Учёные обнаружили умных птиц, способных решать головоломки

Удивительно, но каракары быстро поняли, что к чему, и довольно быстро решили все задачки. У каждой птицы была только одна попытка в день, что позволило учёным проследить, как улучшалась их реакция и сообразительность. Птиц очень заинтересовал новый объект: некоторым так полюбилось решать задачки, что они с радостью бежали навстречу учёным каждое утро. Многие из них пытались смотреть на бокс под разными углами: приседали, чтобы посмотреть снизу, или прыгали на него сверху.