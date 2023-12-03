«Мне нельзя будет снимать и показывать кино в России»: режиссёр и правозащитник Александр Сокуров объявил о завершении карьеры

Поводом послужило то, что Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение его последнему фильму.
Александр Сокуров - советский и российский режиссёр, автор картин «Молох», «Русский ковчег», «Фауст» и других, довольно специфических артхаусных проектов. Но человек известный - как у нас, так и за рубежом.
С 2018 года Сокуров входит в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ). А в 2021 году режиссёр заявил, что надо «отпустить всех, кто не желает жить с нами в одном государстве» и «пожелать им удачи». За эти слова его раскритиковал Рамзан Кадыров и предложил проверить Сокурова на экстремизм. Но дальше этого дело не пошло, а Сокуров за тот эпизод извинился.
А недавно режиссёр отснял последнюю на данный момент картину - «Сказка». В ней Сокуров показал образы Сталина, Черчилля и Гитлера. По всей видимости, в своём своеобразном стиле, так что фильм прокатного удостоверения не получил. За проект вступилась лишь Ксения Собчак: она сообщила, что организовала для «Сказки» закрытый показ.
Очень особенный фильм, вы такого никогда не видели ни у кого. Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века — он создаёт уникальный мир. В нём мешаются документальная кинохроника тоталитарных режимов и иллюстрации Гюстава Доре к „Божественной комедии« и Библии, языки, идеи, образы. Выглядит нереально, запредельно, невероятно. Впрочем, какие бы точные или восторженные определения мы ни подбирали, Сокуров просто продолжает вести свой главный разговор о природе власти, политическом добре и зле, о том, какая тонкая, прозрачная, проницаемая граница между культурой и варварством и где в этом мире место Бога.
А Сокуров позже заявил:
Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате, завершилась.
Продолжит ли он деятельность в СПЧ - это режиссёр не уточнил.
Источник:
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похвала Собчак
сделала ему антирекламу
наверно какой то артхеус снимает, или что то очень социальное - с глубоким смыслом
Бла-бла-бла-бла. Всем на.с.р.а.т.ь.
Никому, кроме упоротой либероты его фильмы в России не нужны...
... и тут сразу высером завоняло, нет, даже не высером, протухшим поносом. смотрю описалово - "В околодантевском пургатории собираются копии Гитлера, Сталина, Муссолини и Черчилля". сокурова привлечь по УК за реабилитацию фашизма и зататать на 10 лет, чтоб тварь подумала, чтоб мразь пронюхала, чтоб гнида не пачкала. За одну строчку, сразу десяточку подонку. Гитлер, мусолини - фашысты и нелюди, черчиль - рабовладелец и колонизатор сотен миллионов, разжигатель войн с десятками миллионов трупов. Сталин - спаситель европейцев, евреев, русских, китайцев и тд, в общей сложности спасший сотни миллионов. и эта мразота ставит погубивших десятки миллионов на одну строку со спасшим сотни миллионов?
А вообще - по-ходу началось. Сначала гейдорасов к ногтю, теперь либерастов. Может по-тиху избавятся от мразоты?