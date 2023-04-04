10 леденящих душу поверий из фольклора коренных народов

Не путать с Человеком-муравьем! Эта жуткая легенда родилась в части Северной Америки, которую сейчас называют Тихоокеанский Северо-Запад или просто — Каскадией. По древним преданиям, Человек-комар выглядит как обычный человек, но у него есть очень длинный хоботок, который он вонзает в черепа своих несчастных жертв, после чего начинает высасывать их мозги как молочный коктейль. Самое страшное, что происходит всё это бесшумно, и прохожие даже не заметят, что что-то не так, пока жертва не упадет замертво.

У индейского народа хайда есть своя, еще более жуткая версия Человека-Комара. По легенде, однажды люди собрались полюбоваться новорожденным ребенком. Они передавали младенца по кругу, чтобы каждый мог поближе рассмотреть младенца. Люди и не подозревали, что среди них был Человек-Комар, который высосал жизнь из ребенка. Они поняли это только тогда, когда существо передало ребенка следующему человеку, который увидел, что тот мертв.