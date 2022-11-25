Российская спортсменка получила удар током в 27000 вольт и выжила

У пострадавшей девушки диагностировали ожоги 70% тела. Кроме этого, у спортсменки были разрывы внутренних органов, повреждение сетчатки глаза и другие травмы. Несчастный случай произошел в 2021 году, и всё это время девушка активно лечилась и восстанавливалась.