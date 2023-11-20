Банда богатеньких пенсионеров сбежала из ресторана, не оплатив ужин

По словам 37-летней Рачи, гости заказали самые дорогие блюда в меню, включая бефстроганов и большой пирог.

Когда официантка спросила, довольны ли они ужином, один пенсионер пожаловался на то, что говядина была недожарена, но все равно съел всю порцию.

Персонал даже предложил клиенту бесплатный напиток, чтобы компенсировать возможную проблему.

Группа сидела и наслаждалась живой музыкой около часа, затем заказала еще одну порцию напитков, после чего сбежала.

"Я очень расстроилась, потому что один из клиентов ещё и пожаловался на наше мясо. Мы получили награду за лучший стейк в Хорнси. К тому же, всем сейчас приходится нелегко, так как цены растут. Они поступили несправедливо", - добавила владелица ресторана.