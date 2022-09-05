20 наглядных примеров того, как беспощадно время

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Течение времени - это то, что мы осознаем только тогда, когда видим вокруг наглядные изменения. Это проявляется в вещах, которыми мы пользуемся каждый день. В этом посте вы увидите примеры того, как сильно всё меняет время.
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Кирпичи в подставке для ног в нашем баре совершенно изношены, но раствор держится молодцом
Источник:
АНТИФИШКИ
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