Около 3000 машин стоят в пробке на польских КПП и не могут въехать на Украину из-за забастовки перевозчиков

Поляки требуют отменить все льготы для украинских фуроводов, вернуть прежний порядок лицензирования коммерческого транспорта из Украины, а также аннулировать все разрешения, которые транспортные компании из Незалежной получили в 2022 году. Акция забастовки началась и в Словакии.
С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП (Корчёва – Краковец, Дорогуск – Ягодин и Рава-Русская) на границе с Украиной, и теперь в очереди на въезд в Незалежную выстроились около 3000 фур.
Гигантская пробка растянулась на 50 с лишим километров, а парковки стали базами для временного проживания дальнобойщиков. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями. Они пропускают лишь легковой транспорт и автобусы, а к фурам отношение иное.
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Поляков перестала устраивать система льгот, введённая для украинских транспортных компаний еще в 2022 году - они требуют её отмены. В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующих документов, а в марте 2023 года Киев с Брюсселем продлили срок действия этого разрешения до 30 июня 2024 года. Такое решение вызвало недовольство у европейских перевозчиков.
Между тем, в простаивающих фурах находятся медикаменты, топливо и гуманитарная помощь, которую ждут на Украине - об этом сообщил Сергей Деркач, замминистра Украины. Но в Польше утверждают, что гуманитарную помощь и военные грузы пропускают, а вот с коммерческими товарами придётся подождать. Однако каждые сутки забастовки бьют по карману бизнесменов из Незалежной. Так, сообщается, что в среднем один день простоя обходится одной компании в один миллион гривен (27,7 тысячи долларов), а совокупная ориентировочная сумма ущерба с начала забастовки составляет около 305 880 000 гривен (почти 8,5 миллиона долларов).
Из-за простоя фур растут цены на перевозку товаров из Польши на Украину - сейчас они достигли
уже отметки в шесть тысяч евро за 22 тонны груза. Такие расценки были в 2022 году - и сейчас ситуация повторяется. Из-за блокады многие перевозчики не хотят ехать в Польшу, а соответственно на рынке уменьшается количество транспорта, что вызывает его дефицит.
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Похожие акции протеста начинаются и в Словакии. Блокировку движения для грузового автотранспорта заметили у словацкого пункта пропуска «Вишне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород». И хотя на перегородившем проезд фургоне с прицепом есть логотипы Союза перевозчиков, организация утверждает, что эта акция - чья-то личная инициатива, не имеющая к Союзу отношения. Впрочем, в организации не уверены, что акция не примет более серьёзный оборот - и Польша тому пример.
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Там всем рады, дотации дают, все живут спокойно и в достатке, не переживая за будущее.
Ой не могу блин.
Чё там ещё, паровозы и венгрумыния какая-нибудь осталась?