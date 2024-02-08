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Мэр Новокузнецка захотел установить в городе памятник Сталину

Мэр Новокузнецка захотел установить в городе памятник Сталину

Автор:
08 февраля 2024 16:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   иосиф сталин   мнение   мэр   новокузнецк   памятник   
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Но признал, что фигура Сталина вызывает очень много противоречий.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" заявил, что дал распоряжение градостроителям и руководителям подыскать место для памятника Сталину. Так он ответил на реплику ведущего о том, что установка в городе памятника Иосифу Джугашвили станет лучшим подарком на день рождение депутата-коммуниста Леонида Буракова.


При этом мэр отметил, что следует посоветоваться с местными жителями и запустить общественную дискуссию, чтобы потом не возникало протестов.


"С точки зрения исторической диалектики Сталин вызывает очень много противоречий. Есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но, в целом, благодаря Сталину было сделано очень многое: и большая индустриальная революция, и мощные перевороты в хорошем смысле слова, быстрыми скачками развитие и в гражданском обществе, и социальная инфраструктура была подтянута, был достигнут уровень сельскохозяйственного направления большой, мы преодолели голод, появились хлебокомбинаты, колбасные цеха, кондитерские фабрики", — заявил в эфире градоначальник.

Примечательно, что после того, как предложение Кузнецова начали обсуждать федеральные СМИ, в администрации Новокузнецка заявили, что градоначальника неправильно поняли. Он собирался устанавливать памятник не персонально Сталину, а жителям Сталинска (такое название Новокузнецк носил 1932 по 1961годы). Также там опровергли слова мэра о том, что он давал чиновникам какие-то распоряжения касательно памятника.


"Никаких опросов ещё не проводилось. Это мнение было высказано сегодня. Никаких распоряжений не давалось. Он просто поразмышлял в эфире, что возможно сделать памятник или композицию какую-то, посвящённую Сталинску, и именно не Сталину, а тем временам, когда город назывался Сталинск, и тем людям, которые город создавали. Это вырвана одна фраза из эфира, а там гораздо больше потом было сказано, там всё объяснено о том, что это только идея появилась у него сегодня. Наш город назывался Сталинск, и завод КМК был имени Иосифа Виссарионовича Сталина, и дальше Сергей Николаевич говорит, что это может быть какая-то скульптурная композиция, посвящённая нашим кузнестроевцам, жителям Сталинска, которые в то время город развивали", — пояснили в администрации.

Напомним, что летом 2023 года мэр Новокузнецка уже делал подобное громкое заявление в эфире местного телеканала. Тогда он предложил переименовать город обратно в Сталинск.

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Метки: Видео   иосиф сталин   мнение   мэр   новокузнецк   памятник   
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4k
Отвратительный Мужик 8 часов назад
Ура товарищу Сталину!
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7k
Андрей Крылов Час назад
Памятники Сталину должны стоять по всей России и не только. Просто потому, что достоин. Нет, не надо срочно кругом их устанавливать. Надо просто не мешать тем, кто хочет это сделать. А хотящих много. Вот, можно же провести референдум общероссийский, который покажет, однозначно, что Волгоград надо переименовать в Сталинград. (я примерно "вангую" результат, как бы получилось голосование за Сталинград, Волгоград, Царицин.... Удивлюсь, если бы это не распределилось примерно как 90-2 -8 +- статистическая погрешность.).Так зачем властям "против шерсти" за такой ерундой заморачиваться? Народ за. Так и переименуйте!
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12k
Толян Час назад
Сталину должны быть памятники расставлены по всей стране! Благодаря этому человеку существует сегодня наша страна! Его хаяли только предатели и казнокрады, либо дураки вроде Хрущева.
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6k
Wadim 3 часа назад
Величайшая фигура 20го века, вместе с Владимиром Ильичом. Они навсегда изменили мир. И пусть первый раз не получилось надолго из-за разных идиотов, то потом, когда-нибудь, точно получиться. Жаль уже не при нас

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27k
Вован 3 часа назад
у моего друга в свидетельстве о рождении стоит " г. Сталинск" и этим он ОЧЕНЬ гордится!!
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82
Аврашалом Маркович Вован 2 часа назад
Молодец ваш друг, ему пришлось приложить немало усилий для такого повода для гордости.
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1k
Stargazer 4 часа назад
Видать в Новокузнецке люди живут, как у Христа за пазухой. Раз уж у мера нет вообще абсолютно никаких забот, кроме как размышлять, кому поставить памятник(естесвенно из, судя по всему, безграничного городского же бюджета)
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297
ivandike 6 часов назад
Так что же он сделал? Он сам? Может народ всё сделал? А он только мотивировал, растрелами
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83
Alex L. ivandike 2 часа назад
Народ без руководителя-это стало баранов.
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46k
Игорь 6 часов назад
Если в городе есть чеченская, ингушская и/или карачаевская диаспоры, тогда ничего у него не выйдет.
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16k
Дядюшка Ау 6 часов назад
Их просторов интернета

"Скажем так, для меня Сталин - фигура масштабная и при этом неоднозначная. С одной стороны, отрицать достижения при его правлении - просто выставить себя идиотом при всех. И индустриализация, и общий подъем уровня жизни, и да-да, победа над Германией и восстановление страны после опустошения - это всё Сталин. А еще чистки, террор, НКВД, ГУЛАГи и прочая солженицыно-шаламовщина - это тоже Сталин. Могло бы быть одно без другого? Я думаю - нет. Могло бы жестяка быть поменьше? Думаю, наверное да, но мы этого никогда не узнаем. Конечно, с высоты нашей исторической перспективы, изучая время его правления под лупой, можно казать "задним умом", вроде бы понятно, что "вон тут можно было и не перегибать", "вон там сделать по-другому и было бы лучше" и так далее, и это даже будет правдой. Потому что да, и правда порой решения принимались не самые лучшие, порой "палка перегибалась" буквально до слома. Был ли Сталин офигенным "эффективным менеджером" и "гениальным правителем", каким его частенько выставляют сталинисты? Конечно не был, гениальных людей итак в мире не то чтобы много, а до власти они добираются еще реже. Был ли Сталин кровавым тираном, кушающим русских младенцев одной рукой, и расстреливающий их матерей и отцов, сразу после того, как доест, родственного им, младенца? Тоже нет, в конце концов он, согласно историческим источникам, вел вполне себе последовательную политику, был вменяем, да и алтаря Кхорна в у него в кабинете замечено не было. Сталин был тем правителем, который оказался "к месту" в стране, только-только вышедшей из пожаров гражданской войны и уже ощущавшей страшную вонь трупов войны новой. Был ли Сталин тем правителем, на которого стоит равняться современникам? Да боже упаси, жить в современном мире при сталинских методах правления - жуть, я лучше в Северную Корею перееду. Но в то время, и в тех условиях, лучше него - просто никого не нашлось, да."
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7k
Нестерин Сергей 6 часов назад
Ай-ай-ай, как быстро "переобуваются"-то, на ходу прямо... А лучшим памятником товарищу Сталину станет наша жизнь по его заветам. Постоянное повышение грамотности, развитие системного мышления, организация граждан в ячейки по месту работы и жительства... Читайте труды товарища Сталина и делайте так, как там написано.
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9k
Maximvs 6 часов назад
Борьке алкашу ЦЕНТР имени его поставили, а Иосифу Виссарионовичу - только злые сплетни и клевету. Однако, вот график иностранных в основном исследователей. На графике отчетливо видно, почему свершилась революция, из какой жжопы страну доставал ИВС, в какую жопу опускал ЕБН и как сытно жилось при ХНС и БЛИ
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9k
Maximvs 6 часов назад
А в столице Кузбасса (сейчас новокузнечане спорить начнут, который из городов еще столица)), в Кемерово установили копию воину-освободителю из Трептов-парка Берлина. Молодцы, земляки.
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152
aleksey090 6 часов назад
Памятники в честь памяти это хорошо, но уже пока уходить от стереотипов прошлого и начинать жить будущем
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152
aleksey090 zu4ara 4 часа назад
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2k
Bilulik 6 часов назад
На мой взгляд глава города Новокузнецк просто застрял в 90-х и повышает свой рейтинг популистскими заявлениями. Даже вон, программа у них называется "Утро с мэром". А что касается фигуры Сталина, то сами же коммунисты и приняли в своё время решение по этой фигуре. И не нужно историю будоражить. Сталина у нас и без памятника помнят.
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12k
Vampire 6 часов назад
Памятник - это, в первую очередь, память. Главное сначала подумать, чтоб потом небыло желания снести.
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42k
Сергей 6 часов назад
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12k
Трив 7 часов назад
Пусть ставит, если хочет. Как бы кому чего не нравилось, а Сталин - часть нашей истории. И не просто часть, а очень важная часть её.
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50
piharev1 7 часов назад
в соседнем городе живу прокопьевск
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2k
Pinhead 7 часов назад
Вы меня простите, но если фигура Сталина противоречивая, то Ельцина какая? В "святые" 90тые народу полегло столько... страну до сих пор колбасит.
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8k
perekrestok 7 часов назад
На многих лидеров всем точно плевать и забыть. А вот. на Сталина никому не плевать и никто его не забывает. он смог прекратить болтовню и демагогию в высших эшелонах власти, смог выстроить государство. Его весь мир боялся, не то что Горбачева и Ельцина. Так что памятника он точно достоин!
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 часов назад
..ну не Рузвельту же с Черчиллем памятник ставить..в самом деле.
а *солженята* пусть идут нахрен..
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Burzum
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