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Релакс, доведённый до уровня кот

Релакс, доведённый до уровня кот

Автор:
10 ноября 2023 15:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: кот   котик   мило   поза   расслабление   релакс   трогательно   фото   чувство   эмоция   
847
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Если верить словарю, то релакс представляет собой состояние покоя и расслабления, возникающее в результате снятия напряжения. Особенно приятно порелаксировать после экзамена, тяжёлого рабочего дня или завершения важного дела.

Котикам в принципе несвойственно особенно напрягаться. Но зато в искусстве расслабления они могут дать фору любому – даже самому напряжённому персонажу.

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Метки: кот   котик   мило   поза   расслабление   релакс   трогательно   фото   чувство   эмоция   
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Гомерчик 58 минут назад
Релакс, доведённый до уровня котПосмотреть
Релакс, доведённый до уровня кот
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hairov Полчаса назад
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