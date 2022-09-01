Британский флот ввёл в строй пятую атомную подлодку новейшего типа

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К Королевскому флоту Великобритании присоединилась атомная подводная лодка HMS Anson ("Энсон"). Она стала пятой лодкой типа Astute ("Эстьют") на вооружении британских ВМС. В порту Барроу-ин-Фернесс прошла торжественная церемония ввода лодки в эксплуатацию.
Подлодка HMS Anson, вооруженная 38 торпедами Spearfish и крылатыми ракетами Tomahawk Block V, может поражать вражеские корабли на расстоянии 1500 километров.
Потребовалось 11 лет, чтобы подготовить 7800-тонную лодку, стоимость которой составляет 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
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На борту субмарины есть ядерный реактор, а это означает, что дозаправка в течение 25-летнего срока службы не потребуется ни разу.
Лодка имеет длину 97 метров, вмещает экипаж из 98 человек и развивает максимальную скорость более 30 узлов.
Лодка имеет длину 97 метров, вмещает экипаж из 98 человек и развивает максимальную скорость более 30 узлов.
Anson является пятой из новых ударных подводных лодок класса «Astute», присоединившихся к Королевскому флоту. Они описываются как самые большие и самые передовые субмарины из когда-либо эксплуатируемых ВМФ.
Поскольку субмарина оснащена системами очистки воды и воздуха, время ее пребывания под водой будет ограничено только количеством еды на борту, а это означает, что она способна совершить кругосветное плавание, не всплывая на поверхность.
Поскольку субмарина оснащена системами очистки воды и воздуха, время ее пребывания под водой будет ограничено только количеством еды на борту, а это означает, что она способна совершить кругосветное плавание, не всплывая на поверхность.
Лодка названа в честь адмирала Джорджа Энсона, офицера Королевского флота 18 века, который совершил четырехлетнее кругосветное путешествие и одержал победу над французами на мысе Финистерре в 1747 году.
На церемонии присвоения имени в декабре 2020 года о корпус подлодки разбили бутылку сидра, поскольку адмирал Энсон предпочитал этот напиток как лекарство от цинги.
На церемонии присвоения имени в декабре 2020 года о корпус подлодки разбили бутылку сидра, поскольку адмирал Энсон предпочитал этот напиток как лекарство от цинги.
Командир Дэвид Кросби, первый командир лодки, заявил, что HMS Anson станет лучшей подводной лодкой класса Astute.
«В условиях жесткой конкуренции это смелое заявление, но я полностью в него верю; она будет успешно работать долгие годы, и ей будут завидовать страны по всему миру», — добавил он.
«В условиях жесткой конкуренции это смелое заявление, но я полностью в него верю; она будет успешно работать долгие годы, и ей будут завидовать страны по всему миру», — добавил он.
Шестая и седьмая лодки класса Astute в настоящее время находятся на завершающей стадии строительства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Атомная подводная лодка Великобритания Подводная лодка атомная подлодка вмф новая атомная подлодка субмарина
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