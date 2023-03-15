Как японцы превратили сбор мусора в спорт, которым занимаются всей страной

Секрет чистоты городов Страны восходящего солнца раскрыт.
Многие японцы увлечены относительно молодым видом спорта — SpoGomi. На первый взгляд это увлечение может показаться странным, ведь японцы соревнуются ни в прыжках, ни в беге, ни в плавании, а… в сборе мусора.
Впервые такие состязания прошли в 2008-м, и за 15 лет SpoGomi действительно стал чем-то вроде национального вида спорта. Название образовано от двух слов: sport и gomi, и последнее переводится как «мусор». Недавно японские СМИ анонсировали, что в ноябре в Токио впервые пройдут соревнования международного уровня. Команды со всего мира будут соревноваться, кто же соберет больше всего мусора.
Возможно, ответ очевиден, ведь вряд ли кто-то сможет выиграть у японцев. Давно известно, что создатели странного спорта убирают все общественные места, которые сами посещают.
Так как проходит чемпионат по SpoGomi? Начинается он с девиза: «Собирать мусор — это спорт!».
Обычно в команде 3-5 человек, и за одной командой закреплен определенный район. Всем участникам выдаются прочные перчатки и униформа, также они получают огромные щипцы, с помощью которых можно поднимать мусор, не наклоняясь. Команде дается 60 минут, за которые она должны собрать мусор на своем участке. Но не просто его собрать, а еще и отсортировать по категориям: в один мешок убрать пластик, в другой — металлические банки, в третий — что-то еще. Затем собранный мусор проверяется и оценивается. За каждую вещь начисляются баллы, самые дорогие «лоты» — это окурки. Победителем становится так команда, что наберет больше всего баллов.
Победителям SpoGomi вручаются призы от спонсоров, но они скорее символические. Для японцев главное — это участие, они просто наслаждаются духом соревнований, временем, проведенным на свежем воздухе, а также возможностью поддержать чистоту в своем городе.
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