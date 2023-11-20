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Атомная подводная лодка ВМФ Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане

Атомная подводная лодка ВМФ Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане

Автор:
20 ноября 2023 15:28
Сообщество : Военное
Метки: Британия   ЧП   атомная подлодка   вмф   глубиномер   экипаж   
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Субмарину чуть не погубил один сломанный датчик.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в военных кругах пишет, что недавно в водах Атлантики могла произойти катастрофа с сверхсекретной атомной подлодкой класса Vanguard  ("Авангард"), на борту которой находились ракеты Судного дня "Трайдент-2".


По данным издания, у субмарины вышел из строя показывающий глубину датчик (глубиномер), когда подлодка готовилась к патрулированию в Атлантическом океане. Экипаж считал, что субмарина находится в горизонтальном положении, в то время как она продолжала погружаться.


«В Атлантике вышел из строя глубиномер на судне класса "Авангард", построенном несколько десятилетий назад, с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня "Трайдент-2"», — пишет The Sun.

В момент, когда подводная лодка вошла в "опасную зону", инженеры в кормовом отсеке заметили показания шкалы второго глубиномера и подняли тревогу. Благодаря этому удалось избежать "худшей катастрофы" в Королевском флоте со времен Второй мировой войны, пишет издание.


"Такая катастрофа вынудила бы проводить кошмарную спасательную операцию по подъему сверхсекретного корабля и его ядерного реактора до того, как туда добрались бы русские", — говорится в статье.


На какую "опасную" глубину из-за неисправности датчика успела погрузиться субмарина, в материале "по соображениям безопасности" не сообщается. Но известно, что командование ВМФ инициировало расследование инцидента.

Сообщается, что у Британии есть всего четыре подлодки класса Vanguard. Это Vanguard (была построена в 1992 году и дала название всему классу), Victorious, Vigilant и Vengeance, которые вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. Однако в рабочем состоянии сейчас находятся лишь две из них.

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Метки: Британия   ЧП   атомная подлодка   вмф   глубиномер   экипаж   
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4  комментария
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16k
Александр 48 минут назад
Один заголовок чего стОит - "Подводная лодка (!) - утонула..."
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65k
doker Полчаса назад
Два дня писали, что утонула, а не утонула...
На заводе у себя - иду по электронным приборам, но опыт говорит: "Что-то не то, что-то медленнее или быстрее". Иду проверяю механические датчики. Исправляю.
А здесь... как то ненормально - непонятно - все датчики сломались или экипажу пофиг, что утонут?
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275
iskra doker 11 минут назад
Скорее всего, ситуацию сильно раздули,а в реале прошло не так уж много времени между тем,как датчик дал сбой,и когда обнаружили несоответствие.
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2k
Максим Макашев 47 минут назад
а жаль. Было б "72 метра" Ver. 2.0
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