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Магическая инфляция: консультации колдунов и астрологов подорожали перед Новым годом

Магическая инфляция: консультации колдунов и астрологов подорожали перед Новым годом

Автор:
15 ноября 2023 09:53
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   интересное   инфляция   магия   таро   фото   цены   
857
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По словам самих "волшебников", ажиотаж связан с високосным 2024 годом.

Как ни крути, но магам и колдунам тоже надо кушать еду и платить за квартиру. В обычном (не магическом) на эти все дела нужны реальные деньги. И, судя по всему, 2024 год будет очень прибыльным для разных шарлатанов эзотериков.

В ожидании 2024 года, который будет високосным, "экстрасенсы" подняли ценник на 40%. В разговоре с SHOT многие отметили, что перед 2024 годом количество клиентов сильно выросло. Маги связывают это с тем, что 2020 год (когда грянула пандемия) тоже был високосный. Теперь люди, наученные опытом, решили подготовиться заранее. Они ходят к предсказателям, чтобы узнать, к чему готовиться.

А теперь к цифрам. Волшебники назвали даже точные цифры, чтобы доказать, что цены действительно выросли. Например, раньше за расклад карт на судьбу брали 4 тысячи рублей, а сейчас уже шесть тысяч. Колдовство и чистки аур со свечами и воском составят вообще космический ценник.

Восковые отливки (отражают недуги и служат щитом) раньше стоили от 30 до 60 тысяч, а сейчас их стоимость доходит до 80 тысяч.

Самыми популярными до сих пор остаются заговоры на любовь и финансы. Эти ритуалы обычно проводят со свечками. А воск, как уверяют чародеи, в принципе, подорожал — цена за килограмм выросла с 1200 рублей до 1600. Разные натальные карты и нумерология тоже сильно подорожали - целых 9 тысяч (вместо шести).

Казалось бы, кому это может быть интересно? А вот есть такое люди, которые на полном серьёзе готовы нести свои деньги, чтобы узнать судьбу. Они легко верят всему, что говорит маг, и даже следуют его советам. Вы думаете, вам это не касается? Оглянитесь вокруг себя и обязательно увидите мечтательную даму, которая с фанатизмом верит гадалкам, эзотерикам, тарологам и нумерологам.

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Метки: деньги   интересное   инфляция   магия   таро   фото   цены   
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2  комментария
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16k
Majul Час назад
Имбецилам которые несут деньги подобным "магам" уже мало что поможет. Пусть несут. Чем больше несут, тем меньше их станет в конечном итоге. Человеческая тупость искореняется только естественным отбором.
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398
no. 3 минуты назад
пусть дебилы платят.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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