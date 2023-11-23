"Холодно!": в Киеве студенты вышли на митинг из-за отсутствия отопления в аудиториях

Учащиеся Национального авиационного университета (НАУ) требует перевести их на дистанционное обучение.
На Украине похолодало, и начались первые забастовки из-за отсутствия отопления. Студенты НАУ вышли на митинг.
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В аудиториях холодно. Студенты жалуются, что в 8-м корпусе температура в помещении - всего 1-2 градуса - сообщает украинское издание «Klymenko Time».
Как отреагировало руководство вуза на претензии студентов, пока неизвестно. Температура воздуха в Киеве пока терпимая, однако украинцев уже морально готовят к возможным отключениям электроэнергии и отопления, но люди не хотят мёрзнуть и задаются вопросом, когда же в домах будет тепло.
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В случае наступления температуры ниже 8 градусов по Цельсию, на Украине будут применяться веерные отключения на 1-2 часа в сутки - об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Ранее в Незалежной уже был зафиксирован дефицит электроэнергии. Украинцев просят экономить свет.
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Нет, пожалуй, у меня нет сочувствия к ним. У меня к бомжам на московских вокзалах больше сочувствия, чем к этим студентам......
ЗЫ
Я про сочувствие, нигде вроде не писал. Или прям ткни меня носом, где именно. Вот лично ты, сейчас такой же гоблин, как и злорадствующий хохол, ни чем не отличаешься, если этого не понимаешь. Твой уровень? Нет?
Старательно втаптывая в говно свою страну скакали и визжали за мелкие гривны.
Кушайте детишки, не обляпайтесь, мамки и папки ваши старались!!!!!
Теперь можно и повестки раздавать