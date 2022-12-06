Почему в детстве время тянется, а в старости несётся?

Время – величина абсолютно объективная. Длительность минут, дней и лет для каждого человека одинакова. Но при этом каждый наверняка с возрастом начинает замечать, что плавный ход времени всё ускоряется и ускоряется.
То есть субъективное восприятие времени для разных людей будет разным. Почему же так происходит, если в сутках 24 часа, будь тебе хоть 5, хоть 50 лет?
Этим вопросом озадачивались не только обыватели, но и исследователи, представляющие разные научные области. И, надо сказать, выводы они сделали не слишком оптимистичные.
Дэвид Иглман – нейробиолог сделал вывод, что восприятие времени обусловлено спецификой деятельности мозга и его активности. В ходе простого эксперимента – демонстрации испытуемым картинок через равные промежутки времени, он выявил следующую закономерность: людям казалось, что новые картинки находились на экране дольше, нежели те, что они уже видели ранее. То есть при анализе новых данных время для человека идет медленнее.
Группа ученых из Виргинского университета провела простой тест для испытуемых двух возрастных групп: 19-24 лет и 60-80 лет. Участникам необходимо было засечь мысленно 3 минуты и сообщить об истечении этого времени.
У первой группы разница в ответах была минимальной, а погрешность не превышала 3 секунд. Тогда как пожилые люди ошибались больше. И три минуты для них протянулись на 40 секунд дольше по сравнению с молодежью.
Чем обусловлена разница в результатах? Дело в том, что гормон и нейромедиатор дофамин, отвечающий за удовольствие, играет значимую роль и в когнитивной деятельности. А с течением жизни его количество снижается. Соответственно ухудшается и способность восприятия времени, и способность быстрой обработки данных.
Когнитивист Дуглас Хофштадтер выразил интересную точку зрения. По его мнению, идентичные воспоминания мозг просто убирает из памяти за ненадобностью. А ведь как раз из них состоят обычные ежедневные картинки.
Представьте, что родители повели ребенка в парк развлечений. Впервые. Для малыша это будет целая жизнь, яркий мир с новыми ощущениями и впечатлениями. А отец и мать это все уже видели и не один раз. Через месяц мозг просто очистит оперативку. А ребенок может запомнить этот поход на всю жизнь, как один из лучших дней.
То есть в детстве, юности, молодости эмоциональных подпиток масса. Новые впечатления дарят детсад, школа, колледж или ВУЗ. Новые друзья, знакомства, знания, опыт. А у взрослого человека опыт сводится к идентичным картинкам дома и работы, перемежающихся нечастыми встречами с друзьями и родными и поездками, к примеру, в отпуск. Соответственно, аналогичные дни, недели и месяцы мозг просто выбрасывает из корзины-памяти. А если вспоминать особо нечего, то и год пролетает как месяц.
Во все времена маги и алхимики искали способы сделать человека бессмертным или хотя бы продлить жизнь до солидных показателей. Потом на смену волшебству пришла медицина. Можно ли если не продлить, то хотя бы несколько замедлить эту вращающуюся все быстрее жизненную карусель?
Единственное, что доступно каждому в этом случае, это новые эмоции и впечатления. И их можно без проблем получать на каждом шагу: клубы по интересам, массовые мероприятия, поездки и путешествия, знакомства с новыми людьми, хобби, в том числе активные. Да и просто книги, вместе с персонажами которых можно проживать десятки и сотни разных жизней. Делая свою пусть немного, но интереснее.
А вы замечали, что с возрастом ускоряется течение времени? Как-то боретесь с этим? Или пусть все идет как должно, и не стоит нарушать порядок вещей?
Источник:
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- Время - это то, что покзывают часы - ответил гений.
Так вот, в детстве часы, пока еще новые, работают медленно. Часы отстают. Потом все детальки притираются друг к другу, и часы начинают спешить. Время убыстряется. И в какой то момент часы ломаются - человек умирает.