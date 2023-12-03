«Мне нельзя будет снимать и показывать кино в России»: режиссёр и правозащитник Александр Сокуров объявил о завершении карьеры

Очень особенный фильм, вы такого никогда не видели ни у кого. Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века — он создаёт уникальный мир. В нём мешаются документальная кинохроника тоталитарных режимов и иллюстрации Гюстава Доре к „Божественной комедии« и Библии, языки, идеи, образы. Выглядит нереально, запредельно, невероятно. Впрочем, какие бы точные или восторженные определения мы ни подбирали, Сокуров просто продолжает вести свой главный разговор о природе власти, политическом добре и зле, о том, какая тонкая, прозрачная, проницаемая граница между культурой и варварством и где в этом мире место Бога.