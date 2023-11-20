Банда богатеньких пенсионеров сбежала из ресторана, не оплатив ужин

Компания заказала самые дорогие блюда в ресторане Med-Mex в Хорнси, Йоркшир, и сбежала. Четверо пожилых британцев хорошо поужинали, а счёт на сумму 96,70 фунтов (почти 11000 рублей) так и остался неоплаченным.
На записях с камер видеонаблюдения хорошо видно, как группа быстро застегивает куртки, оглядывается по сторонам в поисках персонала и уходит.
Огорченная владелица заведения считает, что компания тщательно продумала свой коварный план "пообедать и скрыться". Пенсионеры выбрали ближайший к двери столик и отвлекли внимание официантов, сделав еще один заказ напитков перед тем, как удалиться.
"Я не думаю, что они вернутся и заплатят, - говорит Рача. - Это были явно не местные жители, никогда раньше их не видела. Они выглядели шикарно, на вид им около 65 или 70 лет".
По словам 37-летней Рачи, гости заказали самые дорогие блюда в меню, включая бефстроганов и большой пирог.
Когда официантка спросила, довольны ли они ужином, один пенсионер пожаловался на то, что говядина была недожарена, но все равно съел всю порцию.
Персонал даже предложил клиенту бесплатный напиток, чтобы компенсировать возможную проблему.
Группа сидела и наслаждалась живой музыкой около часа, затем заказала еще одну порцию напитков, после чего сбежала.
"Я очень расстроилась, потому что один из клиентов ещё и пожаловался на наше мясо. Мы получили награду за лучший стейк в Хорнси. К тому же, всем сейчас приходится нелегко, так как цены растут. Они поступили несправедливо", - добавила владелица ресторана.
Рача пока не обращалась в полицию, но выложила запись с камеры видеонаблюдения в социальные сети в надежде, что кто-нибудь узнает "героев".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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