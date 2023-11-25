О выводах нейросети по высадке американцев на Луну

Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США, рассказали президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", глава государства заинтересовался таким выводом искусственного интеллекта.
Во время осмотра выставки Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео. Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал об опыте работы с нейросетью от американской компании Google, которой исследователи предложили проанализировать фото лунной миссии США.
"Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает", - сказал Герасименко Путину.
Глава Сбербанка Герман Греф, "чтобы не было предвзятости", подчеркнул, что такие выводы сделала американская, а не российская, нейросеть на основе множества параметров.
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"Интересно", - ответил Путин.
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Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вердикт нейросети о том, что снимки с астронавтами NASA на Луне являются подделкой.
По его словам, вывод ИИ подтверждает ряд доводов о том, что данные фотографии являются поддельными.
«Об этом многие говорят и говорили уже давно и с серьёзными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», написал Пушков в Telegram.
Загрузите этой нейросети любое восстановленное фото и она немного помигав лампочками выдаст, что снимок фейк.
- (с эстонским акцентом) Не вижу смыс-с-сла.
можешь например объяснить по заглавной фотке, почему тени модуля и космонавта не параллельны друг другу и где собственно тень от флага?
Как у Королева была заранее заготовлено два сообщения на оба развития событий.
Еще раз, это предположение, а не утверждение.