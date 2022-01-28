30 случаев, когда ремонт своими руками сделал жилье намного уютнее

За последние пару лет мы все провели очень много времени дома. Неудивительно, что люди углубились в ремонты и апгрейд своего жилья, причем часто это именно ремонт своими руками. Не всем он удается в полной мере, но иногда результат выше всяких похвал!

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1. "До и после ремонта в моей крошечной квартире-студии в Нью-Йорке" 0 Источник:

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2. "Мой кабинет и рабочее место - до и после" 0 Источник:

3. "Ремонт небольшой ванной комнаты" 0 Источник:

4. "До и после ремонта на кухне. Я не скучаю по оранжевому цвету" 0 Источник:

5. "До и после ремонта ванной комнаты в моей крошечной квартире в Шотландии" 0 Источник:

6. "Я переделал кухню моих родителей, пока было время на изоляции из-за ковида. Многое я сделал своими руками" 0 Источник:

7. "Наш дворик - до и после ремонта" 0 Источник:

8. "Апгрейд ванной комнаты" 0 Источник:

9. "Гостиная - до и после ремонта" 0 Источник:

10. "Наша гостиная - до и после" 0 Источник:

11. "До и после: все равно сидел дома, надо было чем-то заняться" 0 Источник:

12. "До и после небольшой покраски и модернизации. Дом стал выглядеть более открытым и воздушным" 0 Источник:

13. "Ремонт скучной лестницы" 0 Источник:

14. "Преображение спальни моего 9-летнего сына" 0 Источник:

15. "Шестиугольники - наш выбор! Реконструкция ванной комнаты в Сан-Хосе, Калифорния" 0 Источник:

16. "До и после ремонта в ванной комнате" 0 Источник:

17. "Дом моих родителей, который они купили в 2007 году и отремонтировали сами! Горжусь тем, что они сделали" 0 Источник:

18. "До и после ремонта в небольшой ванной комнате" 0 Источник:

19. "До и после ремонта в коттедже на берегу озера в Онтарио, Канада" 0 Источник:

20. "Капитальный ремонт ванной комнаты стоимостью менее 100 долларов. Сент-Джонс, Ньюфаундленд" 0 Источник:

21. "Ремонт нашей кухни в Бате, Англия, до и после" 0 Источник:

22. "До и после, ремонт коридора. Викторианская терраса 1890-х годов, Великобритания" 0 Источник:

23. "Мы сделали ремонт в ванной! Оцените результат" 0 Источник:

24. "Наша гостиная, Бруклин, Нью-Йорк (до и после ремонта)" 0 Источник:

25. "Гостиная: до и после. Я ее слепила из того, что было" 0 Источник:

26. "Отремонтировал ванную комнату во время карантина" 0 Источник:

27. "Февраль 2020 г. - июль 2020 г. Я хотел сделать свою квартиру местом, где мне будет действительно комфортно" 0 Источник:

28. "Ремонт нашей ванной комнаты в Остине, штат Техас. До и после" 0 Источник:

29. "Оборудовала себе рабочее место дома. До и после" 0 Источник: