20 наглядных примеров того, как беспощадно время

Течение времени - это то, что мы осознаем только тогда, когда видим вокруг наглядные изменения. Это проявляется в вещах, которыми мы пользуемся каждый день. В этом посте вы увидите примеры того, как сильно всё меняет время.

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Море долго трудилось над этим куском кирпичной стены 0 Источник:

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Ржавый узор на старой трубе 0 Источник:

Пора переделать ключ 0 Источник:

Совершенно одинаковые игрушки с разницей в пять лет 0 Источник:

Под слоем краски со временем проступил рисунок 0 Источник:

Туристы... 0 Источник:

Одну лопатку мы используем каждый день, а вторую только купили 0 Источник:

Новая и старая трубы выхлопной системы машины 0 Источник:

Новая перчатка против перчатки после двух рабочих смен 0 Источник:

Пол в магазине истёрся от ног покупателей 0 Источник:

Новая и старая пластиковая клавиатура 0 Источник:

Одно звено цепи сильно износилось 0 Источник:

Крючок долгое время царапал дверь 0 Источник:

Этого пса постоянно гладят посетители 0 Источник:

Долгая концертная деятельность 0 Источник:

На нашем коврике хорошо видно, с какой стороны мы чаще всего вытираем ноги 0 Источник:

Кирпичи в подставке для ног в нашем баре совершенно изношены, но раствор держится молодцом 0 Источник:

Догадайтесь на какую педаль чаще нажимал музыкант? 0 Источник:

Я увидел на улице полностью заросший растениями автомобиль 0 Источник: