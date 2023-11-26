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Аркадий Северный

Аркадий Северный

Автор:
26 ноября 2023 13:44
Метки: Аркадий Северный   музыкант   фольклор   
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Вспомним о творчестве культового советского и российского музыканта и певца, выдающегося исполнителя современного городского фольклора и романсов по имени Аркадий Дмитриевич Звездин, более известного как Аркадий Северный.


Его не стало 12 апреля 1980 года, но об этом в то время мало кто знал, да и откуда было знать, ведь тогда всё внимание граждан СССР было приковано к наступающей Олимпиаде и новым космическим полетам. И за праздничной мишурой мало кто заметил уход одного из самых влиятельных советских артистов.

Но Аркадий Дмитриевич оставил после себя свой замечательный голос, голос который знали миллионы советских граждан. Его незабываемы тембр с экспрессивной артистической подачей, который был поистине уникален, запечатлен на сотнях пленок, которые сейчас бережно восстанавливают, как нестареющее наследие страны. Его песенный репертуар стал горячо любим многими слушателями и оказал огромное влияние на развитие жанра русский шансон.


Начиная с 1960-х, имена подпольных артистов были окружены невероятным количеством различных слухов и мифов. Аркадий Дмитриевич, наверное, лидировал по количеству различных историй и легенд, которые слушатели магнитных лент слагали о нем.

Кем только Аркадий не был: и одесским жуликом и закоренелым зеком и членом ЦК КПСС, но самое интересное, что он и сам был не прочь запустить о себе какую-нибудь легенду. Но вернемся к истории.

Аркадий Дмитриевич Звездин родился 12 марта 1939 года в городе Иваново. После окончания школы, в 1957 году он уехал поступать в ленинградскую Лесотехническую академию, которую закончил по специальности экономиста.

После окончания учебы, в 1965 году начал работать экономистом в Ленинградской конторе "Экспортлес". У Аркадия было хобби: он очень любил петь и играть на гитаре, скрупулезно собирая свой репертуар. И как многие известные шансонье, подрабатывал в качестве музыканта, давая небольшие концерты по кабакам и клубам. В 1968 году его призвали в армию, где он служил в вертолётном полку под Ленинградом. По возвращению женился на Валентине Бойцовой и в 1971 году у супругов родилась дочь Наталия.


Однажды в Питере судьба свела его с фарцовщиком по имени Рудольф Фукс, который являлся коллекционером и приторговывал красной литературой и дисками на ребрах (музыкальные записи сделаные на рентгеновских снимках). Однажды, в компании Фукса и его друзей, Аркадий решил исполнить одну из песен, чем вызвал огромный восторг у присутствующих.


Тогда друзья решили собрать песенный репертуар Аркадия и записать магнитоальбом, который получил названия "Программа для госконцерта". Благодаря этим записанным подпольно магнитным лентам, начался взлет популярности Аркадия. Выпускать пленки с таким репертуаром, под фамилией Аркадия, в то время было рискованным делом и тогда родился сценический псевдоним Аркадий Северный.

У многих коллекционеров есть разные версии появления псевдонима "Северный". По одной из более правдоподобных можно считать, что это отсылка к городу Петербургу, который неофициально называют северной столицей страны. Как бы там ни было, слушатели сразу чувствовали проникновенный голос и интонацию Аркадия Северного, который в мельчайших деталях передавал всю атмосферу исполняемых им песен.

Вдохновленный таким успехом, Фукс продолжил осуществлять записи сценарных концертных программ, тем самым дав ход новому жанру в магнитиздате, который позже назовут "Театр у микрофона". В начале 1970-х Северный записал более двадцати домашних концертов, в репертуар которых входили не только блатные песни, но и городской романс и "неподцензуренные" очерки.


В 1975 году Северный, благодаря энтузиазму еще одного ленинградского музыкального андеграунд деятеля Сергея Ивановича Маклакова, записал первый концерт, совместно с группой профессиональных музыкантов. Это был коллектив "Братья жемчужные" под управлением Николая Рязанова, которые тогда выступали в ресторане "Парус". После долгих раздумий, Рязанов все же решился на запись запретного репертуар на пленку, тем самым дав ход их долгой и плодотворной совместной деятельности. Они осуществили порядка шестнадцати совместных проектов.


К концу 1970-х популярность Аркадия Северного на просторах СССР достигла своего апогея. Коллекционеры со всей страны выстраивались в очередь к Аркадию Северному, приглашая музыканта выступить с концертной программой, предлагая ему немалые деньги и хороший прием. Но это были подпольные гастроли, которые проходили, как сейчас принято говорить, на квартирах.

Ни о какой большой сцене или выступлениях в актовом зала речи и быть не могло. Какое-то время Северный провел в Москве, где его с большой любовью принимали в различных ресторанах на закрытых частных вечеринках. Его любили не только в криминальных кругах, но и милицейские и партийные чины также интересовались его творчеством.


Последний год жизни, посещая Ленинград, Северный останавливался на квартире у своего приятеля Валерия Шорина, внука изобретателя звукового кино Александра Шорина. Несомненно изматывающий гастрольный график и пристрастие к алкоголю наложили свой отпечаток на здоровье музыканта. По воспоминанию Валерия:

"На утро Аркаша пошел бриться, выходит и говорит: "Что-то мне не хорошо" Я ему налил рюмку, он выпил, вроде полегчало. Но затем он поплыл. Я положил его на кровать и вызвал “скорую".


Аркадия Северного не стало в результате инсульта. Но остались его прекрасные песни, которые пережили своего исполнителя, навсегда оставшись в народной памяти. Эти произведения продолжают вызывать сильные эмоции у слушателей, увеличивая ряды поклонников замечательного творчества непревзойдённого советского певца.

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Метки: Аркадий Северный   музыкант   фольклор   
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14  комментариев
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66k
doker 2 часа назад
Если честно - не слышал.
Это как о Моисее - вроде был, но... только в записи на скрижалях.
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13k
kotovski 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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129k
Leff 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
alexxxx7878 44 минуты назад
када ни плюнь - каждый суслик агроном..
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29k
Ваня 50 минут назад
я не знаю, мне такое не заходит...
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20k
Седой Бегемот Час назад
Собиратель и исполнитель суперпошлости. На его фоне радио Шансон в целом выглядит как консерватория.
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
выдающийся исполнитель? ... ну простите, а выдавался он отсутствием голоса, умения играть на инструменте и рифмовать парашу с Пашей? нет уж, спасибо
стража стража млять ...
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4k
poбт Час назад
пройдет 40+ лет и кто то запилит такой же пост про моргенштерна

у любой х*уеты есть свой потребитель
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2k
Елизавета 2 часа назад
По мне так тривиальный шлак, но кому-то может и нравится. Все мы разные...
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9k
Бритва 2 часа назад
ткнул в случайный видосик, а там: "стража, стража, не могу я больше ждать..."
не повезло.
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322
ruslan d 2 часа назад
Дождик капал на рыло и на дуло нагана ...
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Иван Кемеров

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