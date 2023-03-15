Как японцы превратили сбор мусора в спорт, которым занимаются всей страной

Впервые такие состязания прошли в 2008-м, и за 15 лет SpoGomi действительно стал чем-то вроде национального вида спорта. Название образовано от двух слов: sport и gomi, и последнее переводится как «мусор». Недавно японские СМИ анонсировали, что в ноябре в Токио впервые пройдут соревнования международного уровня. Команды со всего мира будут соревноваться, кто же соберет больше всего мусора.

Возможно, ответ очевиден, ведь вряд ли кто-то сможет выиграть у японцев. Давно известно, что создатели странного спорта убирают все общественные места, которые сами посещают.

Так как проходит чемпионат по SpoGomi? Начинается он с девиза: «Собирать мусор — это спорт!».