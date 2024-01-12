Сюрреализм и котик в работах Маттейна Франссена

И именно такая техника увлекла его больше других. В работах нидерландский художник из Хилверсюма использует собственные картины и фото, никогда не обращается к чужому материалу:

Когда-то в 2004 году я начал делать фотомонтажи, как эскизы для возможных картин. Они оказались гораздо лучше, чем я ожидал, и они были интересны, и, самое главное, у меня появилась свобода изменения композиции в процессе и возможность с помощью простого фоторедактора исправлять ошибки. Это то, чего мне не хватало в технике масляной живописи. Это дало мне ощущение того, что я в состоянии создать всё, что мог себе представить. Нужно было только сделать правильное фото.

Обычные люди и обычные места на фотографиях так органично объединяются с фэнтези-элементами, что сложно поверить в то, что это искусственно созданное, а не настоящее фото.

Примечательно, что на многих работах автора присутствует собственный кот Маттейна. При этом хвостатый ощущает себя вполне уверенно и выглядит как помощник и ассистент, а иногда даже равноправный товарищ и друг персонажей-людей.

Ключевым условием становления, как считает Франссен, является поиск и создание своего уникального стиля и мира, который строится с его помощью. А для этого важно своевременно уйти от копирования чужих идей как источника опыта, чтобы приступить к реализации собственных.