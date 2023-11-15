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Реакция мужчины на новость, что жена беременна после 15 лет безуспешных попыток

Реакция мужчины на новость, что жена беременна после 15 лет безуспешных попыток

Автор:
15 ноября 2023 08:45
Сообщество : Беременность и роды
Метки: Реакция   беременность   история   пара   семья   тест   
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37-летняя Бри Оуэнс, мать четверых приёмных детей, сообщила мужу радостную новость и сняла его реакцию. Пара из Атланты пыталась завести биологического ребёнка с 2008 года.

В начале видео счастливая пара обсуждает планы по перестройке дома, а затем Бри неожиданно спрашивает: "А что, если я забеременею?"

Стивен, аналитик данных, растерялся. На короткое время он ушел к детям, а вернувшись, ответил: "Это было бы безумием".

"Бог добр, - продолжил он. - И Он нас не оставит. Ты можешь представить себе беременность?"

Тогда Бри проболталась: "Я сделала тест".

Стивен озадачился ещё больше. Не успел он прийти в себя, как его жена добавила: "Он положительный".

Мужчина бросился к беременной жене, его переполняли эмоции и слёзы радости.

"Это что, шутка?" - спросил он сквозь слезы.

Затем они обнялись и разразились глубокими рыданиями.

Бри не смогла долго скрывать от любимого новость, сказав ему, что знает о ней всего пять минут.

В августе Бри удивилась задержке менструации, но списала её на стресс.

"У нас был очень напряженный месяц. Мы затеяли перепланировку. Моя мама лежит в больнице, и я подумала, что дело в этом", - пояснила многодетная мать.


"Я сделала тест и была просто в шоке. Стивен ни о чём не догадывался, потому что я хотела сделать ему сюрприз".

Пара пыталась завести биологического ребенка с 2008 года, но когда поняла, что этого не происходит, оставила всё на волю судьбы.

Бри говорит: "Вначале мы старались полтора года, но это стало казаться утомительным и глупым. Всему своё время, но мы не переставали пытаться".

Им никогда не говорили, что они бесплодны, но они твёрдо решили, что не станут делать ЭКО. Супруги отчаянно хотели иметь детей и решили, что усыновление - лучший вариант для них.

В 2013 году они начали процесс усыновления Джозефа, своего первого ребенка, и в 2015 году получили разрешение.

Сейчас у пары четверо приёмных детей, самый младший из которых - девятимесячный Уильям.

Оуэнсы не планировали становиться многодетными, но не могли смириться с мыслью о том, что не смогут помочь как можно большему числу детей.

Бри добавила: "После стольких лет ты даже не задумываешься о беременности. Это трудно объяснить. Ты можешь надеяться на это, но не ожидать. Пока ещё не осознали, но я очень рада, что мы наконец-то можем рассказать родителям, друзьям и детям о том, что у нас получилось. Наши дети тоже очень рады снова стать старшими братьями и сёстрами".

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Метки: Реакция   беременность   история   пара   семья   тест   
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1k
Илья 15 минут назад
Сосед помог
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16k
Alex 4 минуты назад
Да да... Только папаша то не он. 99%
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25k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
А потом...
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24k
ЦСКА 16 минут назад
Триндешь голимый! Знаю не по наслышке...В таких ситуациях, когда вдруг через 15 лет снизошла манна небесная, не то что на камеру, всему свету, а родным сказать боишься, что б не дай Бог не сглазили, не плюнули, неподули...
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3k
lekha-fil 40 минут назад
Ну да, ну да - и, почему-то рядом, именно в этот момент есть кому всё это снять.
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14k
Antique computer 46 минут назад
Какая будет реакция, когда она признается, что отец не он?
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