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Зачем и когда люди начали целоваться

Зачем и когда люди начали целоваться

Автор:
19 июля 2023 18:57
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   интересное   исследования   история   люди   природа   факты   
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Поцелуй в губы считается одним из самых романтичных проявлений чувств в западной и российской культурах. Однако, исследователи обнаружили, что он появился относительно недавно в истории. В действительности, большинство народов в мире не целуется в губы вообще. Так когда и почему люди начали целоваться в губы?

Группа учёных из невадского университета в Лас-Вегасе провела обширное исследование, которое выявило интересные факты. Оказывается, поцелуй в губы не является распространенным проявлением чувств. Всего лишь около 46% из 168 оригинальных этнических культур считают его романтичным. Таким образом, половина населения планеты не целуется в губы. В некоторых из этих культур поцелуй может использоваться как форма приветствия, но романтических поцелуев в этих народах нет.

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У не целующихся народов, есть множество других способов выражения любви. Исследователи собрали целую коллекцию таких проявлений. Близкие люди и влюблённые у разных народов прикасаются щеками, лбами и другими частями тела. Например, мужчины-аборигены Австралии наклоняются над женщинами и сильно прижимают переносицей к переносице.

На одном острове в Новой Гвинее влюбленные "щекочут" друг друга ресницами в знак своих чувств. Значительная часть народов на Земле даже считает поцелуй в губы отвратительным и очень негигиеничным. С научной точки зрения это имеет обоснование, поскольку с каждым поцелуем в губы партнёры передают друг другу около 80 миллионов микробов и других микроорганизмов.

Кроме того, в некоторых культурах поцелуи считаются опасными, так как люди верят, что через них может быть похищена душа. Даже из 46% культур, где поцелуй все же воспринимается как романтическое выражение чувств, значительная часть считает, что публично целоваться неприлично. Например, в Индии и сегодня можно быть арестованным за поцелуй на улице.

Учёные выяснили, что появление поцелуя в губы произошло относительно недавно. Они изучили древние нарисованные изображения и другие источники. Первые упоминания и изображения поцелуя в губы встречаются не раньше 3500 лет назад. Например, на барельефах и рисунках Древнего Египта было изображено множество сцен, посвященных любви и чувствам, но ни одного поцелуя.
Но если поцелуй не был характерным для древних людей, почему же он появился позже? Учёные не сошлись во мнениях, относительно этого вопроса.

Одна из версий гласит, что поцелуй помогал потенциальным половым партнерам лучше чувствовать запах друг друга. Однако, эта гипотеза вызывает споры, так как предки были гораздо более чувствительны к запахам, и поэтому не было необходимости приближаться так близко для их распознавания.

Другая гипотеза исходит из чувствительности губ как органа. Уже у младенцев губы являются очень чувствительными, и прикосновение к груди матери доставляет им яркие ощущения. С течением времени чувствительность губ и удовольствие от прикосновения ими могли сформировать такое явление как романтический поцелуй.

Согласно третьей версии, появление поцелуя связано с едой. Например, матери давали детёнышам уже разжёванную твёрдую пищу изо рта в рот, а такое поведение также наблюдается у шимпанзе.

Однако, ученые с достоверностью могут утверждать только одно: поцелуй является признаком цивилизации. Чем более сложной становится культура, тем чаще люди целуются.

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Метки: Прошлое   интересное   исследования   история   люди   природа   факты   
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1  комментарий
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doker 2 часа назад
Ясень пень - "поцелуй является признаком цивилизации".
Нам бы, людям, понять, что такое истинная цивилизация.
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