Реакция мужчины на новость, что жена беременна после 15 лет безуспешных попыток

37-летняя Бри Оуэнс, мать четверых приёмных детей, сообщила мужу радостную новость и сняла его реакцию. Пара из Атланты пыталась завести биологического ребёнка с 2008 года.
В начале видео счастливая пара обсуждает планы по перестройке дома, а затем Бри неожиданно спрашивает: "А что, если я забеременею?"
Стивен, аналитик данных, растерялся. На короткое время он ушел к детям, а вернувшись, ответил: "Это было бы безумием".
"Бог добр, - продолжил он. - И Он нас не оставит. Ты можешь представить себе беременность?"
Тогда Бри проболталась: "Я сделала тест".
Стивен озадачился ещё больше. Не успел он прийти в себя, как его жена добавила: "Он положительный".
Мужчина бросился к беременной жене, его переполняли эмоции и слёзы радости.
"Это что, шутка?" - спросил он сквозь слезы.
Затем они обнялись и разразились глубокими рыданиями.
Бри не смогла долго скрывать от любимого новость, сказав ему, что знает о ней всего пять минут.
В августе Бри удивилась задержке менструации, но списала её на стресс.
"У нас был очень напряженный месяц. Мы затеяли перепланировку. Моя мама лежит в больнице, и я подумала, что дело в этом", - пояснила многодетная мать.
"Я сделала тест и была просто в шоке. Стивен ни о чём не догадывался, потому что я хотела сделать ему сюрприз".
Пара пыталась завести биологического ребенка с 2008 года, но когда поняла, что этого не происходит, оставила всё на волю судьбы.
Бри говорит: "Вначале мы старались полтора года, но это стало казаться утомительным и глупым. Всему своё время, но мы не переставали пытаться".
Им никогда не говорили, что они бесплодны, но они твёрдо решили, что не станут делать ЭКО. Супруги отчаянно хотели иметь детей и решили, что усыновление - лучший вариант для них.
В 2013 году они начали процесс усыновления Джозефа, своего первого ребенка, и в 2015 году получили разрешение.
Сейчас у пары четверо приёмных детей, самый младший из которых - девятимесячный Уильям.
Оуэнсы не планировали становиться многодетными, но не могли смириться с мыслью о том, что не смогут помочь как можно большему числу детей.
Бри добавила: "После стольких лет ты даже не задумываешься о беременности. Это трудно объяснить. Ты можешь надеяться на это, но не ожидать. Пока ещё не осознали, но я очень рада, что мы наконец-то можем рассказать родителям, друзьям и детям о том, что у нас получилось. Наши дети тоже очень рады снова стать старшими братьями и сёстрами".
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