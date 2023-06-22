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В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя детьми в салоне — он их не заметил

В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя детьми в салоне — он их не заметил

Автор:
22 июня 2023 11:22
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   Якутск   авто   дети   люди   машина   пьяный мужчина   угон   
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Мать детей со своим знакомым оставила спящих детей 4 и 5 лет в салоне не запертого и не заглушенного автомобиля и пошла в магазин, а когда вернулась, не обнаружила машину на месте. К счастью, инспекторам ДПС удалось отследить и задержать преступника уже через 10 минут после заявления об угоне.

Угонщиком оказался 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения без водительских прав. В салоне также находился еще один пассажир, который заявил, что обстоятельств угона он не помнит, а детей не заметил. Оба мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции.


Дети не пострадали, но их матери, возможно, тоже грозит привлечение к ответственности, если инспекция по делам несовершеннолетних решит, что она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию.

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Метки: ДПС   Якутск   авто   дети   люди   машина   пьяный мужчина   угон   
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7  комментариев
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Борис Карабанов 59 минут назад
В Якутске, смотрю, лето вовсю. Снег растаял, народ без шуб и унтов ходит.
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Duke_kir Минуту назад
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13k
Kostick 2 минуты назад
мать детей со своим знакомым? рсп-шка настолько увлеклась новым буем, что бросила детей? да в заведённой, и не закрытой машине.. детей жаль, что такое насекомое их инкубатор.
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43k
Игорь 5 минут назад
"...если инспекция по делам несовершеннолетних решит, что она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию."

А где грань, между надлежащим исполнением обязанностей по воспитанию и не надлежащим? Почему эта грань никому не известна, и её каждый раз определяет какая-то комиссия?
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16k
Axel 11 минут назад
"...матери, возможно, тоже грозит привлечение к ответственности"

Что за бред? Мамаше в первую очередь! Бросила заведеную машину и еще с детьми. Это вообще что-то... Да ппц.
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7k
Roman Час назад
Ну и дура.
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