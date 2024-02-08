Мэр Новокузнецка захотел установить в городе памятник Сталину

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" заявил, что дал распоряжение градостроителям и руководителям подыскать место для памятника Сталину. Так он ответил на реплику ведущего о том, что установка в городе памятника Иосифу Джугашвили станет лучшим подарком на день рождение депутата-коммуниста Леонида Буракова.

При этом мэр отметил, что следует посоветоваться с местными жителями и запустить общественную дискуссию, чтобы потом не возникало протестов.