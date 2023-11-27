60 лет назад началась история программы "Спокойной ночи, малыши!"

Впервые в эфир передача "Спокойной ночи, малыши!" вышла 1 сентября 1964 года, но свою историю она ведет с 26 ноября 1963 года. Предлагаю вам узнать несколько интересных фактов о замечательной детской телевизионной передаче, на которой выросло несколько поколений советских, а потом и российских детей.
Не было в СССР такого ребенка, который бы наизусть не знал слова колыбельной «Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяла и подушки ждут ребят». «Спокойной ночи, малыши!» была не просто детской программой, на которой выросло несколько поколений. Это и гарантированный мультфильм, и четкое время, до которого можно было не ложиться спать. За долгие годы своего существования передача стала одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения, а по популярности у советских детей у нее не было и уже не будет конкурентов.
А началось все 26 ноября 1963 года, когда главный редактор программ для детей и юношества «Второго канала» Валентина Федотова вернулась из ГДР, где ей на глаза попался мультфильм о Песочном человечке.
Видимо, история произвела на Федотову настолько сильное впечатление, что она решила создать вечернюю передачу для детей, самый первый выпуск которой маленькие зрители увидели уже 1 сентября 1964 года. Рабочих названий у программы было несколько: «Сказка на ночь», «Вечерняя сказка», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Однако прямо перед первым эфиром было решено остановиться на «Спокойной ночи, малыши!»
Сами актеры, а роли в программе изначально исполняли «живые» артисты МХАТа и Театра сатиры, между собой называли ее «спокушками».
Первыми кукольными персонажами «спокушек» стали Шустрик и Мямлик, Буратино и заяц Тепа.
Увы, ни один из первых героев программы не задерживался надолго, пока в 1968 году не появился… Филя – самый настоящий пес-долгожитель, которого озвучивал актер Григорий Толчинский. Спустя годы, он писал: «Вот уйду на пенсию и издам книгу «20 лет под юбкой тети Вали».
Вот только такое название было бы не совсем точным, поскольку женщинам-ведущим запрещалось носить юбки, чтобы не смущать мужчин-актеров, управляющих куклами. А вот трогать ведущую за ноги можно было абсолютно безнаказанно и даже на официальных началах. Когда ведущей нужно было вступать в беседу, ей стучали по ноге, а когда поглаживали по колену – это был сигнал к тому, что передачу пора заканчивать.
В начале 70-х к Филе присоединись Хрюша и Степашка. Хрюша вплоть до 2002 года говорил голосом актрисы Натальи Державиной, а Степашка – Натальи Голубенцевой.
Последней в этой сугубо мужской компании появилась Каркуша, голос и характер которой подарила актриса Гертруда Суфимова. А когда ее не стало, Каркушу «удочерила» актриса Галина Марченко.
60 лет – немалый срок, и логично, что за то время в программе несколько раз сменился состав ведущих. В разное время спать всех советских-российских детей укладывали Валентина Леонтьева - «тетя Валя», Владимир Ухин - «дядя Володя», Татьяна Судец - «тетя Таня»...
... Татьяна Веденеева – еще одна «тетя Таня», Юрий Григорьев – «дядя Юра», Юрий Николаев – и снова «дядя Юра».
Ну а в современной России в качестве ведущих «Спокойной ночи, малыши!» выступали Оксана Федорова, Анна Михалкова, Дмитрий Маликов, Михаил Пореченков и даже Николай Валуев.
Да и заставок у программы за столь длительный срок было немало. Правда, несколько пугающая версия великого мультипликатора Норштейна по понятным причинам не прижилась.
Поэтому сегодня, как и много десятилетий назад, передачу обрамляет пластилиновая заставка режиссера Александра Татарского – правда, слегка «причесанная» и осовремененная.
Несмотря на то, что в программе для детей достаточно сложно было усмотреть политический подтекст, цензорам все же удавалось это делать. Во время визита Никиты Хрущева в Америку, в программе собирались показать мультфильм «Лягушка-путешественница». В итоге выпуск сняли с эфира.
А когда к власти пришел Михаил Горбачев, чиновники настоятельно рекомендовали не показывать в эфире мультфильм о мишке, который никогда не доводил до конца начатое дело – «Дядя Миша» он назывался.
Когда же правительство возглавил Сергей Степашин, телевизионные начальники всерьез задумались о том, чтобы прервать карьеру Степашки из-за ненужных ассоциаций, но все-таки обошлось.
Но чаще всего тучи сгущались над Хрюшей. Веселый, хулиганистый персонаж «выжил» вообще исключительно всевозможным уловкам и ухищрениям создателей программы.
Однако не только из-за кукол один из самых долгоиграющих телевизионных проектов не раз собирались закрыть. Причины были разные: например, в 1999 году для «Спокойной ночи, малыши!» просто не нашлось места в эфирной сетке, так как в это время шел сериал «Убойная сила». Так малышам «спокойной ночи» еще никогда не желали…
Сейчас программа, как и много лет назад, выходит каждый день в одно и то же время на одном из детских каналов. И хочется верить, что современным детям она дарит такие же яркие эмоции, как когда-то их папам и мамам, бабушкам и дедушкам.
Источник:
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