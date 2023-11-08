Спустя 265 лет в Британии прочитали интимные письма пленных французских моряков

Мари Дюбоск писала своему мужу Луи Шамбрелану, первому лейтенанту корабля.

«Я могла бы писать тебе всю ночь… Я твоя навеки верная жена. Спокойной ночи, мой дорогой друг. Полночь. Думаю, мне пора отдохнуть».

К сожалению, письмо так и не дошло до адресата, а Луи не встретился со своей женой. Мари умерла в 1759 году, до освобождения мужа. Шамбрелан вернулся во Францию и снова женился в 1761 году.





В стопке также была целая серия писем, которая раскрывала семейную драму. Мать писала своему сыну Николя Кенелю, сетуя на то, что он чаще пишет своей невесте, чем ей.

В первый день года (то есть 1 января) вы написали своей невесте. Я думаю о тебе больше, чем ты обо мне. В любом случае желаю вам счастливого нового года, наполненного благословениями Господними. Думаю, я я скоро умру, болею уже три недели. Передайте мои комплименты Варину (товарищу по плаванию), только его жена сообщает мне ваши новости», — написала в своем письме его 61-летняя мать Маргарита.

Невеста Кенеля, Марианна, писала своему жениху и встала на сторону свекрови.

Черная туча рассеялась, письмо, которое получила от вас ваша мать, облегчает атмосферу.

Но в то же время Марианна упоминает отца Николя, которому сын тоже не пишет.

В своих письмах вы никогда не упоминаете своего отца. Это меня очень ранит. В следующий раз, когда ты напишешь мне, пожалуйста, не забудь своего отца.





Учёный отметил, что некоторые письма писались писцами. Не все женщины в то время умели писать грамотно, поэтому обращались к помощникам. Некоторые письма так и начинались: "писец приветствует вас".

Анна Ле Серф писала своему мужу, Офицеру корабля, интимные письма. Женщина упоминала в них именно интимную связь, рассказывая, как сильно скучает по своему мужчине.