Как выглядел изнутри вагон командного пункта "ядерного поезда"

С апреля 1989 г. по апрель 1991 г. было развёрнуто четыре ракетных полка боевых железнодорожных комплексов "Молодец" (161-й, 174-й, 223-й и 721-й ракетные полки), на вооружении каждого из которых было по три пусковых установки с межконтинентальными баллистическими ракетами РТ-23УТТХ.
Но по договору СНВ-1 от 1991 г., подписанному между СССР и США, БЖРК стали нести боевое дежурство не покидая своих мест базирования и им было запрещено выходить на боевые маршруты по железным дорогам общего пользования, что по сути поставило крест на дальнейшей эксплуатации данных ракетных поездов.
В 2000 г. 52-я ракетная дивизия была признана лучшей среди дивизий БЖРК и награждена переходящим вымпелом Главного Командования РВСН.
Тем не менее по договорам ОСВ в 2002 г. все полки дивизии были сняты с боевого дежурства, а дивизия расформирована.
В музее, организованном в бункере бывшего КП дивизии, есть довольно подробный макет состава БЖРК, который маскировался под рефрижераторный поезд.
Кстати так этот поезд выглядел при жизни.
Есть здесь и модель поменьше, сделанная детьми.
Но прежде чем мы перейдём к осмотру помещений командного вагона, заглянем в помещение с экспозицией, посвящённой локомотиву БЖРК.
Для железнодорожных составов БЖРК существовала своя специальная модификация тепловоза М62 с заводским индексом ДМ62, которые производились с 1982 г. на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в Луганске и до 1994 г. таких локомотивов было построено 154.
Зачем нужно было столько локомотивов, если на вооружении РВСН было всего 12 БЖРК? Всё просто. Срок эксплуатации этих локомотивов в ракетных войсках составлял всего 3 года, а в каждом составе их было от двух до четырёх штук, что позволяло перемещаться поезду на 1500 км за сутки и при необходимости разделяться на три независимых дивизиона, разъезжаясь по разным частям на участке следования.
Специальные тепловозы отличались от обычных М62 как внешне - квадратными блочными буферными фонарями, регулируемым путеочистителем и бесчелюстными тележками, так и своими системами, например присущей электровозам системой многих единиц, позволявшей размещать локомотивы в разных частях состава и управлять ими с одной головной кабины
Кроме того, в каждом таком локомотиве была установлена система фильтро-вентиляции от радиоактивной пыли и других отравляющих веществ, к которой подключались противогазы. Все системы тепловоза также были усилены.
После того, как локомотив вырабатывал свой ресурс в ракетных войсках, он передавался на железные дороги общего пользования Министерства Путей Сообщения, где после замены в тепловозах тормозной системы и дизель-генераторов использовались в пассажирских перевозках.
Так локомотив ДМ62 выглядел при жизни.
Тамбур был оснащён светомаскировочными шторками.
Внутри экспозиции смонтированы оригинальные щиты и системы тепловоза.
К слову, к управлению локомотивом допускался только офицерский состав и прапорщики, получившие права для управления тепловозом, которые периодически направлялись для отработки действий на работу в гражданских поездах, следовавших по тем же маршрутам, по которым следовал ракетный поезд.
Оригинальная кабина тепловоза выглядела так.
Ну а теперь перейдём к самому интересному.
А именно к экспозиции помещений командного вагона.
Под размещение которых переоборудовали несколько помещений КП на втором этаже.
Есть здесь и купе для отдыха личного состава, ничем не отличающееся от обычного.
Пройдём дальше.
На стене висит вымпел, когда-то врученный лучшему командному пункту БЖРК дивизии.
А дальше пара помещений главных боевых постов.
С различной аппаратурой, в которой мы к сожалению ничего не понимаем.
Поэтому даже гадать не станем что именно за оборудование находится в этом помещении.
А это рабочее место коменданта поезда.
Кстати обратите внимание на кресла, которые установлены у боевых постов.
Каждое из них оснащалось такими ремнями безопасности.
Теперь перейдём к осмотру святая-святых командного вагона.
Где находилась та самая "красная кнопка", которых на самом деле две.
Так выглядят самые главные щиты управления пуском межконтинентальной баллистической ракеты.
Пультов два, чтобы один человек не смог запустить ракету самостоятельно.
Причём запсук осуществлялся одновременным поворотом специальных стартовых ключей, которые включали схему запуска и только после этого одновременным нажатием кнопок пуска.
Так выглядели эти ключи и замки к ним.
От получения команды из ЦКП РВСН до пуска ракеты каждому полку отводилось три минуты.
Кстати, заметили между помещений такое окошко со шторкой.
Эту самую шторку мы увидели и на прижизненных фотографиях командного пункта 174-го ракетного полка.
А ещё здесь есть помещение с комнатой отдыха, где личный состав мог попить чайку и посмотреть телевизор.
Вот такая классная экспозиция собрана здесь сотрудниками центра ветеранов РВСН.
А в следующих статьях мы расскажем о экспозициях, посвящённых обслуживанию ракет и ядерных боеголовок.
Ну а на этом всё.
Источник:
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Там ещё фотка сенатора Обамы, приезжавшего с "инспекцией" на стене есть