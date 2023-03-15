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Как японцы превратили сбор мусора в спорт, которым занимаются всей страной

Как японцы превратили сбор мусора в спорт, которым занимаются всей страной

Автор:
15 марта 2023 09:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Спорт   Япония   воспитание   интересно   люди   мусор   фото   
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Секрет чистоты городов Страны восходящего солнца раскрыт.

Многие японцы увлечены относительно молодым видом спорта — SpoGomi. На первый взгляд это увлечение может показаться странным, ведь японцы соревнуются ни в прыжках, ни в беге, ни в плавании, а… в сборе мусора.

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Впервые такие состязания прошли в 2008-м, и за 15 лет SpoGomi действительно стал чем-то вроде национального вида спорта. Название образовано от двух слов: sport и gomi, и последнее переводится как «мусор». Недавно японские СМИ анонсировали, что в ноябре в Токио впервые пройдут соревнования международного уровня. Команды со всего мира будут соревноваться, кто же соберет больше всего мусора.


Возможно, ответ очевиден, ведь вряд ли кто-то сможет выиграть у японцев. Давно известно, что создатели странного спорта убирают все общественные места, которые сами посещают.


Так как проходит чемпионат по SpoGomi? Начинается он с девиза: «Собирать мусор — это спорт!».

Обычно в команде 3-5 человек, и за одной командой закреплен определенный район. Всем участникам выдаются прочные перчатки и униформа, также они получают огромные щипцы, с помощью которых можно поднимать мусор, не наклоняясь. Команде дается 60 минут, за которые она должны собрать мусор на своем участке. Но не просто его собрать, а еще и отсортировать по категориям: в один мешок убрать пластик, в другой — металлические банки, в третий — что-то еще. Затем собранный мусор проверяется и оценивается. За каждую вещь начисляются баллы, самые дорогие «лоты» — это окурки. Победителем становится так команда, что наберет больше всего баллов.

Победителям SpoGomi вручаются призы от спонсоров, но они скорее символические. Для японцев главное — это участие, они просто наслаждаются духом соревнований, временем, проведенным на свежем воздухе, а также возможностью поддержать чистоту в своем городе.


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Метки: Спорт   Япония   воспитание   интересно   люди   мусор   фото   
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3  комментария
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16k
Колька Валеркин сын 52 минуты назад
"Для японцев главное это участие!" (с) взрыв моцка просто, до атомов душевно.
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104k
Z_Павел Юрьевич_V 38 минут назад
И водичку с Фукусимы тоже в пакетики собирают? Радиоактивная которая?
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4k
pinbalist 50 минут назад
Насколько было бы проще просто не мусорить.
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