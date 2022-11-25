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Российская спортсменка получила удар током в 27000 вольт и выжила

Российская спортсменка получила удар током в 27000 вольт и выжила

Автор:
25 ноября 2022 08:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Наталья Крайнова   Спорт   безопасность на железной дороге   видео   легкая атлетика   поезд   удар током   
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Более того, Наталья Крайнова не оставляет мечты вернуться в лёгкую атлетику.

19-летняя спортсменка из Кировской области, находясь в Татарстане, вместе с подругой вышла на пробежку в лес. В какой-то момент путь бегуньям преградила железная дорога. Девушки решили перебраться через поезд, но Крайнова случайно зацепила свисавший провод и получила мощный удар током.


У пострадавшей девушки диагностировали ожоги 70% тела. Кроме этого, у спортсменки были разрывы внутренних органов, повреждение сетчатки глаза и другие травмы. Несчастный случай произошел в 2021 году, и всё это время девушка активно лечилась и восстанавливалась.


Сейчас она не исключает, что вернется в лёгкую атлетику.


В конце октября Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России совместно с РЖД выпустило видеоролик, в котором рассказана история Натальи Крайновой. В нём девушка обращается к зрителям, призывая их соблюдать технику безопасности при нахождении на железнодорожных путях. «Пожалуйста, не рискуйте», — просит она.


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Метки: Наталья Крайнова   Спорт   безопасность на железной дороге   видео   легкая атлетика   поезд   удар током   
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29  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Здоровья ей и скорейшего восстановления !
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−8
Bolo Yang Минуту назад
Пожелать можно только полной реабилитации и успехов в спорте!
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6k
elektrod161 3 минуты назад
Умный в гору не пойдет .. Живу в Батайске, крупнейший ЖД узел в ЮФО, у нас таких паленых пруд пруди.
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21k
BiZ Полчаса назад
афтар. откуда столько пиьдежа? у нас напряжение кс жд 3КВ. на 27 не выжить никак. зацепила она его явно через одежду тыльной стороной тела/руки, поэтому ее же мышцы при судороге сработали на расцеп. только поэтому выжила. иначе был бы факел.
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2k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Жалко девчонку, но молодец, сильная воля.
Но не понятно, что за свисающий провод с 27кВ? Там, вроде другое напряжение.
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18k
anpetrof 44 минуты назад
Что-то я не понял, что значит перелезть через поезд? Они через вагоны полезли?
Любой нормальный человек пролез бы под вагоном или через сцепку. Залезть на крышу вагона - это надо ещё суметь. Но даже, если залезли на крышу, то зачем хвататься руками за провода контактной подвески?
В любом случае удачи ей и скорейшего выздоровления. И ФИЗИКУ В ШКОЛЕ ЛУЧШЕ УЧИТЬ...
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972
олег Час назад
через поезд ,перелезем .
из моего поколения это никто бы не додумался исполнить.
всегда под вагонами лезли ,если поезд пошёл ,лежишь и ждёшь .
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6
Абдылкасым Час назад
....а скажут, допинг..
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1k
Алексей Час назад
Эмм... всего лишь один вопрос: Зачем было лезть на крышу? Под грузовыми составами можно пролезть, когда они стоят. Там разве что слон не пролезет. Состав физически быстро двинуться не сможет и куча времени чтобы вылезти, если вдруг он поедет. А вообще лучше совсем не соваться без крайней необходимости и не прикасаться к железякам, которые легко могут быть под напряжением.

Наташе выздоровления и триумфального возврата в спорт!
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50k
dima423 Час назад
ну теперь по любому станет Девушкой Флешем, типа молнией))

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654
solosolovov Час назад
Больше похоже на шаговое напряжение. Вряд-ли она пережила бы прямой контакт с 27кВ.
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29
Aiden Highrider Час назад
У бога на неё видимо большие планы... Удачи девочка!
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8k
Борис Карабанов Час назад
Скорейшего ей выздоровления, конечно, только не совсем понятно куда и как свисал контактный провод, чтобы за него можно было СЛУЧАЙНО задеть?
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6k
Дмитрий Час назад
Здоровья девчонки....А представляете. Она вернётся и как начнёт всё выигрывать! И как быть остальным?))) Тоже за силовой кабель хвататься?.....(Пы сы.:Для особо одарённых: это сарказм! Не надо думать, что я предлагаю всем хвататься за силовой кабель).
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