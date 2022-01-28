30 случаев, когда ремонт своими руками сделал жилье намного уютнее

Автор:
28 января 2022 12:25
За последние пару лет мы все провели очень много времени дома. Неудивительно, что люди углубились в ремонты и апгрейд своего жилья, причем часто это именно ремонт своими руками. Не всем он удается в полной мере, но иногда результат выше всяких похвал!
1. "До и после ремонта в моей крошечной квартире-студии в Нью-Йорке"
2. "Мой кабинет и рабочее место - до и после"
3. "Ремонт небольшой ванной комнаты"
4. "До и после ремонта на кухне. Я не скучаю по оранжевому цвету"
5. "До и после ремонта ванной комнаты в моей крошечной квартире в Шотландии"
6. "Я переделал кухню моих родителей, пока было время на изоляции из-за ковида. Многое я сделал своими руками"
7. "Наш дворик - до и после ремонта"
8. "Апгрейд ванной комнаты"
9. "Гостиная - до и после ремонта"
10. "Наша гостиная - до и после"
11. "До и после: все равно сидел дома, надо было чем-то заняться"
12. "До и после небольшой покраски и модернизации. Дом стал выглядеть более открытым и воздушным"
13. "Ремонт скучной лестницы"
14. "Преображение спальни моего 9-летнего сына"
15. "Шестиугольники - наш выбор! Реконструкция ванной комнаты в Сан-Хосе, Калифорния"
16. "До и после ремонта в ванной комнате"
17. "Дом моих родителей, который они купили в 2007 году и отремонтировали сами! Горжусь тем, что они сделали"
18. "До и после ремонта в небольшой ванной комнате"
19. "До и после ремонта в коттедже на берегу озера в Онтарио, Канада"
20. "Капитальный ремонт ванной комнаты стоимостью менее 100 долларов. Сент-Джонс, Ньюфаундленд"
21. "Ремонт нашей кухни в Бате, Англия, до и после"
22. "До и после, ремонт коридора. Викторианская терраса 1890-х годов, Великобритания"
23. "Мы сделали ремонт в ванной! Оцените результат"
24. "Наша гостиная, Бруклин, Нью-Йорк (до и после ремонта)"
25. "Гостиная: до и после. Я ее слепила из того, что было"
26. "Отремонтировал ванную комнату во время карантина"
27. "Февраль 2020 г. - июль 2020 г. Я хотел сделать свою квартиру местом, где мне будет действительно комфортно"
28. "Ремонт нашей ванной комнаты в Остине, штат Техас. До и после"
29. "Оборудовала себе рабочее место дома. До и после"
30. "Редизайн ванной комнаты, Норвич, Великобритания"
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— переведено специально для fishki.net
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