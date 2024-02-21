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Архитектура пушистых сердец

Архитектура пушистых сердец

Автор:
21 февраля 2024 15:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   кот   котик   милота   поза   сердечко   сердце   сон   трогательно   форма   
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Самая идеальная форма, существующая в природе, это форма кота. Поскольку она может перевоплощаться в любые другие. Легко, изящно и непринуждённо.

Хвостатые архитекторы создают композиции из своих пушистых тушек исключительно по собственному желанию, работают по вдохновению, а не по заказу. Но иногда, если не слишком громко топать, можно запечатлеть самую трогательную фигуру, которые котики создают путём расположения своей тушки в пространстве, – форму сердца. Разве может быть что-то более трогательное и умилительное в этом мире?

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Метки: Животное   кот   котик   милота   поза   сердечко   сердце   сон   трогательно   форма   
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hairov Час назад
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