15 изображений, которые наглядно показывают действие времени

Течение времени - это то, чего мы не осознаем изо дня в день, но внезапно приходим к осознанию того, что многое изменилось. Это особенно заметно на вещах, которыми мы часто пользуемся. В этом посте вы увидите, как время меняет всё до неузнаваемости.