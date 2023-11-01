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Сообщество Без кота и жизнь не та 1785 постов • 486 подписчиков подписаться
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Разочарование пушистых

Разочарование пушистых

Автор:
01 ноября 2023 15:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Разочарование   кот   котик   мордочка   настроение   трогательно   уныние   фото   эмоция   
1052
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У котиков очень даже много поводов разочароваться в этой жизни. К примеру, пушистому хотелось на обед мясо, а дали рыбу. Недостаточно качественно почесали пузико или вообще вместо любящего взгляда окинули холодным и равнодушным.

Эти и множество других факторов заставляют их стряпать разочарованную мордочку. Но есть и плюс: в большинстве своём кошки отходчивые и быстро возвращаются к своему обычному настроению.

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Метки: Животное   Разочарование   кот   котик   мордочка   настроение   трогательно   уныние   фото   эмоция   
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Damvrot Hohlam Час назад
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Типа граф 8 минут назад
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Victor Chromov 47 минут назад
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