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12-летний школьник сам себя избил и ограбил, чтобы оставить сдачу после покупки хлеба

12-летний школьник сам себя избил и ограбил, чтобы оставить сдачу после покупки хлеба

Автор:
22 ноября 2023 11:13
Сообщество : Истории
Метки: Бастрыкин   СК   деньги   интересное   фото   хлеб   школьник   
975
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Глава СКР Бастрыкин взял дело на контроль и поручил следователям найти злоумышленника, который избил мальчишку.

12-летний школьник из Пыть-Яха в Ханты-Мансийском АО вернулся домой из магазина и рассказал, как его жестоко избили трое неизвестных до сотрясения мозга и забрали сдачу, которая осталась после покупки хлеба. Испуганные родители в этот же день обратились в полицию, написав заявление на злоумышленников. Дело взял на личный контроль глава СКР Бастрыкин и поручил следователям завести уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия, пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Спустя несколько дней силовики отчитались. Как выяснилось, школьник инсценировал своё ограбление, чтобы у мамы "не возникло вопросов". На камерах видеонаблюдения видно, как пацан сам себя бил по дороге домой. Деньги, оставшиеся у него после похода в магазин, он потратил вместе с друзьями.

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Метки: Бастрыкин   СК   деньги   интересное   фото   хлеб   школьник   
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6  комментариев
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313
Виктор Час назад
Ну это перебор. Не стоило это таких жертв... Я вот, помню как не хотел в школу идти и с 5 и до 6 утра простоял на балконе босиком в мороз при -20 и всё равно не заболел... Пришлось переться...
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296
fifa666 Минуту назад
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25k
sssss3 39 минут назад
У нас в Саратове был недавно такой случай.
Пацанёнок пожаловался, что в школьном туалете его избили, выбили зуб и хотели убить.
Родители писали куда только можно, и во все инстанции и в СМИ, шуму было на 20 убийств.
Малец указал на обидчиков.
Итог.
Парам-там-там!!!
Пацан поскользнулся и САМ упал. Ребята старшеклассники эти были на уроке, что подтвердил весь класс и учитель. Он испугался реакции родителей своих, е.банутой мамаши и оговорил других.
Пацан вошёл в туалет один, и никого там не было с ним. Кто зашёл перед ним все вышли ещё на перемене. И никто не выходил из туалета и после него.
А родители его продолжали раздувать в чатах и группах.
Пока не предупредили конкретно, о заведении на них уголовного дела.
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358
ruslan d Час назад
Мог бы сказать , что потерял , просто , сколько там было этой сдачи , особо бы не ругали , потом правда все равно пришлось бы что-то новое придумывать
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336
Кристина ruslan d 47 минут назад
Хлеб стоит 18-25 копеек. Ну дали ему рубль - что там останется? Зачем было огород городить?
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