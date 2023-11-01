Разочарование пушистых

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У котиков очень даже много поводов разочароваться в этой жизни. К примеру, пушистому хотелось на обед мясо, а дали рыбу. Недостаточно качественно почесали пузико или вообще вместо любящего взгляда окинули холодным и равнодушным.
Эти и множество других факторов заставляют их стряпать разочарованную мордочку. Но есть и плюс: в большинстве своём кошки отходчивые и быстро возвращаются к своему обычному настроению.
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