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Краснодарцы не дают рэперу построить спортивную площадку для детей

Краснодарцы не дают рэперу построить спортивную площадку для детей

Автор:
30 июня 2023 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: благоустройство   конфликт   краснодар   местные жители   музыкант   спортплощадка   
1785
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Потому что шум от детворы и маргиналов под окнами им не "нужон".

Краснодарский рэпер PLC (Сергей Трущёв) захотел благоустроить спортивную площадку, на которой ранее снимал клип с футболистами ФК "Краснодар". Вид у неё был, мягко говоря, запущенный. И вот Трущёв, преисполненный благими намерениями, решил сделать подарок местным детям, которые за неимением другого места, гоняли в футбол на этом богом забытом пустыре.

Музыкант нашёл деньги, разработал со строительной компанией проект по благоустройству, но тут в дело вступили местные жители. Точнее, их малая часть под предводительством управдома. По словам Трущёва, группа из 10 местных жителей категорически отказалась от проекта по строительству новой площадки, потому что это спальный район и им не нужно, чтобы под окнами постоянно резвилась детвора.


Управдом очень негативно настроена. Она собрала своих друзей-соседей, инициативную группу, они категорически против, потому, что будет слишком много активностей у них во дворе с такой площадкой.

Когда мне рассказывали такие истории, я, честно говоря, не верил, а сейчас сам с этим сталкиваюсь. Было 10 жильцов из 120 квартир. Они заявили, что они — инициативная группа, а остальным всё равно. Поэтому они сделают всё, чтобы большинство отказалось от строительства. Молодежи мало, а те, что есть, играют и на старой площадке

Как заявила домком Татьяна Кукушкина, Трущёв вырвал её слова из контекста. Местные жители не только не хотят шума, но также против того, чтобы платить за содержание площадки, поскольку дом должен будет взять её на баланс.

Мы ему подробно аргументировали, почему мы против этого проекта. У нас спальный район. В 9 часов вечера большинство уже спит. У нас здесь всё спокойно. Хорошо, он сделает нам площадку, а что по поводу бытовых моментов? Куда будут ходить дети в туалет, которые там будут играть? В кусты? В наши подъезды? А что по поводу мусора? На кого лягут дополнительные расходы? То есть эта площадка становится проблемой дома.

Дети будут приходить сюда с колонками, будет орать музыка. Вечером будут собираться все ублюдки, которые громят всё, устраивают срач. Это как раз те мои слова, которые мальчик [Сергей Трущёв] выдернул из контекста. Да, именно ублюдки, потому что другого слова у меня нет. Вы бы видели, что иногда творится после ночных гуляний на той площадке, что у нас стоит сейчас — разбросаны презервативы, шприцы, бумажки, бутылки. Детская площадка превращается в скотный двор

Как рассказал сегодня музыкант, неравнодушные люди "раскачали ситуацию". Спортивной площадке — быть. В городской администрации сообщили, что объект находится в муниципальной собственности. Поэтому решать, как благоустраивать эту территорию, будут городские власти. Оплачивать её содержание, соответственно, тоже будут из городского бюджета.


Безусловно, такие инициативы поддерживает глава Краснодара Евгений Наумов. Земля под спортплощадкой на Гудимы, 26 - не в общедолевой собственности жильцов МКД. Это муниципальная территория. Поэтому администрация города окажет всестороннюю поддержку и обеспечит дальнейшее содержание и обслуживание обновленной спортивной площадки.

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Метки: благоустройство   конфликт   краснодар   местные жители   музыкант   спортплощадка   
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47  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Да, молодёжь, спорт! Нет, наркотики! Но представил такую площадку у себя под окнами, как-то неуютно становится, со всего района, с раннего утра, до позднего вечера... Неужели у муниципалитета нет земли чуть подальше от жилых зданий?
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13k
GROMOZEKA 2 минуты назад
«Поэтому они сделают всё, чтобы большинство отказалось от строительства.»

Не сделают.
Обыкновенные старые мрази, оккупировавшие соседские лавочки.
Если проводить опрос среди родителей, то практически поголовно все будут «за».
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14k
Antique computer 22 минуты назад
Вот поэтому старые ДЮСШ советских времен все стоят на некотором удалении от жилых домов, окружены аллеями из деревьев.

И я всецело на стороне инициативной группы, которым шум после 9 не нужен.
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7k
Bely Полчаса назад
зря загубили систему детских спортивных учреждений. без присмотра новая площадка быстро превратится в старую. в идеале нужен какой-то дворовый тренер на общественных началах, чтобы следил за площадкой. на ночь закрывать и заставить пепсов обязательно мимо неё маршрут проложить ночной. несколько раз загребут выпивох и любителей музыки оттуда с последующим штрафом, желающих поубавится. но судя по всему сейчас и власти и рэпер этот хайпанут и вернётся всё на те же места
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10k
wild cat Полчаса назад
напомнило:

Ссылка www.youtube.com
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10k
Dabus Полчаса назад
Слушайте, я жил в доме и у меня под окнами было две школы со школьным стадионом. Честно скажу, за годы моего там проживания я от школьных криков и шума конкретно з@3бался, и от свистков и воплей на стадионе тоже. Это помимо того что летом теперь, таджики в 7 утра пилят там траву каждый день своими газонокосилками, в течении пары часов, этими звуками разрывая время, пространство, уши и мозг тех кто там живёт по соседству. И я вот не маргинал, но с этим всем жил годами ... а лет 7 назад, я переехал в дом где дети не орут под окнами, где никто и ничего не пилит по утрам .. и я очень этому рад.
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Запретить велоспорт! Запретить футбол! Некоторые предлагают запретить роллеров...

МОЛОДЦЫ!!!!!!!
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38k
Notan Blaine Полчаса назад
А потом эта инициативная группа будет жаловаться на мэра и губернатора, что они не занимаются благоустройством и украли все деньги на строительство спортплощадок.
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14k
Shtoppi 42 минуты назад
то что будут срач, ор и мутные компшки собираться - это как пить дать. у нас на районе, в начале нулевых, такое было. поставили баскетбольные щиты, разметили площадку и лавки по периметру вкопали.
по началу вроде все чинно было, но со временем туда стали приходить все кому не лень, не только мячик покидать и посмотреть на игрища под лимонад.
в конце концов местных все эти вакханалии задолбали и "спорт" объект демонтировали.
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2k
xannar 50 минут назад
У нас возле соседнего дома маленькая спортивная площадка для футбола прям под окнами, вот уж не завидую жильцам... Каждый раз, как мимо прохожу - вопли, мат-перемат, от ударов мяча металлическая сетка постоянно грохочет и дребезжит. Рядом парк, не понимаю почему бы туда не перенести, место полно - там пустые газоны есть величиной как три такие площадки...
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346
iskra 57 минут назад
Был в Европе(Польша,Турция) ,не видел, что бы рядом с жилыми домами были футбольные поля. По моим наблюдениям - все спортивные сооружения выносятся из спальных районов в парки,на набережные,или в спорткомплексы.
Сейчас один мой знакомый живет в Канаде,пишет, что на районах есть муниципальные спортивно-развлекательные-досуговые здания,с тренажерами,бассейном,кортом,и другими видами культурного отдыха. Где-то предоставляют лыжи,где-то туристическую снарягу,где-то можно лодку взять.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
расскажу про "инициативную группу" и "остальным всем по фигу".
старые 4 этажные дома из кирпича.с газом.так вот,целый квартал попал в реновацию. но жильцы 1 дома забычились и отказались от переселения и реновация с формулировкой "нам и так тут хорошо".
первые 3 дома снесли и народ переселили в другую часть района.дом уже к тому моменту построили. приходили жильцы к бывшим соседям "навещали" показывали фотки и видео. и тут большинство которому было "пофигу" увидев куда переселили соседей. некоторые с доплатой увеличили себе метраж. взяли лидера "инициативщиков" за шкирку показали и рассказали и задали один вопросы вы совсем ухи переел? и те что бы избежать самосуда отозвали все свои заявления и прочие бумажки.... вот теперь народ ждёт переселения в нормальные и улучшенные условия проживания.

иногда инициативщиков не стоит слушать, ибо они часто хотят что бы было лучше только ИМ.зная что большинство инертно.
так что такие ситуации надо рассматривать со всех сторон.
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145
imho Час назад
Построили у нас во дворе скейтпарк. Фирма организовалась за месяц до тендера. Строили азиаты которые в первый раз занимались подобным. Кататься там было мягко говоря не безопасно, а так же отсутствовали необходимые для каждого скейтпарка фигуры. Жители были против так как боялись шума. Я собрал с кого сколько смог и построил необходимые для катания фигуры. За сезон жалоб от жителей почти не было. Все были рады так как дети заняты и на виду. После зимы управа демонтировала мои фигуры так как они не входят в план скейтпарка. Сейчас там никто не катается, зато бухают и орут каждый день. На что постоянно жалуются в местных группах.
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33k
АнтонПолднев Час назад
Комментары, вы чего вообще? Не здоровый шум? Полиция вам на кой? У меня родители живут в подобном дворе. Тишь и благодать. Никаких шприцов и громкой музыки. А про бабулек на лавочках был пост.
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152
Иванов ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
Это называется ошибка выжившего. Ваш опыт заключается в том что на ваш вызов приехали, а о вызовах на которые не приехали вы просто не знаете. Тут глупо спорить.
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22k
Mike Miller Час назад
Так ты проще будь. По простому назывался. Меньше на себя тату лепи.
Не площадка бабок отпугнула. А ты - весь из себя папуас.
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7k
sedoisever 2 часа назад
Спортивные площадки это здорово. И детям они конечно же нужны.
Но, блин, как же меня задолбала площадка возле дома. ))
Как начинается лето, то постоянные визги. Именно визги. Среди каждого "арсенала" или ювентуса" местного пошиба находится юный писклявый матершинник. И через каждые пару минут: "пасуй бля@ь".
Ну, а вечером на спортплощадку подтягиваются "музыканты с колонками".
Но, спорт это здорово. )
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60k
pynh 2 часа назад
Что не так? Если это придомовая территория и собственность жильцов, то им и решать нужна там площадка или нет.
Я прекрасно понимаю жильцов которые живут в тихом местечке, а тут такое.
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185
Natalia12345 АнтонПолднев Полчаса назад
Вы, возможно, с общественным местом перепутали. Но и интернет дает противоречивые данные.
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818
Николай Пасеко 2 часа назад
то есть на данной площадке и так постоянный срач, крики и громкая музыка?
Странно тогда, чем новая площадка может помешать... Вдобавок к футболу, надо там поставить турники и минимальное количество тренажёров. Тогда туда будут ходить и соответствующий контингент, а заодно, как раз таки благодаря им, будет намного меньше криков и громкой музыки
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