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Британский флот ввёл в строй пятую атомную подлодку новейшего типа

Британский флот ввёл в строй пятую атомную подлодку новейшего типа

Автор:
01 сентября 2022 16:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Атомная подводная лодка   Великобритания   Подводная лодка   атомная подлодка   вмф   новая атомная подлодка   субмарина   
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К Королевскому флоту Великобритании присоединилась атомная подводная лодка HMS Anson ("Энсон"). Она стала пятой лодкой типа Astute ("Эстьют") на вооружении британских ВМС. В порту Барроу-ин-Фернесс прошла торжественная церемония ввода лодки в эксплуатацию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Атомная подводная лодка   Великобритания   Подводная лодка   атомная подлодка   вмф   новая атомная подлодка   субмарина   
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3  комментария
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23k
Влад Час назад
Серьёзная машинка
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Срочно нужен этот матрос.
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27k
Квантовый переход 41 минуту назад
Очередной продвинутый бордель.Ещё и с ядерным реактором.
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