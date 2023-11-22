12-летний школьник сам себя избил и ограбил, чтобы оставить сдачу после покупки хлеба

12-летний школьник из Пыть-Яха в Ханты-Мансийском АО вернулся домой из магазина и рассказал, как его жестоко избили трое неизвестных до сотрясения мозга и забрали сдачу, которая осталась после покупки хлеба. Испуганные родители в этот же день обратились в полицию, написав заявление на злоумышленников. Дело взял на личный контроль глава СКР Бастрыкин и поручил следователям завести уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия, пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Спустя несколько дней силовики отчитались. Как выяснилось, школьник инсценировал своё ограбление, чтобы у мамы "не возникло вопросов". На камерах видеонаблюдения видно, как пацан сам себя бил по дороге домой. Деньги, оставшиеся у него после похода в магазин, он потратил вместе с друзьями.