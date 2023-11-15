Магическая инфляция: консультации колдунов и астрологов подорожали перед Новым годом

По словам самих "волшебников", ажиотаж связан с високосным 2024 годом.
Как ни крути, но магам и колдунам тоже надо кушать еду и платить за квартиру. В обычном (не магическом) на эти все дела нужны реальные деньги. И, судя по всему, 2024 год будет очень прибыльным для разных
шарлатанов эзотериков.
В ожидании 2024 года, который будет високосным, "экстрасенсы" подняли ценник на 40%. В разговоре с SHOT многие отметили, что перед 2024 годом количество клиентов сильно выросло. Маги связывают это с тем, что 2020 год (когда грянула пандемия) тоже был високосный. Теперь люди, наученные опытом, решили подготовиться заранее. Они ходят к предсказателям, чтобы узнать, к чему готовиться.
А теперь к цифрам. Волшебники назвали даже точные цифры, чтобы доказать, что цены действительно выросли. Например, раньше за расклад карт на судьбу брали 4 тысячи рублей, а сейчас уже шесть тысяч. Колдовство и чистки аур со свечами и воском составят вообще космический ценник.
Восковые отливки (отражают недуги и служат щитом) раньше стоили от 30 до 60 тысяч, а сейчас их стоимость доходит до 80 тысяч.
Самыми популярными до сих пор остаются заговоры на любовь и финансы. Эти ритуалы обычно проводят со свечками. А воск, как уверяют чародеи, в принципе, подорожал — цена за килограмм выросла с 1200 рублей до 1600. Разные натальные карты и нумерология тоже сильно подорожали - целых 9 тысяч (вместо шести).
Казалось бы, кому это может быть интересно? А вот есть такое люди, которые на полном серьёзе готовы нести свои деньги, чтобы узнать судьбу. Они легко верят всему, что говорит маг, и даже следуют его советам. Вы думаете, вам это не касается? Оглянитесь вокруг себя и обязательно увидите мечтательную даму, которая с фанатизмом верит гадалкам, эзотерикам, тарологам и нумерологам.
Источник:
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