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Банда богатеньких пенсионеров сбежала из ресторана, не оплатив ужин

Банда богатеньких пенсионеров сбежала из ресторана, не оплатив ужин

Автор:
20 ноября 2023 12:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   бегство   пенсионер   ресторан   счёт   ужин   
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Компания заказала самые дорогие блюда в ресторане Med-Mex в Хорнси, Йоркшир, и сбежала. Четверо пожилых британцев хорошо поужинали, а счёт на сумму 96,70 фунтов (почти 11000 рублей) так и остался неоплаченным.

На записях с камер видеонаблюдения хорошо видно, как группа быстро застегивает куртки, оглядывается по сторонам в поисках персонала и уходит.

Огорченная владелица заведения считает, что компания тщательно продумала свой коварный план "пообедать и скрыться". Пенсионеры выбрали ближайший к двери столик и отвлекли внимание официантов, сделав еще один заказ напитков перед тем, как удалиться.

"Я не думаю, что они вернутся и заплатят, - говорит Рача. - Это были явно не местные жители, никогда раньше их не видела. Они выглядели шикарно, на вид им около 65 или 70 лет".

По словам 37-летней Рачи, гости заказали самые дорогие блюда в меню, включая бефстроганов и большой пирог.

Когда официантка спросила, довольны ли они ужином, один пенсионер пожаловался на то, что говядина была недожарена, но все равно съел всю порцию.

Персонал даже предложил клиенту бесплатный напиток, чтобы компенсировать возможную проблему.

Группа сидела и наслаждалась живой музыкой около часа, затем заказала еще одну порцию напитков, после чего сбежала.

"Я очень расстроилась, потому что один из клиентов ещё и пожаловался на наше мясо. Мы получили награду за лучший стейк в Хорнси. К тому же, всем сейчас приходится нелегко, так как цены растут. Они поступили несправедливо", - добавила владелица ресторана.

Рача пока не обращалась в полицию, но выложила запись с камеры видеонаблюдения в социальные сети в надежде, что кто-нибудь узнает "героев".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   бегство   пенсионер   ресторан   счёт   ужин   
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11  комментариев
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1k
Сид 2 часа назад
Какой роскошный ужин на 4х за 11 тысяч!
Меньше 3х тыс/чел
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1k
Alex Fisher 9 минут назад
Я прослушал слово "лопата"?
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495
Алексей Зубков 53 минуты назад
Что это за раскошный ужин для бомжей. Год назад в Лондоне завтрак на 2их в Хилтоне самый обычный. Стоил в районе 60-70 фунтов. Ужины обеды в обычных ресторанах на двоиз 70-100 фунтов.
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915
Дмитрий Час назад
Теперь наручники к столу каждому покупателю бесплатно!
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3k
RaiJu Час назад
[мат], на 4-х поели на 11 тысяч. И это роскошный ужин? А чо у них бифстроганов так дорого стоит? Это же блюдо, которое делают из самой жесткой говядины.
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38k
russger Час назад
96,70 на четверых. Чёт средненько. Прям самые-самые-самые дорогие блюда заказали? ))
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Saplus 2 часа назад
4 пива, 4 картошки фри, бифстроганов, 2 грудки, луковые кольца и какой-то пирог? Гульнули на все
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77k
Viktor 2 часа назад
Смотреть надо за клиентами, которых там раз, два и обчёлся!
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135
Константин Котов 2 часа назад
Ух старики-разбойники.
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