Зачем и когда люди начали целоваться

Учёные выяснили, что появление поцелуя в губы произошло относительно недавно. Они изучили древние нарисованные изображения и другие источники. Первые упоминания и изображения поцелуя в губы встречаются не раньше 3500 лет назад. Например, на барельефах и рисунках Древнего Египта было изображено множество сцен, посвященных любви и чувствам, но ни одного поцелуя.

Но если поцелуй не был характерным для древних людей, почему же он появился позже? Учёные не сошлись во мнениях, относительно этого вопроса.