15 изображений, которые наглядно показывают действие времени

1683
16
Течение времени - это то, чего мы не осознаем изо дня в день, но внезапно приходим к осознанию того, что многое изменилось. Это особенно заметно на вещах, которыми мы часто пользуемся. В этом посте вы увидите, как время меняет всё до неузнаваемости.
×
×
3. Скульптура Иисуса в Польше медленно поглощается деревом. Фотографии были сделаны с разницей в двенадцать лет
12. Ступеньки Великой китайской стены. Количество людей, которые прошли по ним, неисчислимо
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама