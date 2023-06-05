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В Польше осудят украинку, сдававшую своих приёмных детей для утех педофилам

В Польше осудят украинку, сдававшую своих приёмных детей для утех педофилам

Автор:
05 июня 2023 18:23
Сообщество : Криминал
Метки: Польша   Украинские беженцы   педофилия   приемные дети   семейный детский дом   суд   
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Чудовищная по своему цинизму история произошла в Польше, где 53-летнюю женщину обвиняют в пытках, сексуальном насилии и торговле людьми. По данным полиции она за деньги сдавала педофилам своих приемных детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Светлана Плюшко приехала в Польшу из Днепропетровской области 12 марта прошлого года. Своих детей у женщины нет, и она более 20 лет занимается воспитанием приёмных малышей, являясь их законным опекуном. В Польшу Светлана въехала с 10 разновозрастными детишками, самому младшему на тот момент было 3 года.


Когда многодетную семью посетил врач, которого вызвали из-за проблем с желудком у одного из детей, он ужаснулся внешнему виду юных беженцев. Дети были худыми, бледными и испуганными. Один ребёнок начал разговаривать с доктором.


Выяснились чудовищные подробности: оказалось, что приёмная мать не только избивала детей и морила голодом, но и сдавала в повременную аренду педофилам. Один сеанс длился 20 минут - время контролировала сама Плюшко, и за дополнительные минуты требовала отдельную плату. Чтобы дети не сопротивлялись, она опаивала их сильнодействующими препаратами, после которых они либо спали, либо находились в изменённом состоянии и не двигались.


Отмечается, что описанное происходило с неустановленного момента и до 8 апреля 2022 года. По данным прокуратуры, своей противоправной деятельностью мадам занималась еще до приезда в Польшу.


Когда с детьми беседовал психиатр, он поразился их психологическому состоянию и внешнему виду. 5-летний мальчик, по словам врача, весил всего 11 килограммов и выглядел удручающе.


19 мая состоялось судебное заседание, на котором Плюшко отвергла обвинения. По её словам, единственная её вина в том, что, возможно, она не дала детям столько любви и заботы, как им требовалось.


31 мая очередное заседание прошло без участия обвиняемой. Накануне она потеряла сознание в суде и захотела остаться в камере. Ее интересы представлял адвокат.


Обвиняемая частично призналась в своих преступлениях. По законам Польши ей грозит до 15 лет заключения.




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Метки: Польша   Украинские беженцы   педофилия   приемные дети   семейный детский дом   суд   
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10  комментариев
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13k
Shtoppi 44 минуты назад
<<По законам Польши ей грозит до 15 лет заключения.>>
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глубокая и длительная у нее будет интеграция в европейское общество.
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8k
shimpansky 2 минуты назад
Говна везде хватает
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2k
integral11 5 минут назад
Та тю! Шо вона такого зробыла!?
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5k
Sanar 8 минут назад
Нет ни одной новости, на разных ресурсах где бы украинцы приехали в другую страну, социализировались, достигли успехов, ссука нация таких же паразитов как и цыгане
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
кастрюлеголовая фашистская сумасшедшая мразь
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6k
Бу Полчаса назад
твари
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1k
kehlalex Полчаса назад
то есть получается - это животное, живя в украинии свободно торговала приёмными детьми и местные власти это не особо волновало. И по приезду к пшекам она свободно продолжила своё занятие? А клиентура вместе с ней переехала? или она там на месте быстренько себе извращенцев нашла?
15 лет этой твари маловато будет...
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854
Ольга 44 минуты назад
15 лет. через 15 лет эта тварь выйдет... очень надеюсь, что нет.
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14k
a_komolow 45 минут назад
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23k
ЦСКА 46 минут назад
Так это же оскотиневшиеся существо, из отряда укров...Для них это норма!
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