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Сюрреализм и котик в работах Маттейна Франссена

Сюрреализм и котик в работах Маттейна Франссена

Автор:
12 января 2024 12:18
Сообщество : Искусство
Метки: Автор   Маттейн Франссен   кот   образ   объединение   сюрреализм   фотография   фотоманипуляция   фэнтези   художник   
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Обычные фотоманипуляции или волшебство? При взгляде на работы этого нидерландского фотохудожника так сходу и не ответишь на этот вопрос.

В детстве мальчик, как и многие дети, увлекался рисованием. Потом перешёл с карандашей на краски. А с 2004 года Маттейн Франссен увлёкся фотомонтажом.

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И именно такая техника увлекла его больше других. В работах нидерландский художник из Хилверсюма использует собственные картины и фото, никогда не обращается к чужому материалу:

Когда-то в 2004 году я начал делать фотомонтажи, как эскизы для возможных картин. Они оказались гораздо лучше, чем я ожидал, и они были интересны, и, самое главное, у меня появилась свобода изменения композиции в процессе и возможность с помощью простого фоторедактора исправлять ошибки. Это то, чего мне не хватало в технике масляной живописи. Это дало мне ощущение того, что я в состоянии создать всё, что мог себе представить. Нужно было только сделать правильное фото.

Обычные люди и обычные места на фотографиях так органично объединяются с фэнтези-элементами, что сложно поверить в то, что это искусственно созданное, а не настоящее фото.

Примечательно, что на многих работах автора присутствует собственный кот Маттейна. При этом хвостатый ощущает себя вполне уверенно и выглядит как помощник и ассистент, а иногда даже равноправный товарищ и друг персонажей-людей.

Ключевым условием становления, как считает Франссен, является поиск и создание своего уникального стиля и мира, который строится с его помощью. А для этого важно своевременно уйти от копирования чужих идей как источника опыта, чтобы приступить к реализации собственных.

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Метки: Автор   Маттейн Франссен   кот   образ   объединение   сюрреализм   фотография   фотоманипуляция   фэнтези   художник   
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