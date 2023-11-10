Релакс, доведённый до уровня кот

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Если верить словарю, то релакс представляет собой состояние покоя и расслабления, возникающее в результате снятия напряжения. Особенно приятно порелаксировать после экзамена, тяжёлого рабочего дня или завершения важного дела.
Котикам в принципе несвойственно особенно напрягаться. Но зато в искусстве расслабления они могут дать фору любому – даже самому напряжённому персонажу.
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