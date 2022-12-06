Почему в детстве время тянется, а в старости несётся?

Группа ученых из Виргинского университета провела простой тест для испытуемых двух возрастных групп: 19-24 лет и 60-80 лет. Участникам необходимо было засечь мысленно 3 минуты и сообщить об истечении этого времени.

У первой группы разница в ответах была минимальной, а погрешность не превышала 3 секунд. Тогда как пожилые люди ошибались больше. И три минуты для них протянулись на 40 секунд дольше по сравнению с молодежью.

Чем обусловлена разница в результатах? Дело в том, что гормон и нейромедиатор дофамин, отвечающий за удовольствие, играет значимую роль и в когнитивной деятельности. А с течением жизни его количество снижается. Соответственно ухудшается и способность восприятия времени, и способность быстрой обработки данных.