Российская спортсменка получила удар током в 27000 вольт и выжила

Более того, Наталья Крайнова не оставляет мечты вернуться в лёгкую атлетику.
19-летняя спортсменка из Кировской области, находясь в Татарстане, вместе с подругой вышла на пробежку в лес. В какой-то момент путь бегуньям преградила железная дорога. Девушки решили перебраться через поезд, но Крайнова случайно зацепила свисавший провод и получила мощный удар током.
У пострадавшей девушки диагностировали ожоги 70% тела. Кроме этого, у спортсменки были разрывы внутренних органов, повреждение сетчатки глаза и другие травмы. Несчастный случай произошел в 2021 году, и всё это время девушка активно лечилась и восстанавливалась.
Сейчас она не исключает, что вернется в лёгкую атлетику.
В конце октября Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России совместно с РЖД выпустило видеоролик, в котором рассказана история Натальи Крайновой. В нём девушка обращается к зрителям, призывая их соблюдать технику безопасности при нахождении на железнодорожных путях. «Пожалуйста, не рискуйте», — просит она.
Источник:
Источник:
- "Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде
- Более 120 человек погибли на футбольном матче в Индонезии
- В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу
- Бежал и прибежал: футболист едва не убился, врезавшись во время матча в стену головой
- 10 рекордов Гиннесса, которые никто не сможет повторить
Но не понятно, что за свисающий провод с 27кВ? Там, вроде другое напряжение.
Любой нормальный человек пролез бы под вагоном или через сцепку. Залезть на крышу вагона - это надо ещё суметь. Но даже, если залезли на крышу, то зачем хвататься руками за провода контактной подвески?
В любом случае удачи ей и скорейшего выздоровления. И ФИЗИКУ В ШКОЛЕ ЛУЧШЕ УЧИТЬ...
"Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет" (с)
Лучше потерять минуту из жизни чем жизнь за одну минуту....
из моего поколения это никто бы не додумался исполнить.
всегда под вагонами лезли ,если поезд пошёл ,лежишь и ждёшь .
Наташе выздоровления и триумфального возврата в спорт!
- наша сборная проигрывает со счетом 10:0, но наши ребята не унывают!!! ведь идет всего 3я минута матча!