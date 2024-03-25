15 занимательных изображений для любознательных людей

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На нашей планете постоянно что-то происходит и находится что-то интересное. В этом посте вы увидите любопытные фотографии, узнаете интересные факты и окунётесь в некоторые странности мира.
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6. Стерлитамакские шиханы считаются музеем под открытым небом и занесены в Глобальный реестр геологического наследия, Башкирия
По происхождению Стерлитамакские шиханы являются ничем иным, как рифами древнего Пермского моря и формировались из остатков древних организмов в период с 296 по 284 млн. лет до нашей эры.
7. Это обычный день в Норвегии. Северный олень подошел к озеру, чтобы освежиться вместе с посетителями
8. Бабочка-гермафродит, двусторонний гинандроморфизм - левая половина мужская, правая женская
10. Скульптура гигантская эолова арфа — инструмент, на котором играет ветер, Англия
Была создана художником Люком Джеррамом. Арка шириной девять метров оснащена более чем 300 трубками из нержавеющей стали, которые звучат на разных частотах, причем звуки меняются в зависимости от направления и силы ветра.
11. Вершины троны в пустыне Калифорнии с более чем 500 колоннами из известняка выросли из озера Сирлз
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