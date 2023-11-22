Перед отъездом в Россию Шарлот пел гимн Украины и клялся в верности киевскому режиму перед российскими пранкерами

Еще немного недоразумения по имени Шарлот вам в ленту. Задержанного сегодня в Пулково певца ртом незадолго до его возвращения на родину развели российские пранкеры. Глупенький Шарлот на полном серьёзе полагал, что общается с настоящим Зеленским и выполнял его поручения по видеосвязи. Забавный в своей беспринципности крендель, конечно.
Нашумевший сегодняшним прибытием на Родину певец ртом Шарлот, которого задержали в аэропорту Пулково, и который, вроде как, раскаялся, перед самым своим возвращением к родным берёзкам знатно оскандалился. Впрочем, не в первый раз.
Оказывается, своими бесконечными фокусами блудный музыкант привлек внимание широко известных не только в России, но за рубежом пранкеров Вована и Лексуса.
Для розыгрыша такой мелкой дичи, как Шарлот блогеры попросили юмориста Макса Комикадзе перевоплотиться во Владимира Зеленского. От лица украинского президента и велись переговоры.
Пранкеры поинтересовались, готов ли Шарлот спеть гимн Украины, на что он ответил утвердительно, и добавил, что это для него честь.
После этого молодой человек открыл текст гимна, признавшись, что не знает слова наизусть, и добросовестно начитал гимн Незалежной.
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После патриотичного исполнения фейковый "Зеленский" попросил певца прыгать и обязательно скандировать русофобскую речевку "кто не скачет, тот москаль".
Судя по всему, видео было снято до того, как Шарлот решил вернуться в Россию.
Пранкеры пообещали вскоре опубликовать полную версию интервью.
Товарищу майору на заметку ...
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PS: Кстати, в эксклюзивном интервью SHOT перед отправкой на 13 суток в спецприёмник Эдуард заявил, что общался "не с настоящим Зеленским, а с оригинальным" — это разные вещи по мнению Шарлота.
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