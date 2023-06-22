В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя детьми в салоне — он их не заметил

Мать детей со своим знакомым оставила спящих детей 4 и 5 лет в салоне не запертого и не заглушенного автомобиля и пошла в магазин, а когда вернулась, не обнаружила машину на месте. К счастью, инспекторам ДПС удалось отследить и задержать преступника уже через 10 минут после заявления об угоне.