Перед отъездом в Россию Шарлот пел гимн Украины и клялся в верности киевскому режиму перед российскими пранкерами

Нашумевший сегодняшним прибытием на Родину певец ртом Шарлот, которого задержали в аэропорту Пулково, и который, вроде как, раскаялся, перед самым своим возвращением к родным берёзкам знатно оскандалился. Впрочем, не в первый раз.

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Оказывается, своими бесконечными фокусами блудный музыкант привлек внимание широко известных не только в России, но за рубежом пранкеров Вована и Лексуса.

Для розыгрыша такой мелкой дичи, как Шарлот блогеры попросили юмориста Макса Комикадзе перевоплотиться во Владимира Зеленского. От лица украинского президента и велись переговоры.

Пранкеры поинтересовались, готов ли Шарлот спеть гимн Украины, на что он ответил утвердительно, и добавил, что это для него честь.

После этого молодой человек открыл текст гимна, признавшись, что не знает слова наизусть, и добросовестно начитал гимн Незалежной.