Аркадий Северный

Последний год жизни, посещая Ленинград, Северный останавливался на квартире у своего приятеля Валерия Шорина, внука изобретателя звукового кино Александра Шорина. Несомненно изматывающий гастрольный график и пристрастие к алкоголю наложили свой отпечаток на здоровье музыканта. По воспоминанию Валерия:



"На утро Аркаша пошел бриться, выходит и говорит: "Что-то мне не хорошо" Я ему налил рюмку, он выпил, вроде полегчало. Но затем он поплыл. Я положил его на кровать и вызвал “скорую".





Аркадия Северного не стало в результате инсульта. Но остались его прекрасные песни, которые пережили своего исполнителя, навсегда оставшись в народной памяти. Эти произведения продолжают вызывать сильные эмоции у слушателей, увеличивая ряды поклонников замечательного творчества непревзойдённого советского певца.