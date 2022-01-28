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30 случаев, когда ремонт своими руками сделал жилье намного уютнее

30 случаев, когда ремонт своими руками сделал жилье намного уютнее (31 фото)

Автор:
28 января 2022 12:25
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: апгрейды   дизайн интерьера   до и после   до и после ремонта   жилье   ремонт   своими руками   улучшение   
903
31
За последние пару лет мы все провели очень много времени дома. Неудивительно, что люди углубились в ремонты и апгрейд своего жилья, причем часто это именно ремонт своими руками. Не всем он удается в полной мере, но иногда результат выше всяких похвал!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: апгрейды   дизайн интерьера   до и после   до и после ремонта   жилье   ремонт   своими руками   улучшение   
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6  комментариев
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29k
Мойша 2 часа назад
Это не "ремонт-своими-руками". Это просто замена мебели заново под себя по методике "когда бабе делать нечего..."
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23k
Ваня 39 минут назад
второй понравился, а остальное так себе...
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2k
Alex Час назад
С моим ростом 196 душ лучше. Руки в ноги, неделя и оп.
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5k
KonstantinLeirov Час назад
В половине фото до освещение некудышное, либо вечернее, иногда ракурс не тот, и вот уже фото до кажутся действительно не очень, чем фото после, где и свет более удачен и ракурс.
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11k
K7OO Час назад
Не понимаю смысл таких подборок. Типа, после ремонта стало лучше? Есть мнение, что ремонт для этого и делается. Каких-либо идей для ремонта и дизайна там нет от слова совсем. И к чему тогда все это? Мол, смотрите все, какой я молодец - сам себе ремонт сделал? Ну круто, очень ценная информация для посторонних людей.))
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