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30 забавных сравнений из мира спорта и мира искусства

30 забавных сравнений из мира спорта и мира искусства

Автор:
24 ноября 2023 16:08
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Юмор   забавное сходство   картины   классическая живопись   смешное   сходство   улыбнитесь   
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Казалось бы, где спорт, а где живопись и скульптура... Но представьте, что кто-то — большой знаток искусства и при этом поклонник спорта. Такой человек легко способен найти неожиданное сходство между сценами на игровом поле и сюжетом классического полотна!

Благодаря юмористическому интернет-проекту Art But Make It Sports («Искусство, но по-спортивному») у нас есть возможность увидеть, как сочетается несочетаемое.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   Юмор   забавное сходство   картины   классическая живопись   смешное   сходство   улыбнитесь   
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