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Почему на Тробрианских островах женщины поджидают и нападают из кустов на незнакомых мужчин ?

Почему на Тробрианских островах женщины поджидают и нападают из кустов на незнакомых мужчин ?

Автор:
23 ноября 2023 08:41
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   женщины   люди   мужчины   на Тробрианских островах   нападение   факты   фото   
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В начале 1900-х годов британский антрополог Бронислав Каспар Малиновский несколько лет изучавший Тробрианские острова, написал этнографический сборник, получивший широкую популярность на Западе.

Его наблюдения за, казалось бы, чрезмерно необычными традициями островитян и их непринужденному отношению к внебрачным связям в будущем заставят многие туристические агентства дать Тробрианским островам негласное название «Острова любви».

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Одной из необычных традиций народа с островов Тробриан даже в современное время считается празднование фестиваля ямса, когда шаман племени разрешает женщинам "охотиться" и нападать на незнакомых мужчин для того, чтобы заняться с ними ceкcoм?

Что это за традиция такая?


Сейчас подробнее расскажем об этом в нашей новой статье:

Острова Киривина — это архипелаг в Соломоновом море в юго-западной части Тихого океана, и принадлежащий Папуа — Новой Гвинее.

Этот архипелаг был открыт в XVIII веке французским мореплавателем и капитаном Жозефом Брюни Д’Антркасто, который дал ему имя своего заместителя, лейтенанта Дени де Тробриана.

Высадившись на остров французы обнаружили, что этот архипелаг населяют тробрианцы - коренной меланезийский народ, живущий по матрилинейным традициям, где вся собственность передается по наследству по женской линии, люди живут в примитивных хижинах и поклоняются тотемам.

Жители Тробрианских островов с древних времён являлись очень хорошими садоводами, и их традиционное сельское хозяйство основано на выращивании овощей, домашних свиней и ловле рыбы.

Однако, основой пропитания и священного поклонение у тробрианцев является выращивание продолговатых клубней ямса (что-то среднего между картофелем и бататом). У каждой семьи есть свой ямсборник, в котором хранятся клубни.

Это интригующее общество, расположенное в изоляции от Тихого океана, следует уникальным культурным правилам и обычаям, которые кажутся почти чуждыми современному миру.

По легенде тробрианцев, растение ямс — это пища, которую они получают от богов. Ямс также является основной валютой, показателем богатства и статуса как для мужчин, так и для женщин.

Интересным аспектом культуры Тробриана является корреляция между известностью ямса в обществе и его ceкcyaльной традицией.

Тробрианцы верят, что ямс обладает формой "мужского opгaна" именно поэтому для того, чтобы каждый год они получали богатый урожай ямса, племя устраивает пышный фестиваль батата (ямса), дабы задобрить богов.

Во время этого фестиваля женщинам официально «разрешается» устраивать засаду на незнакомых мужчин из других племён, дабы напасть на них и против воли заняться с ними ceкcoм. Якобы, если какой-нибудь женщине удастся зaбepeменеть, то значит она получит благословение от богов и урожай ямса в её племени в следующем году будет высоким. Если мужчина не может или сопротивляется, то женщины должны отгрызть ему брови и ресницы.

Забавно также и то, что ямс, который едят жители Тробрианских островов, содержит естественные гормоны, которые препятствуют зачатию детей. Поэтому тробрианские девушки очень редко беременеют во время фестиваля Ямса.

Например, один австралиец Ник Нолан путешествующий по этим островам сообщил, что во время этого фестиваля на него дважды напала группа женщин и (фактически) изнacилoвaлa против его воли. Когда это произошло впервые, Ник написал, что это был ужасающий опыт, хотя после второго раза он пришёл к выводу, что для него это было не так уж и плохо.

«Они набрасываются на незнакомого мужчину, когда он находится один и исследует местность, приходит на пляж, чтобы поплавать или пофотографировать. Это всегда должен быть незнакомец или мужчина из другого клана; женщины никогда не будут нападать на мужчин из своей деревни. Поэтому местный фестиваль - это очень опасное время для мужчины, гуляющего по этим островам в одиночку. На всякий случай многие местные в это время предпочитают ходить по двое или даже по трое», — пишет Ник Нолан.

Фестиваль батата (ямса) проводится только один раз в году, в августе, поэтому туда в это время лучше не ехать, иначе эта жестокая судьба может постичь и вас!

Хотя, если вам, конечно, захочется исследовать эту практику в научных целях, то до Тробрианских островов сегодня добраться нелегко, но вполне возможно.

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Метки: в мире   женщины   люди   мужчины   на Тробрианских островах   нападение   факты   фото   
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9  комментариев
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34
Йорик Час назад
Я б не против был бы смотаться туда, во время их праздника
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5k
Kozlodoev 19 минут назад
Тамада (шаман) у них затейник...
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25k
ЦСКА 36 минут назад
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12k
ron Час назад
Дикие народы откуда-то знали, для того, чтобы не выродиться, нужен приток свежей крови. Это и ночь Ивана Купалы, и фестиваль в Венеции, и австралийские аборигены с их "колесами брака"... Интересно, откуда у них эта информация? Вырождение замкнутого сообщества происходит не за одно поколение.
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72
SeledkinStar ron Полчаса назад
все с опытом приходит. Если племя живет и нету новой крови - дети рождаются больные и слабые. Как только новая кровь - от таких родителей сильные дети, вот и выяснили путем наблюдений.
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