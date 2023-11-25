FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 171 пост • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
О выводах нейросети по высадке американцев на Луну

О выводах нейросети по высадке американцев на Луну

Автор:
25 ноября 2023 14:54
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Американская нейросеть   лунная миссия США   подделка фото   
1254
2
1

Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США, рассказали президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", глава государства заинтересовался таким выводом искусственного интеллекта.

Во время осмотра выставки Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео. Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал об опыте работы с нейросетью от американской компании Google, которой исследователи предложили проанализировать фото лунной миссии США.


"Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает", - сказал Герасименко Путину.


Глава Сбербанка Герман Греф, "чтобы не было предвзятости", подчеркнул, что такие выводы сделала американская, а не российская, нейросеть на основе множества параметров.


"Интересно", - ответил Путин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Американская нейросеть   лунная миссия США   подделка фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Александр Маслов Автор поста 4 часа назад
Дополнение

Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вердикт нейросети о том, что снимки с астронавтами NASA на Луне являются подделкой.

По его словам, вывод ИИ подтверждает ряд доводов о том, что данные фотографии являются поддельными.

«Об этом многие говорят и говорили уже давно и с серьёзными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», написал Пушков в Telegram.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бывалый Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сатанеев 12 минут назад
В начале клипа, Путин о лунной экспедиции НАСА. Видео 2018-го года.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
Топор плывёт 50 минут назад
Я так понял, второе фото в посте было признано настоящим программой сбербанка? В любом случае, что мы имеем от этой информации кроме "стыда" за весь американский народ? Высадка американцев на Луне по времени ближе к Октябрьской Революции, чем к настоящему времени. Надо радоваться своим удачам, а не искать чёрную кошку в тёмной комнате. Тем более, что её там, скорей всего, нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Григорий Бабкин 2 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
vvv 2 часа назад
Лунтик с Незнайкой были на Луне, а вот пиндосы - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MPEG-8 3 часа назад
Нейросеть, это ПО, а в данном случаи в софтину заложено искать следы ретуши.
Загрузите этой нейросети любое восстановленное фото и она немного помигав лампочками выдаст, что снимок фейк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
Едондер пуп 4 часа назад
Вот так ненавязчиво к рекламе гугла подключили целого Путина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
ruslan d 4 часа назад
А при современных технологиях нельзя просто найти или не найти следы высадки человека на луну ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
323
ruslan d Александр Маслов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
ruslan d Александр Маслов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
ruslan d Александр Маслов Час назад
Норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
satra 4 часа назад
Кстати, почему никто не рассматривает вариант, что сьемки павильонные и американцы высаживались на Луну. Одно другому не противоречит. Подстраховались на случай провала, а миссия пошла удачно.
Как у Королева была заранее заготовлено два сообщения на оба развития событий.

Еще раз, это предположение, а не утверждение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
314
iskra Denissg 2 часа назад
Что за ерунда? Лунный грунт хранится в хранилище,куда даже ученый просто так не зайдет. Все контакты в спецодежде и спецперчатках. Каждый грамм упакован и учтен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Маслов
Почему на Фишках? ...Сам не понимаю! ...Вероятно уже догнали некоторые возрастные изменения психики... »---(ツ)---«
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16531



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину,...
Набирающие популярность в сообществах
Американская нейросеть сочла подделкой фотографии, сделанные во время лунных миссий США
Американская нейросеть сочла подделкой фотографии, сделанные во время лунных миссий США
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный злодей

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#в мире#аварии#авто аварии#кино#Автовсячина#забавно#Ynews
#животные#автомобили#машина#позитив#ДТП#Прикол#мигранты#природа#Китай#Суд
#интересное#люди#факты#Россия#интересно#история#милота#полиция#США#Реакция
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" На скрытую камеру попала реакция собаки, когда она слышит, что хозяева подходят к дому На скрытую камеру попала реакция собаки, когда она слышит, что хозяева подходят к дому В Словении придумали, как уберечь чиновников от магнитных бурь В Словении придумали, как уберечь чиновников от магнитных бурь Житель Казани пытался выдрать дверь, но домофон победил Житель Казани пытался выдрать дверь, но домофон победил В Анапе пьяная дама так хотела попасть в гости, что разбила в подъезде стекло В Анапе пьяная дама так хотела попасть в гости, что разбила в подъезде стекло Котёнок попал в западню, но его вовремя заметили добрые люди Котёнок попал в западню, но его вовремя заметили добрые люди

На что жалуетесь?

Вернуться