В Польше осудят украинку, сдававшую своих приёмных детей для утех педофилам

Чудовищная по своему цинизму история произошла в Польше, где 53-летнюю женщину обвиняют в пытках, сексуальном насилии и торговле людьми. По данным полиции она за деньги сдавала педофилам своих приемных детей в возрасте от 4 до 16 лет.
Светлана Плюшко приехала в Польшу из Днепропетровской области 12 марта прошлого года. Своих детей у женщины нет, и она более 20 лет занимается воспитанием приёмных малышей, являясь их законным опекуном. В Польшу Светлана въехала с 10 разновозрастными детишками, самому младшему на тот момент было 3 года.
Когда многодетную семью посетил врач, которого вызвали из-за проблем с желудком у одного из детей, он ужаснулся внешнему виду юных беженцев. Дети были худыми, бледными и испуганными. Один ребёнок начал разговаривать с доктором.
Выяснились чудовищные подробности: оказалось, что приёмная мать не только избивала детей и морила голодом, но и сдавала в повременную аренду педофилам. Один сеанс длился 20 минут - время контролировала сама Плюшко, и за дополнительные минуты требовала отдельную плату. Чтобы дети не сопротивлялись, она опаивала их сильнодействующими препаратами, после которых они либо спали, либо находились в изменённом состоянии и не двигались.
Отмечается, что описанное происходило с неустановленного момента и до 8 апреля 2022 года. По данным прокуратуры, своей противоправной деятельностью мадам занималась еще до приезда в Польшу.
Когда с детьми беседовал психиатр, он поразился их психологическому состоянию и внешнему виду. 5-летний мальчик, по словам врача, весил всего 11 килограммов и выглядел удручающе.
19 мая состоялось судебное заседание, на котором Плюшко отвергла обвинения. По её словам, единственная её вина в том, что, возможно, она не дала детям столько любви и заботы, как им требовалось.
31 мая очередное заседание прошло без участия обвиняемой. Накануне она потеряла сознание в суде и захотела остаться в камере. Ее интересы представлял адвокат.
Обвиняемая частично призналась в своих преступлениях. По законам Польши ей грозит до 15 лет заключения.
Источник:
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глубокая и длительная у нее будет интеграция в европейское общество.
15 лет этой твари маловато будет...