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О спорт, ты — мир! Чего только не случается на поле: смешные падения, неловкие броски, и самые невероятные неожиданности. Все в этой подборке
Немного не рассчитал
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Он играет в бейсбол или снимается в Матрице?
Эффектно так исправился
Футбол или бой без правил?
Пока игрок боролся с соперниками, его бита боролась с законами физики
Тот самый неловкий момент, когда опозорился дважды за секунду
Мастерский перехват
Гол, который не ожидал никто, включая самого забившего
Знатный аут
Еще один парень, который не выбрал не тот вид спорта
А вот это сейчас обидно было
Тише едешь, дальше будешь
Мастер кунг-фу в прошлой жизни
Масштабный пиво-понг
Внезапная нежность
Погорячился мальца
Марти, ты ли это?
Неожиданный соперник
Злость до добра не доведет
Три шара одним ударом
Удар был сильный, но неточный
Гол настолько случайный, что вряд ли может еще называться голом
Прыжок из ниоткуда
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