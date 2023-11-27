60 лет назад началась история программы "Спокойной ночи, малыши!"

Не было в СССР такого ребенка, который бы наизусть не знал слова колыбельной «Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяла и подушки ждут ребят». «Спокойной ночи, малыши!» была не просто детской программой, на которой выросло несколько поколений. Это и гарантированный мультфильм, и четкое время, до которого можно было не ложиться спать. За долгие годы своего существования передача стала одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения, а по популярности у советских детей у нее не было и уже не будет конкурентов.