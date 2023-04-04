10 леденящих душу поверий из фольклора коренных народов

Хотя коренные народы занимают лишь четверть площади Земли, они в ответе за сохранение не менее 80% оставшегося биоразнообразия мира: в их распоряжении находится около 50% суши в мире (за исключением Антарктиды), благодаря чему эта среда остается экологически чистой. Культура коренных народов завораживает: от их традиций и ритуалов до историй и легенд. И зачастую эти истории гораздо более жуткие, чем всё, что могут придумать современные мастера ужасов
По преданиям ирокезов, мумифицированная («высохшая») бестелесная рука, прозванная Ониате [что буквально означает «высохшие пальцы» на языке народов кайюга и сенека: onya означает «пальцы», а të означает «высохший»] ползает по заброшенным места в ожидании, когда кто-нибудь пройдет мимо. Как только на горизонте появляется ничего не подозревающая жертва, Ониате атакует. В некоторых версиях легенды эта жуткая рука преследует исключительно «злых» людей, особенно тех, кто вызывает ссоры и раздоры в семьях. Сухие, грязные, прокаженные пальцы Ониате касаются кожи жертвы, вызывая целый ряд болезней, включая слепоту. Иногда одного прикосновения Ониате достаточно, чтобы убить. Похожая легенда существует и в южноамериканском фольклоре в форме Ла Мано Пелуда, волосатой руки, которая по ночам вылетает из-под детской кровати, чтобы схватить ребенка за лодыжку. Конечно, тема «злой руки» хорошо знакома и нам благодаря пионерским страшилкам про красную/черную/зеленую руку.
Не путать с Человеком-муравьем! Эта жуткая легенда родилась в части Северной Америки, которую сейчас называют Тихоокеанский Северо-Запад или просто — Каскадией. По древним преданиям, Человек-комар выглядит как обычный человек, но у него есть очень длинный хоботок, который он вонзает в черепа своих несчастных жертв, после чего начинает высасывать их мозги как молочный коктейль. Самое страшное, что происходит всё это бесшумно, и прохожие даже не заметят, что что-то не так, пока жертва не упадет замертво.
У индейского народа хайда есть своя, еще более жуткая версия Человека-Комара. По легенде, однажды люди собрались полюбоваться новорожденным ребенком. Они передавали младенца по кругу, чтобы каждый мог поближе рассмотреть младенца. Люди и не подозревали, что среди них был Человек-Комар, который высосал жизнь из ребенка. Они поняли это только тогда, когда существо передало ребенка следующему человеку, который увидел, что тот мертв.
Древние майя основали цивилизацию, которая заняла большую часть территории Центральной Америки. В наши дни десятки руин майя являются популярными туристическими достопримечательностями. В одной из них, Шунантунич, обитает призрак — и слухи об этом ходят с 1893 года. Исследователь, участвовавший в раскопках, увидел, что он позже описал как «деву майя», скользящую по разрушенной лестнице пирамиды. Ошеломленный мужчина наблюдал, как женщина поднималась по лестнице в белом платье, спину которого почти полностью скрывали длинные темные волосы. В какой-то момент женщина оглянулась и посмотрела на ученого. Он описал ее глаза как «пронзительные, пылающие красным». После этого она отвернулась и исчезла. «Женщина из камня» продолжает являться людям и по сей день. Считается, что при жизни она жила в городе, к руинам которого теперь привязана, и что она, возможно, была принесена в жертву на вершине пирамиды.
В Большой рифтовой долине Кении находится кратер Мененгаи. Кратер образовался в результате мощного извержения вулкана, которое привело к обрушению его жерла. Вулкан образовался 200 000 лет назад, а кратеру около 8 000 лет. Хотя считается, что он спит, время от времени из-за горячих точек со дна кратера поднимается пар. Легенда масаев гласит, что кратер, прозванный Кирма Киа Нгома, что означает «Место дьяволов», когда-то был в центре войны между кланами масаи, сражавшихся за землю, где могли бы кормиться их животные. Война завершилась тем, что воинов илайкипиак масаи сбросили с края кратера. Теперь местные жители опасаются, что духи 60 000 этих воинов все еще бродят по кратеру. Также считается, что пар, периодически поднимающийся со дна кратера, на самом деле является душами этих воинов, пытающихся найти свой путь на небеса. Кроме того, сообщается, что многие туристы, посетившие кратер, бесследно исчезли, а кого-то находили спустя несколько дней блуждающими по окрестностям в состоянии, похожем на транс.
Увидеть мо’о, который часто является в виде миниатюрных гекконов или драконоподобных существ, считается удачей или благословением. В древней гавайской культуре эти «защитники» известны как «аумакуа», и они контролируют погоду и воду на гавайских островах. Однако стоит кому-нибудь разгневать мо’о, как они поднимут чудовищные волны, сбивая врагов с крутых склонов и скал. Они также иссушают воду в ручьях и реках, которая является важнейшим источником жизни. На многих прудах и водоемах на Гавайях установлены каменные табличках, рассказывающие историю об этих хранителях воды. Посетители по-прежнему могут попросить благословения мо'о, бросив цветок в воду перед тем, как войти в нее. Если цветок отплывет от того, кто его бросил, это значит, что мо’о не хочет, чтобы его беспокоили, и от плавания лучше отказаться.
Кри, коренные жители Северной Америки, в основном населяющие Канаду, верят, что существуют две гуманоидные расы — та, к которой мы привыкли, и другая: маннегиши. Этих существ также называют «маленькими людьми» и, как говорят, они обитают в речных порогах между скал. У них двенадцать пальцев, большие безволосые головы и огромные глаза при полном отсутствии носа, и они нередко оставляют рисунки на скалах. Это своего рода трикстеры, которые любят выскакивать из своих укрытий и переворачивать или разворачивать каноэ тех, кто пытается переправиться через порог. Затем они с ликованием наблюдают, как жертвы налетают на скалы и тонут. Некоторые считают, что Дуврский Демон — это современная версия маннегиши. Дуврский Демон также представляет собой маленькое гуманоидное существо с серой кожей и большой головой на маленьком теле.
Твердая вера японцев в существование духов восходит еще к коренным айнам, которые считали призраков проявлением злой стороны человека. Этот японский призрак, юрей, застрял между миром живых и царством мертвых и является в виде человека без ног.Существуют различные типы юрей в зависимости от того, как человек умер. Например, косодате юрей — это призрак матери, которая умерла во время родов и вернулась, чтобы убедиться, что о ее ребенке хорошо заботятся. Онрё — это призрак, наполненный яростью и местью, умерший, затаив обиду на других. Еще есть фуна юрей — духи тех, кто погиб в море. Дзибакурей — это призрак, который не может покинуть место, к которому привязан. Любой живой человек, вступивший в контакт с этим духом, рискует оказаться в ловушке, поскольку именно в этом заключается проклятье этого призрака. Сказания о юреях продолжаются и в наше время. После землетрясения и цунами 2011 года многие выжившие сообщили, что видели своих умерших супругов. Некоторые пожарные части даже сообщали о получении сигналов бедствия из домов, которые были снесены цунами.
Полинезийцы тоже верят в существование духов. Они рассказывают истории о человеческих духах, которые после смерти отправляются в небесный или подземный мир, однако некоторые из них остаются на Земле и становятся призраками. Говорят, что эти призраки все еще материальны, но намного легче живых людей. У полинезийцев, населяющих острова Общества, есть разные имена для разных призраков. Например, hae — призрак утонувшего человека, а riorio — призрак ребенка. В культуре маори считается, что духи умерших добираются до мыса Рейнга, откуда ныряют в океан, тем самым оставив мир живых позади. На Гавайях мертвые прыгают с хлебного дерева, чтобы попасть в загробную жизнь. На Самоа до сих пор существует поверье, что если человек будет плохо отзываться о мертвом, то дух этого усопшего вернется и «овладеет» обидчиком, вселившись в него через подмышку и обосновавшись в животе или затылке.
Коренные американские племена издавна населяли Великие равнины, и их фольклорные сказания представляют интерес до сих пор. Когда народ отоэ поселился в Небраске, ими правил вождь, известный своей вспыльчивостью. Единственным человеком, который мог успокоить правителя, была его жена, и после ее смерти он покинул деревню, чтобы в одиночестве скитаться по миру. Через некоторое время он вернулся и принес с собой жуткую историю. Он рассказал соплеменникам, что в своих скитаниях наткнулся на старуху, которая жестоко избивала молодую женщину. Встряв, чтобы прекратить драку, он увидел, что молодая женщина выглядит точно так же, как его покойная жена. Он ударил старуху топором, мгновенно убив ее, а затем протянул руки к молодой женщине. Но прежде чем он успел схватить ее, в земле образовалась воронка, поглотившая обеих женщин. На их месте остался стоять одинокий соляной столб. Долгое время отоэ посещали место, где стоял этот столб, и били землю дубинками, чтобы «сумасшедшая карга» не вернулась.
Коренные американцы Нью-Мексико пересказывают трагическую историю Павлы Бланки уже многие поколения. История гласит, что испанский конкистадор Эрнандо де Луна оставил свою невесту в Мехико в 1540 году, чтобы присоединиться к исследователю Франсиско Коронадо. Он отправился на поиски семи городов Сибола и Гран-Кивира, где, как гласили легенды, улицы и дома были украшены драгоценностями и золотом. Однако искатели приключений были вынуждены остановиться после нападения воинов апачей. Они отступили обратно в Мехико, но вскоре Де Луна умер от ран, полученных в белых песчаных дюнах. Невеста Де Луны, Мануэла, узнала о нападении и отправилась на поиски любимого. Она достигла белых песков дюн и исчезла. Теперь она бродит по дюнам в свадебном платье, все еще ища своего потерянного возлюбленного. Она известна как Павла Бланка и, как говорят, появляется как часы на закате.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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