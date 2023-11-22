FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 939 постов • 44 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Мать-таролог накинулась на учителя за тройку в аттестате дочери

Мать-таролог накинулась на учителя за тройку в аттестате дочери

Автор:
22 ноября 2023 11:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   мать года   нападение   неадекватная   негатив   оценка   учитель   
1704
1
1

Нападение на 66-летнего учителя произошло около физико-математического лицея № 40 в Приморском районе.

Всему виной единственная тройка в аттестате дочери агрессивной мамаши, которая решила наброситься на пенсионерку, вооружившись пачкой соли и водой.


Сама же нападавшая позже в полиции заявила, что оказывается это учитель напала на нее первой.


Кстати, мать девочки в соцсетях позиционирует себя тарологом-практиком и снимает «негативные программы», которые с себя, видимо, снять уже не получается.

Учитель Ирина Викторовна позже говорила, что давала девочке шанс исправить оценку, но школьница снова пересдала работу на тройку. У женщины за плечами более 40 лет трудового стажа.


Уголовное дело так и не завели, так как обе женщины сняли побои после конфликта, а полученные повреждения не влекут вреда здоровью. Поэтому и дела не было.

Кроме того, мать девятиклассницы не удалось привлечь даже к административной ответственности. В полиции бегло сообщили, что дело так и не было заведено, так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся.


А что, то есть так можно было?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   конфликт   мать года   нападение   неадекватная   негатив   оценка   учитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин Час назад
Вызывайте старшего воспитателя полицейских Бастрыкина. Другой управы на бездельников внутренних дел нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дядюшка Ау Минуту назад
Тепло у них там, в СЗФО. Или дамы закаленные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 2 минуты назад
какой предмет-то? угадаю, если математика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 7 минут назад
"мать-таролог" - уже повод сдать её в дурку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
anpetrof 10 минут назад
Яжматери совсем распоясались! А таролог - это просто шарлатан по-русски...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar 24 минуты назад
Я думала она колодой её побила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
Алексей 50 минут назад
мать таролог - горе в семье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей Час назад
"дело так и не было заведено, так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся." - а чё, так можно было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Час назад
Бастрыкин без тебя менты не хотят работать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Час назад
Если каждый дебил родитель будет кидаться на учителя скоро все учителя кончаться. Надо как то законодательно защищать учителей как работников МВД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Час назад
Если баба таролог, астролог, нумеролог, родолог беги без оглядки ! Это психически не здоровый человек .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Homefighter Илья Час назад
Да нет. Правильно так: "Если баба ходит к тарологам, астрологам, нумерологам, родологам, беги от такой бабы без оглядки! Это психически нездоровый человек." А сами тарологи, астрологи, нумерологи и родологи- вполне себе психически здоровы. Просто мошенники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Homefighter Илья 48 минут назад
Ты на ТНТ, в "Битве Экстрасенсов" трудишься?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Homefighter Илья Полчаса назад
Ну норм. Все ведьмы, как положено в бухгалтерии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA Час назад
«так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся.»

Ай яй яй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280947



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске
Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске
Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире
Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире
Набирающие популярность в сообществах
Меню с «Титаника» ушло с молотка за $102 000: вот что ели самые богатые пассажиры накануне своей гибели
Меню с «Титаника» ушло с молотка за $102 000: вот что ели самые богатые пассажиры...
Результат , справедливо или нет ?
Результат , справедливо или нет ?
Не время дружбу водить
Не время дружбу водить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#кино#Прикол#ДТП#люди#полиция#США#Китай
#Юмор#в мире#животные#интересное#фильм#авто аварии#Ynews#конфликт#Россия#позитив
#автомобили#машина#факты#забавно#аварии#Автовсячина#история#дети#съемка#Разное
Представлена первая в мире 3D-печатная человекоподобная роборука Представлена первая в мире 3D-печатная человекоподобная роборука В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда

На что жалуетесь?

Вернуться