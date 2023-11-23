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"Холодно!": в Киеве студенты вышли на митинг из-за отсутствия отопления в аудиториях

"Холодно!": в Киеве студенты вышли на митинг из-за отсутствия отопления в аудиториях

Автор:
23 ноября 2023 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   НАУ   Украина   веерные отключения   киев   митинг   отопление   студенты   холодно   
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Учащиеся Национального авиационного университета (НАУ) требует перевести их на дистанционное обучение.

На Украине похолодало, и начались первые забастовки из-за отсутствия отопления. Студенты НАУ вышли на митинг.


В аудиториях холодно. Студенты жалуются, что в 8-м корпусе температура в помещении - всего 1-2 градуса - сообщает украинское издание «Klymenko Time».


Как отреагировало руководство вуза на претензии студентов, пока неизвестно. Температура воздуха в Киеве пока терпимая, однако украинцев уже морально готовят к возможным отключениям электроэнергии и отопления, но люди не хотят мёрзнуть и задаются вопросом, когда же в домах будет тепло.


В случае наступления температуры ниже 8 градусов по Цельсию, на Украине будут применяться веерные отключения на 1-2 часа в сутки - об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Ранее в Незалежной уже был зафиксирован дефицит электроэнергии. Украинцев просят экономить свет.


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Метки: Ynews   Видео   НАУ   Украина   веерные отключения   киев   митинг   отопление   студенты   холодно   
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26  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
Пусть попрыгают, согреются
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18k
Голос Вселенной 8 минут назад
Кто не скачет - тот .... замерзнет! ))
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7k
jnkbxybr 18 минут назад
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11k
Бендер Родригес 38 минут назад
Я ща минусов отхвачу, но злорадство в комментариях - прям выворачивает людей... или не людей, я уже даже и не знаю. Ау! Злорадствующие, объясните, чем вы сейчас отличаетесь от таких же злорадствующих хохлов? Ничем, такие же гоблины.
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481
Андрей Елизаров Бендер Родригес 23 минуты назад
Злорадство - это самая искренная радость.
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9k
soar 50 минут назад
Зато в бомбоубежищах тепло. Где-то наша армия не дорабатывает, если студентов в Киеве начала беспокоить температура в аудиториях.
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3k
Pioner76 51 минуту назад
А студенты что, для мяса на фронт не годится?
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20k
anpetrof 55 минут назад
Кто не скачет - тот не студент...
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11k
Том Сойер 58 минут назад
Вот у этих, на фото внизу - спросите где отопление...

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36k
Андрей Иванов Час назад
Перевести всех в Газу. Там жарко.
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114k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
Куда смотрит военком?
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5k
Alex Час назад
Так поскачите, епта!
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2k
Илья 2 часа назад
Это только начало того трындеца который ожидает Украину в следующие десятилетия.
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25k
sssss3 2 часа назад
10 лет назад их родители устроили пиз-дэц под названием Очередной Майдан.
Старательно втаптывая в говно свою страну скакали и визжали за мелкие гривны.
Кушайте детишки, не обляпайтесь, мамки и папки ваши старались!!!!!
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19k
Shtoppi 2 часа назад
пусть скачут задорно речевки крича или проведут нацистское факельное шествие - глядишь не околеют.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Самы вышли.
Теперь можно и повестки раздавать
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57k
dima423 2 часа назад
Хто не мэрзнэт, той москаль)
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1k
Ksenia2 2 часа назад
А митингующих не отчислят?
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Schreibikus

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