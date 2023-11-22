Мать-таролог накинулась на учителя за тройку в аттестате дочери

Нападение на 66-летнего учителя произошло около физико-математического лицея № 40 в Приморском районе.
Всему виной единственная тройка в аттестате дочери агрессивной мамаши, которая решила наброситься на пенсионерку, вооружившись пачкой соли и водой.
Сама же нападавшая позже в полиции заявила, что оказывается это учитель напала на нее первой.
Кстати, мать девочки в соцсетях позиционирует себя тарологом-практиком и снимает «негативные программы», которые с себя, видимо, снять уже не получается.
Учитель Ирина Викторовна позже говорила, что давала девочке шанс исправить оценку, но школьница снова пересдала работу на тройку. У женщины за плечами более 40 лет трудового стажа.
Уголовное дело так и не завели, так как обе женщины сняли побои после конфликта, а полученные повреждения не влекут вреда здоровью. Поэтому и дела не было.
Кроме того, мать девятиклассницы не удалось привлечь даже к административной ответственности. В полиции бегло сообщили, что дело так и не было заведено, так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся.
А что, то есть так можно было?
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Ай яй яй