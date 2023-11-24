30 забавных сравнений из мира спорта и мира искусства

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Казалось бы, где спорт, а где живопись и скульптура... Но представьте, что кто-то — большой знаток искусства и при этом поклонник спорта. Такой человек легко способен найти неожиданное сходство между сценами на игровом поле и сюжетом классического полотна!
Благодаря юмористическому интернет-проекту Art But Make It Sports («Искусство, но по-спортивному») у нас есть возможность увидеть, как сочетается несочетаемое.
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10. «Распятие святого Петра с дарителем», работа северофранцузского художника, 1450-е годы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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