Реакция мужчины на новость, что жена беременна после 15 лет безуспешных попыток

В начале видео счастливая пара обсуждает планы по перестройке дома, а затем Бри неожиданно спрашивает: "А что, если я забеременею?"

Стивен, аналитик данных, растерялся. На короткое время он ушел к детям, а вернувшись, ответил: "Это было бы безумием".

"Бог добр, - продолжил он. - И Он нас не оставит. Ты можешь представить себе беременность?"

Тогда Бри проболталась: "Я сделала тест".