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15 изображений, которые наглядно показывают действие времени

15 изображений, которые наглядно показывают действие времени

Автор:
26 июня 2023 23:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Время   Изменилоь   действие   изображение   наглядно   
1683
16

Течение времени - это то, чего мы не осознаем изо дня в день, но внезапно приходим к осознанию того, что многое изменилось. Это особенно заметно на вещах, которыми мы часто пользуемся. В этом посте вы увидите, как время меняет всё до неузнаваемости.

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Метки: Вещи   Время   Изменилоь   действие   изображение   наглядно   
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2  комментария
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29k
Alex 47 минут назад
Там асфальта то нет нифига, на 2см сыпанули..
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
чем облучает эта лампа? сколько градусов? 5000?
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