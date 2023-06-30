Краснодарцы не дают рэперу построить спортивную площадку для детей

Музыкант нашёл деньги, разработал со строительной компанией проект по благоустройству, но тут в дело вступили местные жители. Точнее, их малая часть под предводительством управдома. По словам Трущёва, группа из 10 местных жителей категорически отказалась от проекта по строительству новой площадки, потому что это спальный район и им не нужно, чтобы под окнами постоянно резвилась детвора.

Управдом очень негативно настроена. Она собрала своих друзей-соседей, инициативную группу, они категорически против, потому, что будет слишком много активностей у них во дворе с такой площадкой.

Когда мне рассказывали такие истории, я, честно говоря, не верил, а сейчас сам с этим сталкиваюсь. Было 10 жильцов из 120 квартир. Они заявили, что они — инициативная группа, а остальным всё равно. Поэтому они сделают всё, чтобы большинство отказалось от строительства. Молодежи мало, а те, что есть, играют и на старой площадке