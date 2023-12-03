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«Мне нельзя будет снимать и показывать кино в России»: режиссёр и правозащитник Александр Сокуров объявил о завершении карьеры

«Мне нельзя будет снимать и показывать кино в России»: режиссёр и правозащитник Александр Сокуров объявил о завершении карьеры

Автор:
03 декабря 2023 18:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СПЧ   александр сокуров   карьера   критика   ксения собчак   рамзан кадыров   режиссер   
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Поводом послужило то, что Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение его последнему фильму.

Александр Сокуров - советский и российский режиссёр, автор картин «Молох», «Русский ковчег», «Фауст» и других, довольно специфических артхаусных проектов. Но человек известный - как у нас, так и за рубежом.

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С 2018 года Сокуров входит в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ). А в 2021 году режиссёр заявил, что надо «отпустить всех, кто не желает жить с нами в одном государстве» и «пожелать им удачи». За эти слова его раскритиковал Рамзан Кадыров и предложил проверить Сокурова на экстремизм. Но дальше этого дело не пошло, а Сокуров за тот эпизод извинился.

А недавно режиссёр отснял последнюю на данный момент картину - «Сказка». В ней Сокуров показал образы Сталина, Черчилля и Гитлера. По всей видимости, в своём своеобразном стиле, так что фильм прокатного удостоверения не получил. За проект вступилась лишь Ксения Собчак: она сообщила, что организовала для «Сказки» закрытый показ.

Очень особенный фильм, вы такого никогда не видели ни у кого. Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века — он создаёт уникальный мир. В нём мешаются документальная кинохроника тоталитарных режимов и иллюстрации Гюстава Доре к „Божественной комедии« и Библии, языки, идеи, образы. Выглядит нереально, запредельно, невероятно. Впрочем, какие бы точные или восторженные определения мы ни подбирали, Сокуров просто продолжает вести свой главный разговор о природе власти, политическом добре и зле, о том, какая тонкая, прозрачная, проницаемая граница между культурой и варварством и где в этом мире место Бога.

А Сокуров позже заявил:

Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате, завершилась.

Продолжит ли он деятельность в СПЧ - это режиссёр не уточнил.

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Метки: СПЧ   александр сокуров   карьера   критика   ксения собчак   рамзан кадыров   режиссер   
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29  комментариев
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12k
Владимир Час назад
Ну если уж Ксюшадь вступилась, значит точно антисоветчина, и лучше это не смотреть. Она же как муха на говно падкая.
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6k
Евгений Д Минуту назад
Ну в данном случае
похвала Собчак
сделала ему антирекламу
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13k
Copycat 3 минуты назад
ни одного фильма не видел)
наверно какой то артхеус снимает, или что то очень социальное - с глубоким смыслом
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1k
Sumrak58100 5 минут назад
Радость от такого известия была бы более полной, если бы он вообще не начинал свою карьеру. Никогда не прощу ему того, как он испохабил "За миллиард лет до конца света" Стругацких.
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26k
Влад 7 минут назад
Ксения Анатольевна в общем-то кратко и понятно описала о чем фильм. Очередные размышлизмы о власти, о плохих и хороших лидерах на фоне каши из хроники и Библии. Может быть когда нибудь и выйдет, но сейчас точно не время. Завязывать мозги узлом и раскачивать ситуацию сейчас самое последнее дело. Уж близкий к власти человек должен-бы это понимать.
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7k
Progressor 8 минут назад
Сокуров - яркий пример ярого антироссийского либерального крыла. Все его фильмы так, или иначе направлены против ГОСУДАРСТВЕННОСТИ России, независимо от того кто у власти. И именно поэтому все его дерьмо всегда получало призы и награды на Западе - в обязательном порядке. Этот "режиссер" прекрасно чувствует лишь в море дерьма и не выживает в чистой воде и благородной сфере вокруг. Если он действительно перестанет снимать, то первый раз в жизни окажет услугу России и ее народу.
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101
Александр 10 минут назад
так он иностранный агент или еще не очень ?
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5k
Горожанин 10 минут назад
Всё ведь ясно, что хочет Сокуров - того же, что и враги России. Чтобы СССР, победивший германский фашизм, поставили на одну доску с фашизмом. Бездарная сокуровская мразь прямо отрабатывает западный и бандеронацистский заказ.
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235
Bocman 17 минут назад
Не ну если великий режиссёр снимает кино для узкой категории лиц то пусть они за это ему и платят и сами смотрят при чем тут госбюджет и широкий прокат.....
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5k
Григорий 21 минуту назад
если там отметилась дырявая лошадь, то всё делают правильно! вова вокруг себя собрал всё отребье мира. у него секретарша (письков) к дудю ходят, первые лица правительства хвалят кино "дудя" и прочие прелести.
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12k
Sapsan 23 минуты назад
"Очень особенный фильм, вы такого никогда не видели ни у кого. Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века он создаёт уникальный мир. В нём мешаются документальная кинохроника тоталитарных режимов и иллюстрации Гюстава Доре к Божественной комедии« и Библии, языки, идеи, образы. Выглядит нереально, запредельно, невероятно. Впрочем, какие бы точные или восторженные определения мы ни подбирали, Сокуров просто продолжает вести свой главный разговор о природе власти, политическом добре и зле, о том, какая тонкая, прозрачная, проницаемая граница между культурой и варварством и где в этом мире место Бога"

Бла-бла-бла-бла. Всем на.с.р.а.т.ь.
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50k
Aleksandr 24 минуты назад
Шнур. Дорожная.
Никому, кроме упоротой либероты его фильмы в России не нужны...
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века
... и тут сразу высером завоняло, нет, даже не высером, протухшим поносом. смотрю описалово - "В околодантевском пургатории собираются копии Гитлера, Сталина, Муссолини и Черчилля". сокурова привлечь по УК за реабилитацию фашизма и зататать на 10 лет, чтоб тварь подумала, чтоб мразь пронюхала, чтоб гнида не пачкала. За одну строчку, сразу десяточку подонку. Гитлер, мусолини - фашысты и нелюди, черчиль - рабовладелец и колонизатор сотен миллионов, разжигатель войн с десятками миллионов трупов. Сталин - спаситель европейцев, евреев, русских, китайцев и тд, в общей сложности спасший сотни миллионов. и эта мразота ставит погубивших десятки миллионов на одну строку со спасшим сотни миллионов?
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39
Игорь Полчаса назад
А кто его картины смотрел, кроме узкого круга эстетов?
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Я тоже не смотрел, но решительно осуждаю. Выжигать калёным железом "творчество" космополитов сокуровых и звягинцевых, которые льют воду на мельницы западной пропаганды, очерняя нашу действительность. Позор!
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12k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ну, ежели Стульчак вступилась, то всё понятно. Другой вопрос, кто ему бабки на его высеры даёт? Повесточка во всех одна и та же. Чисто пропиндосская. Сталин ест детей и запивает кровью невинных сионистов.

А вообще - по-ходу началось. Сначала гейдорасов к ногтю, теперь либерастов. Может по-тиху избавятся от мразоты?
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20k
Robin Hood Полчаса назад
Ну если эта либерастическая кобыла за фильм подписалась то сразу в ТОПКУ. Голимая хуэта будет 100%
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17k
K7OO 41 минуту назад
А почему карьера-то завершилась? Пусть снимает и показывает не в России, мир большой. Какие проблемы? Или он подозревает, что его фильмы никому не вперлись не только в России? Тогда да, с карьерой логично было бы завязать. У буржуев деньги на невостребованное заумное говно хрен вышибешь, как у нас.
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306
Нежмисто Живисто K7OO Полчаса назад
Эт точно
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86k
Доктор Джонс 44 минуты назад
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4k
poбт 56 минут назад
когда в регалиях человека присутствует слово "правозащитник", то с очень большой долей вероятности он тот еще донган
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36k
Андрей Иванов 56 минут назад
Если Собчак вступилась,то это говно смотреть не буду. И осуждаю, да
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