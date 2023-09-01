"Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!""

Идея создать вечернюю программу для детей родилась в 1963 году — тогда главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Фёдорова, побывав в ГДР, увидела кукольный мультипликационный сериал, рассказывавший о приключениях песочного человечка.

Изначально песочный человек — это такой европейский фольклорный персонаж, который, согласно поверьям, усыпляет засидевшихся допоздна детей, насыпая им в глаза волшебный песок.

В мультсериале, который выходил по вечерам на одном из телеканалов ГДР, песочный человечек (Sandmännchen) выглядел как маленький то ли старичок, то ли гномик в колпачке и с белой бородкой.