В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя детьми в салоне — он их не заметил

Мать детей со своим знакомым оставила спящих детей 4 и 5 лет в салоне не запертого и не заглушенного автомобиля и пошла в магазин, а когда вернулась, не обнаружила машину на месте. К счастью, инспекторам ДПС удалось отследить и задержать преступника уже через 10 минут после заявления об угоне.
Угонщиком оказался 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения без водительских прав. В салоне также находился еще один пассажир, который заявил, что обстоятельств угона он не помнит, а детей не заметил. Оба мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции.
Дети не пострадали, но их матери, возможно, тоже грозит привлечение к ответственности, если инспекция по делам несовершеннолетних решит, что она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию.
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А где грань, между надлежащим исполнением обязанностей по воспитанию и не надлежащим? Почему эта грань никому не известна, и её каждый раз определяет какая-то комиссия?
Что за бред? Мамаше в первую очередь! Бросила заведеную машину и еще с детьми. Это вообще что-то... Да ппц.