Вспомним о творчестве культового советского и российского музыканта и певца, выдающегося исполнителя современного городского фольклора и романсов по имени Аркадий Дмитриевич Звездин, более известного как Аркадий Северный.
Его не стало 12 апреля 1980 года, но об этом в то время мало кто знал, да и откуда было знать, ведь тогда всё внимание граждан СССР было приковано к наступающей Олимпиаде и новым космическим полетам. И за праздничной мишурой мало кто заметил уход одного из самых влиятельных советских артистов.
Но Аркадий Дмитриевич оставил после себя свой замечательный голос, голос который знали миллионы советских граждан. Его незабываемы тембр с экспрессивной артистической подачей, который был поистине уникален, запечатлен на сотнях пленок, которые сейчас бережно восстанавливают, как нестареющее наследие страны. Его песенный репертуар стал горячо любим многими слушателями и оказал огромное влияние на развитие жанра русский шансон.
Источник:
Начиная с 1960-х, имена подпольных артистов были окружены невероятным количеством различных слухов и мифов. Аркадий Дмитриевич, наверное, лидировал по количеству различных историй и легенд, которые слушатели магнитных лент слагали о нем.
Кем только Аркадий не был: и одесским жуликом и закоренелым зеком и членом ЦК КПСС, но самое интересное, что он и сам был не прочь запустить о себе какую-нибудь легенду. Но вернемся к истории.
Аркадий Дмитриевич Звездин родился 12 марта 1939 года в городе Иваново. После окончания школы, в 1957 году он уехал поступать в ленинградскую Лесотехническую академию, которую закончил по специальности экономиста.
После окончания учебы, в 1965 году начал работать экономистом в Ленинградской конторе "Экспортлес". У Аркадия было хобби: он очень любил петь и играть на гитаре, скрупулезно собирая свой репертуар. И как многие известные шансонье, подрабатывал в качестве музыканта, давая небольшие концерты по кабакам и клубам. В 1968 году его призвали в армию, где он служил в вертолётном полку под Ленинградом. По возвращению женился на Валентине Бойцовой и в 1971 году у супругов родилась дочь Наталия.
Источник:
Однажды в Питере судьба свела его с фарцовщиком по имени Рудольф Фукс, который являлся коллекционером и приторговывал красной литературой и дисками на ребрах (музыкальные записи сделаные на рентгеновских снимках). Однажды, в компании Фукса и его друзей, Аркадий решил исполнить одну из песен, чем вызвал огромный восторг у присутствующих.
Источник:
Тогда друзья решили собрать песенный репертуар Аркадия и записать магнитоальбом, который получил названия "Программа для госконцерта". Благодаря этим записанным подпольно магнитным лентам, начался взлет популярности Аркадия. Выпускать пленки с таким репертуаром, под фамилией Аркадия, в то время было рискованным делом и тогда родился сценический псевдоним Аркадий Северный.
У многих коллекционеров есть разные версии появления псевдонима "Северный". По одной из более правдоподобных можно считать, что это отсылка к городу Петербургу, который неофициально называют северной столицей страны. Как бы там ни было, слушатели сразу чувствовали проникновенный голос и интонацию Аркадия Северного, который в мельчайших деталях передавал всю атмосферу исполняемых им песен.
Вдохновленный таким успехом, Фукс продолжил осуществлять записи сценарных концертных программ, тем самым дав ход новому жанру в магнитиздате, который позже назовут "Театр у микрофона". В начале 1970-х Северный записал более двадцати домашних концертов, в репертуар которых входили не только блатные песни, но и городской романс и "неподцензуренные" очерки.
Источник:
В 1975 году Северный, благодаря энтузиазму еще одного ленинградского музыкального андеграунд деятеля Сергея Ивановича Маклакова, записал первый концерт, совместно с группой профессиональных музыкантов. Это был коллектив "Братья жемчужные" под управлением Николая Рязанова, которые тогда выступали в ресторане "Парус". После долгих раздумий, Рязанов все же решился на запись запретного репертуар на пленку, тем самым дав ход их долгой и плодотворной совместной деятельности. Они осуществили порядка шестнадцати совместных проектов.
Источник:
К концу 1970-х популярность Аркадия Северного на просторах СССР достигла своего апогея. Коллекционеры со всей страны выстраивались в очередь к Аркадию Северному, приглашая музыканта выступить с концертной программой, предлагая ему немалые деньги и хороший прием. Но это были подпольные гастроли, которые проходили, как сейчас принято говорить, на квартирах.
Ни о какой большой сцене или выступлениях в актовом зала речи и быть не могло. Какое-то время Северный провел в Москве, где его с большой любовью принимали в различных ресторанах на закрытых частных вечеринках. Его любили не только в криминальных кругах, но и милицейские и партийные чины также интересовались его творчеством.
Источник:
Последний год жизни, посещая Ленинград, Северный останавливался на квартире у своего приятеля Валерия Шорина, внука изобретателя звукового кино Александра Шорина. Несомненно изматывающий гастрольный график и пристрастие к алкоголю наложили свой отпечаток на здоровье музыканта. По воспоминанию Валерия:
"На утро Аркаша пошел бриться, выходит и говорит: "Что-то мне не хорошо" Я ему налил рюмку, он выпил, вроде полегчало. Но затем он поплыл. Я положил его на кровать и вызвал “скорую".
Аркадия Северного не стало в результате инсульта. Но остались его прекрасные песни, которые пережили своего исполнителя, навсегда оставшись в народной памяти. Эти произведения продолжают вызывать сильные эмоции у слушателей, увеличивая ряды поклонников замечательного творчества непревзойдённого советского певца.
Источник:
- 18 музыкантов из прошлого, которые выглядели так лихо, что нет сомнений в том, что раньше было куда веселее
- Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек»
- Краснодарцы не дают рэперу построить спортивную площадку для детей
- Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом
- Иноагент Андрей Макаревич закрыл свой основной бизнес в России
Это как о Моисее - вроде был, но... только в записи на скрижалях.
стража стража млять ...
у любой х*уеты есть свой потребитель
не повезло.