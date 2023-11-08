Спустя 265 лет в Британии прочитали интимные письма пленных французских моряков

Письма, которые так и не дошли до своих получателей, лежали в стопках, все еще запечатанные красным воском. Жёны писали своим мужьям, а матери жаловались на сыновей.
В 1758 году моряки французского военного корабля «Галатея» были захвачены во время плавания из Бордо в Квебек во время Семилетней войны. В ходе Семилетней войны британские войска захватили и заключили в тюрьму 64 373 французских моряка. Некоторые военнопленные умерли от недоедания или болезней, но многих позже освободили.
Письма, которые едва не дошли до адресатов, были конфискованы и переданы Адмиралтейству Британской королевской семьи. Тогда чиновники вскрыли и прочитали содержание двух писем, чтобы выяснить, не содержат ли они какой-либо полезной информации. Оказалось, что письма не содержат никакой военной тайны, а только личные переживания и откровения женщин. В надежде найти своего мужа, тогда женщины писали несколько копий писем в разные порты. Есть надежда, что некоторые копии писем всё же достигли своих адресатов.
Ведущий автор исследования Рено Морье, профессор европейской истории и научный сотрудник Пембрук-колледжа в Кембридже открыл письма и прочёл из спустя два века.
Мари Дюбоск писала своему мужу Луи Шамбрелану, первому лейтенанту корабля.
«Я могла бы писать тебе всю ночь… Я твоя навеки верная жена. Спокойной ночи, мой дорогой друг. Полночь. Думаю, мне пора отдохнуть».
К сожалению, письмо так и не дошло до адресата, а Луи не встретился со своей женой. Мари умерла в 1759 году, до освобождения мужа. Шамбрелан вернулся во Францию и снова женился в 1761 году.
В стопке также была целая серия писем, которая раскрывала семейную драму. Мать писала своему сыну Николя Кенелю, сетуя на то, что он чаще пишет своей невесте, чем ей.
В первый день года (то есть 1 января) вы написали своей невесте. Я думаю о тебе больше, чем ты обо мне. В любом случае желаю вам счастливого нового года, наполненного благословениями Господними. Думаю, я я скоро умру, болею уже три недели. Передайте мои комплименты Варину (товарищу по плаванию), только его жена сообщает мне ваши новости», — написала в своем письме его 61-летняя мать Маргарита.
Невеста Кенеля, Марианна, писала своему жениху и встала на сторону свекрови.
Черная туча рассеялась, письмо, которое получила от вас ваша мать, облегчает атмосферу.
Но в то же время Марианна упоминает отца Николя, которому сын тоже не пишет.
В своих письмах вы никогда не упоминаете своего отца. Это меня очень ранит. В следующий раз, когда ты напишешь мне, пожалуйста, не забудь своего отца.
Учёный отметил, что некоторые письма писались писцами. Не все женщины в то время умели писать грамотно, поэтому обращались к помощникам. Некоторые письма так и начинались: "писец приветствует вас".
Анна Ле Серф писала своему мужу, Офицеру корабля, интимные письма. Женщина упоминала в них именно интимную связь, рассказывая, как сильно скучает по своему мужчине.
Мне не терпится овладеть тобой, — писала она, что могло означать "заниматься любовью".
Рено Морье очень заинтересован этими письмами. Он планирует продолжить "тянуть ниточки" и найти письма самих моряков, сообщает CNN.
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