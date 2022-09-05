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20 наглядных примеров того, как беспощадно время

20 наглядных примеров того, как беспощадно время

Автор:
05 сентября 2022 23:51
Сообщество : Жизнь
Метки: Беспощадно   Время   Наглядные   Примеры   изменения   меняет   течение   
2146
21
Течение времени - это то, что мы осознаем только тогда, когда видим вокруг наглядные изменения. Это проявляется в вещах, которыми мы пользуемся каждый день. В этом посте вы увидите примеры того, как сильно всё меняет время.
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Источник:

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Метки: Беспощадно   Время   Наглядные   Примеры   изменения   меняет   течение   
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6  комментариев
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26k
Юрьевич 10 часов назад
Перчатки, выхлопные трубы... ещё бы протектор резины в пример привели. Это всё расходные материалы. Кусок кирпичной стены из моря да, впечатляет... кто-то раствор на совесть сделал, респект.

PS Следы монаха, который 20 лет молился на одном и том же месте.
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325
adssaf afasffdsga 5 часов назад
Комментарий к фото
Не обязательно долго. При ежедневном использовании такая картина за пол года будет.
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60k
Опиум для народа 6 часов назад
Вы начальству и офисному планктону только перчатки не показывайте. А то у них шок может случиться, они-то уверены что пара краг (причем самых дешманских) должна служить полгода.)
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9k
Павел 7 часов назад
Время беспощадно

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