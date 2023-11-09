Пугающий момент: пассажирский самолёт неконтролируемо подпрыгивает при посадке

Так, в феврале 2022 года во время шторма "Корри" хвост самолёта British Airways соприкоснулся с землей при посадке в аэропорту Хитроу.

Ураган со скоростью до 148 км/ч вызвал разрушения по всей Великобритании, привел к гибели людей, оставил тысячи жителей без электричества.

При приземлении воздушное судно начало раскачиваться из стороны в сторону, а затем накренилось на левый бок. Пилот сразу принял меры для исправления ситуации и предотвращения дальнейших повреждений.