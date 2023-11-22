Адвокат вызвал оскорбившего его офицера полиции на боксёрский поединок

Полицейский просто не знал,
кого назвал хреном с горы кто ему звонит. Боя, к сожалению, не будет.
В Краснодаре адвокат обвинил майора полиции в оскорблениях и недостойном для офицера уровне общения. Всё это произошло в отделе полиции. Юрист, сотрудничающий с правоохранителями по уголовному делу, спросил полицейского, правда ли тот за его спиной высказался в его адрес нецензурным словом и не ответил на его телефонный звонок. Также адвокат потребовал, чтобы полицейский произнёс это слово ему в лицо.
Майор отпираться не стал, заявив, что не знал, кто ему звонит, а честь офицера тут не при чём, поскольку это был незнакомый номер, а на такие звонки он не отвечает. К тому же, адвоката к тому моменту он не знал (поэтому назвал "каким-то хером"), ведь тот не показывал ему документы.
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Что касается боксёрского поединка, то обиженный адвокат в ходе неприятной беседы о противоречиях между полицией и защитой обвиняемого совсем о нём забыл. Зато не забыл пожаловаться в местные СМИ. В городском главке МВД на запрос журналистов ответили, что не видят причин для проведения проверки в отношении майора полиции — это было обычное общение между адвокатом и полицейским.
"На видео мы не видим факта оскорбления кого-либо сотрудником полиции. Он в отношении кого-то не выражается, никому ничего конкретно не говорит. Там общение между адвокатом и сотрудником", — ответили в краснодарском главке.
В ведомстве добавили, что адвокат имеет право писать жалобу, если считает, что его права были нарушены. После чего её рассмотрят и уведомят пострадавшего о результатах проверки.
"Необходимо отметить, что проявление уважения, вежливости и тактичности по отношению к гражданам — одно из требований к служебному поведению сотрудников полиции. При общении с гражданами для сотрудников органов внутренних дел недопустимо использование нецензурной брани," — добавили в МВД.
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На видео выше кадры с сегодняшними действиями ещё одного "адвоката". Мужчина вломился в 58-й отдел полиции в Санкт-Петербурге, куда ранее доставили девушку под наркотиками, которая подозревается в оказании интимных услуг. Мужчина не показал документов, но назвался её адвокатом и потребовал, чтобы девушку сей же час отпустили. Найти общий язык с правоохранителями он не смог и устроил в отделе скандал. После того, как его выпроводили на улицу без подзащитной, тот тоже решил обвинить полицейских в нарушении его прав, а именно, в применении против него силы. Служебная проверка уже начата, но кадры с камеры наблюдения говорят сами за себя — юриста никто и пальцем не трогал.
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