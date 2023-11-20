Атомная подводная лодка ВМФ Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане

Субмарину чуть не погубил один сломанный датчик.
Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в военных кругах пишет, что недавно в водах Атлантики могла произойти катастрофа с сверхсекретной атомной подлодкой класса Vanguard ("Авангард"), на борту которой находились ракеты Судного дня "Трайдент-2".
По данным издания, у субмарины вышел из строя показывающий глубину датчик (глубиномер), когда подлодка готовилась к патрулированию в Атлантическом океане. Экипаж считал, что субмарина находится в горизонтальном положении, в то время как она продолжала погружаться.
«В Атлантике вышел из строя глубиномер на судне класса "Авангард", построенном несколько десятилетий назад, с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня "Трайдент-2"», — пишет The Sun.
В момент, когда подводная лодка вошла в "опасную зону", инженеры в кормовом отсеке заметили показания шкалы второго глубиномера и подняли тревогу. Благодаря этому удалось избежать "худшей катастрофы" в Королевском флоте со времен Второй мировой войны, пишет издание.
"Такая катастрофа вынудила бы проводить кошмарную спасательную операцию по подъему сверхсекретного корабля и его ядерного реактора до того, как туда добрались бы русские", — говорится в статье.
На какую "опасную" глубину из-за неисправности датчика успела погрузиться субмарина, в материале "по соображениям безопасности" не сообщается. Но известно, что командование ВМФ инициировало расследование инцидента.
Сообщается, что у Британии есть всего четыре подлодки класса Vanguard. Это Vanguard (была построена в 1992 году и дала название всему классу), Victorious, Vigilant и Vengeance, которые вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. Однако в рабочем состоянии сейчас находятся лишь две из них.
Источник:
- Бобры изменили русло реки, затопили село и оставили две деревни без света
- Пугающий момент: пассажирский самолёт неконтролируемо подпрыгивает при посадке
- Британский флот ввёл в строй пятую атомную подлодку новейшего типа
- Спустя 265 лет в Британии прочитали интимные письма пленных французских моряков
- В туалете английского паба нашли секретные документы о гидравлике атомной подлодки
На заводе у себя - иду по электронным приборам, но опыт говорит: "Что-то не то, что-то медленнее или быстрее". Иду проверяю механические датчики. Исправляю.
А здесь... как то ненормально - непонятно - все датчики сломались или экипажу пофиг, что утонут?