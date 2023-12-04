17 увлекательных фотографий для любознательных людей

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Мы всегда заняты работой или домашними хлопотами, и нам некогда оглянуться вокруг. Хорошо, что в Интернете сохранились завораживающие образы нашего мира. В этом посте вы увидите интересные фотографии, которые расширят ваш кругозор.
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4. На всех красных ковровых дорожках прячутся люди, которые говорят знаменитостям, где им стоять
14. Метро закрылось, поэтому компания Subway воспользовалась возможностью, чтобы открыть ресторан
17. Группа дизайнеров создала реальную комнату, где все стороны покрыты зеркалами, дополненными прозрачной мебелью
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Из такой комнаты живым точно не выберешся.