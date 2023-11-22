FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12100 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Около 3000 машин стоят в пробке на польских КПП и не могут въехать на Украину из-за забастовки перевозчиков

Около 3000 машин стоят в пробке на польских КПП и не могут въехать на Украину из-за забастовки перевозчиков

Автор:
22 ноября 2023 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Видео   Польша   Союз перевозчиков   Украина   авто   забастовка   перевозчики   
1021
4
2

Поляки требуют отменить все льготы для украинских фуроводов, вернуть прежний порядок лицензирования коммерческого транспорта из Украины, а также аннулировать все разрешения, которые транспортные компании из Незалежной получили в 2022 году. Акция забастовки началась и в Словакии.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП (Корчёва – Краковец, Дорогуск – Ягодин и Рава-Русская) на границе с Украиной, и теперь в очереди на въезд в Незалежную выстроились около 3000 фур.


Гигантская пробка растянулась на 50 с лишим километров, а парковки стали базами для временного проживания дальнобойщиков. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями. Они пропускают лишь легковой транспорт и автобусы, а к фурам отношение иное.



Поляков перестала устраивать система льгот, введённая для украинских транспортных компаний еще в 2022 году - они требуют её отмены. В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующих документов, а в марте 2023 года Киев с Брюсселем продлили срок действия этого разрешения до 30 июня 2024 года. Такое решение вызвало недовольство у европейских перевозчиков.

Между тем, в простаивающих фурах находятся медикаменты, топливо и гуманитарная помощь, которую ждут на Украине - об этом сообщил Сергей Деркач, замминистра Украины. Но в Польше утверждают, что гуманитарную помощь и военные грузы пропускают, а вот с коммерческими товарами придётся подождать. Однако каждые сутки забастовки бьют по карману бизнесменов из Незалежной. Так, сообщается, что в среднем один день простоя обходится одной компании в один миллион гривен (27,7 тысячи долларов), а совокупная ориентировочная сумма ущерба с начала забастовки составляет около 305 880 000 гривен (почти 8,5 миллиона долларов).



Из-за простоя фур растут цены на перевозку товаров из Польши на Украину - сейчас они достигли

уже отметки в шесть тысяч евро за 22 тонны груза. Такие расценки были в 2022 году - и сейчас ситуация повторяется. Из-за блокады многие перевозчики не хотят ехать в Польшу, а соответственно на рынке уменьшается количество транспорта, что вызывает его дефицит.


Похожие акции протеста начинаются и в Словакии. Блокировку движения для грузового автотранспорта заметили у словацкого пункта пропуска «Вишне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород». И хотя на перегородившем проезд фургоне с прицепом есть логотипы Союза перевозчиков, организация утверждает, что эта акция - чья-то личная инициатива, не имеющая к Союзу отношения. Впрочем, в организации не уверены, что акция не примет более серьёзный оборот - и Польша тому пример.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ynews   Видео   Польша   Союз перевозчиков   Украина   авто   забастовка   перевозчики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Владимир Час назад
Нас ждут в эвропе, им нужны наши дешёвые и качественные (
) товары..
Там всем рады, дотации дают, все живут спокойно и в достатке, не переживая за будущее.

Ой не могу блин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
273
Шэльмавье фон Шольценко 3 минуты назад
Поляки всегда ненавидили и будут ненавидеть укропов, и видят в укропе только дешманскую, туповатую рабсилу. И пусть хахлажопия себе не придумывает за неожиданную любовь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
848
Гиви 8 минут назад
Курвы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
Шурман 10 минут назад
В воскресение были в Ахене-Германия , вечером пошли с женой погулять по старому городу , красиво витрины украшены к рождеству , так вот идем и слышим то там на украинском говорят то тут , проходим дальше думаю да блин что такое а немцы где ? куда не плюнь кругом хохлы . Потом у местных спросил а они мне говорят что около старого центра открыли лагерь для беженцев и там только украинцы . Самое не приятное идем а они косятся . В понедельник в этот пошли в спа и там эти кругом , хорошо хоть в части где все голые их там нет а только местное население ну и ресторанах их тоже нет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
Андрей Граф 11 минут назад
так вам и надо вонючие хохлы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Встречают как богов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий Час назад
извините я не удержался


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
dasn7 Час назад
Ну шо - Ондрий... Допомогли тоби твои ляхи?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman Час назад
Пароходы им МО блокирует, фуры в Польше - польские фуроводы.
Чё там ещё, паровозы и венгрумыния какая-нибудь осталась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200240



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Запретить нельзя проводить
Запретить нельзя проводить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#кино#забавно#люди#история#ДТП#авто аварии#съемка
#Юмор#автомобили#автомир#интересное#фильм#позитив#Россия#Китай#Разное#улыбнуло
#интересно#животные#машина#Прикол#Автовсячина#Ynews#аварии#США#полиция#природа
Запретить нельзя проводить Запретить нельзя проводить Игорь Верник проехал по пешеходному тротуару в окружении охраны Игорь Верник проехал по пешеходному тротуару в окружении охраны В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке Автохам на иномарке не пропускал детскую реанимацию Автохам на иномарке не пропускал детскую реанимацию Заметая следы, банда лесорубов сожгла авто со спиленным дубом Заметая следы, банда лесорубов сожгла авто со спиленным дубом Автолюбитель обнаружил нетронутую «девятку» 1990 года Автолюбитель обнаружил нетронутую «девятку» 1990 года

На что жалуетесь?

Вернуться