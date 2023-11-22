Адвокат вызвал оскорбившего его офицера полиции на боксёрский поединок

В Краснодаре адвокат обвинил майора полиции в оскорблениях и недостойном для офицера уровне общения. Всё это произошло в отделе полиции. Юрист, сотрудничающий с правоохранителями по уголовному делу, спросил полицейского, правда ли тот за его спиной высказался в его адрес нецензурным словом и не ответил на его телефонный звонок. Также адвокат потребовал, чтобы полицейский произнёс это слово ему в лицо.

Майор отпираться не стал, заявив, что не знал, кто ему звонит, а честь офицера тут не при чём, поскольку это был незнакомый номер, а на такие звонки он не отвечает. К тому же, адвоката к тому моменту он не знал (поэтому назвал "каким-то хером"), ведь тот не показывал ему документы.