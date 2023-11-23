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Учёные обнаружили умных птиц, способных решать головоломки

Учёные обнаружили умных птиц, способных решать головоломки

Автор:
23 ноября 2023 20:14
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интеллект   природа   птицы   сокол   соколы   умные животные   
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У некоторых видов птиц удивительно развитый интеллект. Недавно учёные обнаружили ещё один птичий вид, способный решать сложные задачи — это оказались каракары из семейства соколиных. По результатам исследования, эти птицы "не менее сообразительны, чем попугаи".

Исследователи из Научно-исследовательского института Мессерли, Австрия, решили проверить, как хищные птицы будут решать некоторые сложные задачи — и удивились результатам. Каракарам, птицам из семейства соколиных, дали решить восемь головоломок с использованием еды в качестве приманки, и с каждой попыткой они делали это всё быстрее. По мнению экспертов, это говорит о том, что дикие соколы "не менее сообразительны, чем попугаи".


"Это просто потрясающе! Мы были потрясены тем, как быстро они решали поставленные задачи. Мы видели такого поведения раньше у диких хищных птиц," - сказала Кэти Харрингтон, ведущий автор исследования.


Исследование проводили на Фолклендских островах, где и обитают южные горные каракары. Эти птицы крайне любопытны, и известны своей привычкой искать и исследовать всё новое. Хотя каракары относятся к семейству соколиных, по поведению они больше напоминают попугаев и ворон. Установив головоломку в местах обитания птиц, учёные стали наблюдать за их реакциями. В одном пластиковом боксе было сразу восемь головоломок с разными задачами: где-то нужно было открыть дверцу, где-то — повернуть детали, чтобы достать угощение.

Удивительно, но каракары быстро поняли, что к чему, и довольно быстро решили все задачки. У каждой птицы была только одна попытка в день, что позволило учёным проследить, как улучшалась их реакция и сообразительность. Птиц очень заинтересовал новый объект: некоторым так полюбилось решать задачки, что они с радостью бежали навстречу учёным каждое утро. Многие из них пытались смотреть на бокс под разными углами: приседали, чтобы посмотреть снизу, или прыгали на него сверху.

Сравнив похожие эксперименты с другими птицами, эксперты выяснили, что каракары не уступают в интеллекте попугаям. Они даже лучше справлялись с некоторыми задачами. Исследователи надеются, что полученные результаты помогут разгадать загадку эволюции, связанную с птичьим интеллектом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интеллект   природа   птицы   сокол   соколы   умные животные   
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