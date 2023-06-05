В Польше осудят украинку, сдававшую своих приёмных детей для утех педофилам

Отмечается, что описанное происходило с неустановленного момента и до 8 апреля 2022 года. По данным прокуратуры, своей противоправной деятельностью мадам занималась еще до приезда в Польшу.

Когда с детьми беседовал психиатр, он поразился их психологическому состоянию и внешнему виду. 5-летний мальчик, по словам врача, весил всего 11 килограммов и выглядел удручающе.

19 мая состоялось судебное заседание, на котором Плюшко отвергла обвинения. По её словам, единственная её вина в том, что, возможно, она не дала детям столько любви и заботы, как им требовалось.

31 мая очередное заседание прошло без участия обвиняемой. Накануне она потеряла сознание в суде и захотела остаться в камере. Ее интересы представлял адвокат.