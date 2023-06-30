Краснодарцы не дают рэперу построить спортивную площадку для детей

Потому что шум от детворы и маргиналов под окнами им не "нужон".
Краснодарский рэпер PLC (Сергей Трущёв) захотел благоустроить спортивную площадку, на которой ранее снимал клип с футболистами ФК "Краснодар". Вид у неё был, мягко говоря, запущенный. И вот Трущёв, преисполненный благими намерениями, решил сделать подарок местным детям, которые за неимением другого места, гоняли в футбол на этом богом забытом пустыре.
Музыкант нашёл деньги, разработал со строительной компанией проект по благоустройству, но тут в дело вступили местные жители. Точнее, их малая часть под предводительством управдома. По словам Трущёва, группа из 10 местных жителей категорически отказалась от проекта по строительству новой площадки, потому что это спальный район и им не нужно, чтобы под окнами постоянно резвилась детвора.
Управдом очень негативно настроена. Она собрала своих друзей-соседей, инициативную группу, они категорически против, потому, что будет слишком много активностей у них во дворе с такой площадкой.
Когда мне рассказывали такие истории, я, честно говоря, не верил, а сейчас сам с этим сталкиваюсь. Было 10 жильцов из 120 квартир. Они заявили, что они — инициативная группа, а остальным всё равно. Поэтому они сделают всё, чтобы большинство отказалось от строительства. Молодежи мало, а те, что есть, играют и на старой площадке
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Как заявила домком Татьяна Кукушкина, Трущёв вырвал её слова из контекста. Местные жители не только не хотят шума, но также против того, чтобы платить за содержание площадки, поскольку дом должен будет взять её на баланс.
Мы ему подробно аргументировали, почему мы против этого проекта. У нас спальный район. В 9 часов вечера большинство уже спит. У нас здесь всё спокойно. Хорошо, он сделает нам площадку, а что по поводу бытовых моментов? Куда будут ходить дети в туалет, которые там будут играть? В кусты? В наши подъезды? А что по поводу мусора? На кого лягут дополнительные расходы? То есть эта площадка становится проблемой дома.
Дети будут приходить сюда с колонками, будет орать музыка. Вечером будут собираться все ублюдки, которые громят всё, устраивают срач. Это как раз те мои слова, которые мальчик [Сергей Трущёв] выдернул из контекста. Да, именно ублюдки, потому что другого слова у меня нет. Вы бы видели, что иногда творится после ночных гуляний на той площадке, что у нас стоит сейчас — разбросаны презервативы, шприцы, бумажки, бутылки. Детская площадка превращается в скотный двор
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Как рассказал сегодня музыкант, неравнодушные люди "раскачали ситуацию". Спортивной площадке — быть. В городской администрации сообщили, что объект находится в муниципальной собственности. Поэтому решать, как благоустраивать эту территорию, будут городские власти. Оплачивать её содержание, соответственно, тоже будут из городского бюджета.
Безусловно, такие инициативы поддерживает глава Краснодара Евгений Наумов. Земля под спортплощадкой на Гудимы, 26 - не в общедолевой собственности жильцов МКД. Это муниципальная территория. Поэтому администрация города окажет всестороннюю поддержку и обеспечит дальнейшее содержание и обслуживание обновленной спортивной площадки.
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Не сделают.
Обыкновенные старые мрази, оккупировавшие соседские лавочки.
Если проводить опрос среди родителей, то практически поголовно все будут «за».
И я всецело на стороне инициативной группы, которым шум после 9 не нужен.
МОЛОДЦЫ!!!!!!!
по началу вроде все чинно было, но со временем туда стали приходить все кому не лень, не только мячик покидать и посмотреть на игрища под лимонад.
в конце концов местных все эти вакханалии задолбали и "спорт" объект демонтировали.
Сейчас один мой знакомый живет в Канаде,пишет, что на районах есть муниципальные спортивно-развлекательные-досуговые здания,с тренажерами,бассейном,кортом,и другими видами культурного отдыха. Где-то предоставляют лыжи,где-то туристическую снарягу,где-то можно лодку взять.
старые 4 этажные дома из кирпича.с газом.так вот,целый квартал попал в реновацию. но жильцы 1 дома забычились и отказались от переселения и реновация с формулировкой "нам и так тут хорошо".
первые 3 дома снесли и народ переселили в другую часть района.дом уже к тому моменту построили. приходили жильцы к бывшим соседям "навещали" показывали фотки и видео. и тут большинство которому было "пофигу" увидев куда переселили соседей. некоторые с доплатой увеличили себе метраж. взяли лидера "инициативщиков" за шкирку показали и рассказали и задали один вопросы вы совсем ухи переел? и те что бы избежать самосуда отозвали все свои заявления и прочие бумажки.... вот теперь народ ждёт переселения в нормальные и улучшенные условия проживания.
иногда инициативщиков не стоит слушать, ибо они часто хотят что бы было лучше только ИМ.зная что большинство инертно.
так что такие ситуации надо рассматривать со всех сторон.
читал.
Не площадка бабок отпугнула. А ты - весь из себя папуас.
Но, блин, как же меня задолбала площадка возле дома. ))
Как начинается лето, то постоянные визги. Именно визги. Среди каждого "арсенала" или ювентуса" местного пошиба находится юный писклявый матершинник. И через каждые пару минут: "пасуй бля@ь".
Ну, а вечером на спортплощадку подтягиваются "музыканты с колонками".
Но, спорт это здорово. )
Я прекрасно понимаю жильцов которые живут в тихом местечке, а тут такое.
удачи
Странно тогда, чем новая площадка может помешать... Вдобавок к футболу, надо там поставить турники и минимальное количество тренажёров. Тогда туда будут ходить и соответствующий контингент, а заодно, как раз таки благодаря им, будет намного меньше криков и громкой музыки
Без площадок на заросший кустами пустырь не ходили. Сидеть негде!