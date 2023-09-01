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Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!"

Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!"

Автор:
01 сентября 2023 11:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дети   малыши   передача   спокойной ночи   факты   фото   
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Вечерняя передача для детей «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Многие помнят и Хрюшу, и Степашку, но в первых выпусках передачи были совсем другие герои – от первоначальной идеи, однако, кое-какие следы сохранились (один из первых выпусков можно будет посмотреть в конце статьи и убедиться).

Идея создать вечернюю программу для детей родилась в 1963 году — тогда главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Фёдорова, побывав в ГДР, увидела кукольный мультипликационный сериал, рассказывавший о приключениях песочного человечка.

Изначально песочный человек — это такой европейский фольклорный персонаж, который, согласно поверьям, усыпляет засидевшихся допоздна детей, насыпая им в глаза волшебный песок.

В мультсериале, который выходил по вечерам на одном из телеканалов ГДР, песочный человечек (Sandmännchen) выглядел как маленький то ли старичок, то ли гномик в колпачке и с белой бородкой.

Как правило, сюжет с его участием предварял какую-то небольшую сказку или мультфильм. После просмотра человечек высыпал волшебный песок — и предполагалось, что непоседы должны были заснуть.

На просторах сети встречается упоминание того, что именно песочный человечек, живущий в настенных часах, сначала мог стать ведущим «Спокойной ночи, малыши!». Но не сложилось по техническим причинам — чтобы визуально вместить человека в дверки часов, необходимо было пространство намного большее, чем имелось в студии, а технологии тех времен нужный видеомонтаж сделать не позволяли.

Так это или нет — сказать затрудняемся. Но связи с часами и волшебными человечками в программе, что любопытно, прослеживаются.

Например, когда для новой программы в 1964-м году ещё только искали название, то один из вариантов был — «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». В начале 70-х годов ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!» был белобородый дедушка Так-Так, а над его камином висели большие улыбчивые часы.

Ещё одна отсылка к часам: в самой известной открывающей заставке звучит мелодия песенки Аркадия Островского «Есть часы во всех домах» (иногда называют просто «Тик-так», а пел её Олег Анофриев).

О самом названии новой программы, кстати, долго спорили. Помимо названия, упомянутого выше, предлагались варианты: «Сказка на ночь», «Спокойной ночи», «Вечерняя сказка».

Говорят, имя новой передаче придумали чуть ли не накануне первого эфира — так и начались «Спокойной ночи, малыши!».

Первые выпуски программы были сделаны в виде картинок с закадровым голосом. Затем — кукольные спектакли и небольшие пьесы. Первыми героями спектаклей стали Буратино и заяц Тёпа, потом появились куклы Шустрик и Мямлик. В передаче участвовали дети 4−6 лет, а также театральные актёры, которые рассказывали им разные сказки.

Более известные нам «знакомцы» — Хрюша, Степашка, Филя, Каркуша и прочие — появились позже, в конце 60-х годов. Первым из них, кстати, стал пёс Филя — он «работает» в передаче с 20 мая 1968 года (хотя до него были и другие звери, даже другой пёс — по кличке Кузя).

Следующим из привычных нам персонажей на экране появился Хрюша — днём его «рождения» можно считать 10 февраля 1971 года. В 1974-м году к компании добавился Степашка, а в 1982-м — Каркуша. Сами куклы героев передачи обновляются раз в три года.

Кстати, мало кто знает, но, до своего появления в образе поросёнка, Хрюша был… мальчиком Ерошкой. Перед одним из эфиров кукла-Ерошка сломалась. На замену пришлось взять найденную на складе куклу-поросёнка.

Зрителям объяснили, что Ерошку в хрюшку превратил волшебник за очередную проказу. Дети были очень впечатлены и в итоге Хрюшу решили не расколдовывать.

Одна из самых запоминающихся деталей передачи «Спокойной ночи, малыши!» — это, конечно, её заставки: как вступительная, так и закрывающая под колыбельную «Спят усталые игрушки».

Кстати, в 1964-м году, в самом начале существования программы, заставки у неё вообще не было. Появилась она только в 1965-м, была черно-белой и изображала часы с двигающимися стрелками.

Часы показывали текущее время. А из-за того, что постоянного времени выхода у передачи тогда ещё не было, время на заставочных часах каждый раз выставлялось заново. При описании не очень понятно, как это возможно, но взгляните на картинку выше — нарисованный циферблат вместе с остальным рисунком скрывает настоящие часы.

Цветным вступление к программе стало уже в 70-х. А самая, пожалуй, известная заставка - пластилиновый мультфильм — была создана в 1981-м году Александром Татарским. Возможно, не все это замечали, но открывающая заставка передачи каждый день недели была разной — в период с понедельника по воскресенье у пластилинового телевизора прибавлялось зрителей. Так сначала там сидела только девочка с мячом, затем каждый день к ней присоединялись разные игрушки.

Кроме того, в сияющий на пластилиновом небе месяц на интро-заставке каждый день превращались разные предметы — то рыбка, то крендель, то домик…

Со временем «Спокойной ночи, малыши!» нашли свою, наверное, самую удачную форму: сюжет выпуска обычно состоит из небольшой, как правило, поучительной истории и мультфильма.

Кстати, первый мультик в передаче был показан 20 февраля 1968 года. Это был чехословацкий мультфильм «Орешек» — и к его показу в передаче была изготовлена кукла героя — Орешка. И после мультика главный герой, словно по волшебству, появился в студии, чтобы пообщаться с гостями.

За годы своего существования передача сменила множество заставок, ведущих и персонажей, путешествовала с канала на канал и по сетке вещания.

На сегодняшний день она остается старейшей детской программой на российском телевидении — и одной из самых долгоживущих программ, до сих пор выходящих в эфир. Как несложно подсчитать, в следующем году «Спокойной ночи, малыши!» отметят 60-летний юбилей.

P.S. Ну и обещанное видео — выпуск "Спокойной ночи, малыши!" с дедушкой Так-Так и упомянутым выше Кузей, который позже тоже пропал из числа героев передачи. Иногда пишут, что это именно первый выпуск передачи – но это не так. Возможно, это первый выпуск именно с этими героями, которые появились в начале 1970-х годов.

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Метки: дети   малыши   передача   спокойной ночи   факты   фото   
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10  комментариев
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Илья 2 часа назад
Какие спокойные передачи были и дети спокойные были .
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21k
Corvus Corax 3 минуты назад
"Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!""

Это ВЫ удивляетесь, а я их видел, и эфиры тогда были прямые...
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22k
BiZ 16 минут назад
ждал только мультик. все остальное ни разу не интересовало.
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7k
pilgrimnl 39 минут назад
блин, сейчас у каждого в кармане телевизор, а тогда далеко не у всех были телевизоры в семье, дети бегали в гости посмотреть мультфильмы, к тем у кого был телек, вот время летит то
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12k
Сергей 39 минут назад
Я со Степашкой, одногодки. Тоже 1974 впервые появился.
Помню как в детстве следили за временем, чтоб не пропустить важнейшую передачу!
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17k
Сергей 45 минут назад
У нас тогда был телевизор "Радий". Антенна - кусок провода в желтой изоляции!:))
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10k
Vacony Час назад
Вот это большой лайк ! спасибо за инфу. многое услышал впервые... ностальгия...
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Не удивил.
Я это видел.
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