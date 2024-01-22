Рут Миньон – Леди-пингвин

Поскольку усеченные и деформированные конечности заставляли Миньон не ходить, а ковылять, её сценический псевдоним «Леди-пингвин» был очень подходящим и моментально прижился.

Имя Миньон – не настоящее. Предположительно девушку звали Рут. «Миньон» в переводе с французского значит «милашка». Некоторое время на афише цирка уродов, где работала девушка, значилось имя Микки Миньон.