Британский флот ввёл в строй пятую атомную подлодку новейшего типа

Anson является пятой из новых ударных подводных лодок класса «Astute», присоединившихся к Королевскому флоту. Они описываются как самые большие и самые передовые субмарины из когда-либо эксплуатируемых ВМФ.



Поскольку субмарина оснащена системами очистки воды и воздуха, время ее пребывания под водой будет ограничено только количеством еды на борту, а это означает, что она способна совершить кругосветное плавание, не всплывая на поверхность.