Архитектура пушистых сердец

Хвостатые архитекторы создают композиции из своих пушистых тушек исключительно по собственному желанию, работают по вдохновению, а не по заказу. Но иногда, если не слишком громко топать, можно запечатлеть самую трогательную фигуру, которые котики создают путём расположения своей тушки в пространстве, – форму сердца. Разве может быть что-то более трогательное и умилительное в этом мире?