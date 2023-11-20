Атомная подводная лодка ВМФ Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане

Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в военных кругах пишет, что недавно в водах Атлантики могла произойти катастрофа с сверхсекретной атомной подлодкой класса Vanguard ("Авангард"), на борту которой находились ракеты Судного дня "Трайдент-2".





По данным издания, у субмарины вышел из строя показывающий глубину датчик (глубиномер), когда подлодка готовилась к патрулированию в Атлантическом океане. Экипаж считал, что субмарина находится в горизонтальном положении, в то время как она продолжала погружаться.



