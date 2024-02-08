Мэр Новокузнецка захотел установить в городе памятник Сталину

Но признал, что фигура Сталина вызывает очень много противоречий.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" заявил, что дал распоряжение градостроителям и руководителям подыскать место для памятника Сталину. Так он ответил на реплику ведущего о том, что установка в городе памятника Иосифу Джугашвили станет лучшим подарком на день рождение депутата-коммуниста Леонида Буракова.
При этом мэр отметил, что следует посоветоваться с местными жителями и запустить общественную дискуссию, чтобы потом не возникало протестов.
"С точки зрения исторической диалектики Сталин вызывает очень много противоречий. Есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но, в целом, благодаря Сталину было сделано очень многое: и большая индустриальная революция, и мощные перевороты в хорошем смысле слова, быстрыми скачками развитие и в гражданском обществе, и социальная инфраструктура была подтянута, был достигнут уровень сельскохозяйственного направления большой, мы преодолели голод, появились хлебокомбинаты, колбасные цеха, кондитерские фабрики", — заявил в эфире градоначальник.
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Примечательно, что после того, как предложение Кузнецова начали обсуждать федеральные СМИ, в администрации Новокузнецка заявили, что градоначальника неправильно поняли. Он собирался устанавливать памятник не персонально Сталину, а жителям Сталинска (такое название Новокузнецк носил 1932 по 1961годы). Также там опровергли слова мэра о том, что он давал чиновникам какие-то распоряжения касательно памятника.
"Никаких опросов ещё не проводилось. Это мнение было высказано сегодня. Никаких распоряжений не давалось. Он просто поразмышлял в эфире, что возможно сделать памятник или композицию какую-то, посвящённую Сталинску, и именно не Сталину, а тем временам, когда город назывался Сталинск, и тем людям, которые город создавали. Это вырвана одна фраза из эфира, а там гораздо больше потом было сказано, там всё объяснено о том, что это только идея появилась у него сегодня. Наш город назывался Сталинск, и завод КМК был имени Иосифа Виссарионовича Сталина, и дальше Сергей Николаевич говорит, что это может быть какая-то скульптурная композиция, посвящённая нашим кузнестроевцам, жителям Сталинска, которые в то время город развивали", — пояснили в администрации.
Напомним, что летом 2023 года мэр Новокузнецка уже делал подобное громкое заявление в эфире местного телеканала. Тогда он предложил переименовать город обратно в Сталинск.
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"Скажем так, для меня Сталин - фигура масштабная и при этом неоднозначная. С одной стороны, отрицать достижения при его правлении - просто выставить себя идиотом при всех. И индустриализация, и общий подъем уровня жизни, и да-да, победа над Германией и восстановление страны после опустошения - это всё Сталин. А еще чистки, террор, НКВД, ГУЛАГи и прочая солженицыно-шаламовщина - это тоже Сталин. Могло бы быть одно без другого? Я думаю - нет. Могло бы жестяка быть поменьше? Думаю, наверное да, но мы этого никогда не узнаем. Конечно, с высоты нашей исторической перспективы, изучая время его правления под лупой, можно казать "задним умом", вроде бы понятно, что "вон тут можно было и не перегибать", "вон там сделать по-другому и было бы лучше" и так далее, и это даже будет правдой. Потому что да, и правда порой решения принимались не самые лучшие, порой "палка перегибалась" буквально до слома. Был ли Сталин офигенным "эффективным менеджером" и "гениальным правителем", каким его частенько выставляют сталинисты? Конечно не был, гениальных людей итак в мире не то чтобы много, а до власти они добираются еще реже. Был ли Сталин кровавым тираном, кушающим русских младенцев одной рукой, и расстреливающий их матерей и отцов, сразу после того, как доест, родственного им, младенца? Тоже нет, в конце концов он, согласно историческим источникам, вел вполне себе последовательную политику, был вменяем, да и алтаря Кхорна в у него в кабинете замечено не было. Сталин был тем правителем, который оказался "к месту" в стране, только-только вышедшей из пожаров гражданской войны и уже ощущавшей страшную вонь трупов войны новой. Был ли Сталин тем правителем, на которого стоит равняться современникам? Да боже упаси, жить в современном мире при сталинских методах правления - жуть, я лучше в Северную Корею перееду. Но в то время, и в тех условиях, лучше него - просто никого не нашлось, да."
А как Вы относитесь к Петру I и его методам правления?
За это вот мой минус. Был! Таким, каких очень мало!
а *солженята* пусть идут нахрен..