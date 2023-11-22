Около 3000 машин стоят в пробке на польских КПП и не могут въехать на Украину из-за забастовки перевозчиков

Поляков перестала устраивать система льгот, введённая для украинских транспортных компаний еще в 2022 году - они требуют её отмены. В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующих документов, а в марте 2023 года Киев с Брюсселем продлили срок действия этого разрешения до 30 июня 2024 года. Такое решение вызвало недовольство у европейских перевозчиков.



Между тем, в простаивающих фурах находятся медикаменты, топливо и гуманитарная помощь, которую ждут на Украине - об этом сообщил Сергей Деркач, замминистра Украины. Но в Польше утверждают, что гуманитарную помощь и военные грузы пропускают, а вот с коммерческими товарами придётся подождать. Однако каждые сутки забастовки бьют по карману бизнесменов из Незалежной. Так, сообщается, что в среднем один день простоя обходится одной компании в один миллион гривен (27,7 тысячи долларов), а совокупная ориентировочная сумма ущерба с начала забастовки составляет около 305 880 000 гривен (почти 8,5 миллиона долларов).





