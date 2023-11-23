Как выглядел изнутри вагон командного пункта "ядерного поезда"

Но прежде чем мы перейдём к осмотру помещений командного вагона, заглянем в помещение с экспозицией, посвящённой локомотиву БЖРК.

Для железнодорожных составов БЖРК существовала своя специальная модификация тепловоза М62 с заводским индексом ДМ62, которые производились с 1982 г. на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в Луганске и до 1994 г. таких локомотивов было построено 154.

Зачем нужно было столько локомотивов, если на вооружении РВСН было всего 12 БЖРК? Всё просто. Срок эксплуатации этих локомотивов в ракетных войсках составлял всего 3 года, а в каждом составе их было от двух до четырёх штук, что позволяло перемещаться поезду на 1500 км за сутки и при необходимости разделяться на три независимых дивизиона, разъезжаясь по разным частям на участке следования.

Специальные тепловозы отличались от обычных М62 как внешне - квадратными блочными буферными фонарями, регулируемым путеочистителем и бесчелюстными тележками, так и своими системами, например присущей электровозам системой многих единиц, позволявшей размещать локомотивы в разных частях состава и управлять ими с одной головной кабины

Кроме того, в каждом таком локомотиве была установлена система фильтро-вентиляции от радиоактивной пыли и других отравляющих веществ, к которой подключались противогазы. Все системы тепловоза также были усилены.

После того, как локомотив вырабатывал свой ресурс в ракетных войсках, он передавался на железные дороги общего пользования Министерства Путей Сообщения, где после замены в тепловозах тормозной системы и дизель-генераторов использовались в пассажирских перевозках.