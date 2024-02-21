Архитектура пушистых сердец

701
20
Самая идеальная форма, существующая в природе, это форма кота. Поскольку она может перевоплощаться в любые другие. Легко, изящно и непринуждённо.
Хвостатые архитекторы создают композиции из своих пушистых тушек исключительно по собственному желанию, работают по вдохновению, а не по заказу. Но иногда, если не слишком громко топать, можно запечатлеть самую трогательную фигуру, которые котики создают путём расположения своей тушки в пространстве, – форму сердца. Разве может быть что-то более трогательное и умилительное в этом мире?
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Этот неожиданный коварный сон
- Не подходите к ним, они обиделись
- Кошки на окошке
- Просите и получите: проверенное жизненное руководство от котиков
- Хвостатые и порой очень несвоевременные, но трогательные будильники
Новости партнёров
реклама