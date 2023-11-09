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Пугающий момент: пассажирский самолёт неконтролируемо подпрыгивает при посадке

Пугающий момент: пассажирский самолёт неконтролируемо подпрыгивает при посадке

Автор:
09 ноября 2023 07:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Испания   аэропорт   посадка   приземление   самолёт   экипаж   
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Самолёт испанских авиалиний Canaryfly перевозил пассажиров с острова Гран-Канария на остров Лансароте, когда при заходе на посадку у него возникли проблемы.

На кадрах, снятых камерой на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Сесара Манрике, воздушное судно приземляется в 12.52 по местному времени. На первый взгляд кажется, посадка пройдет штатно.

Как только шасси коснулось асфальта, самолёт начал неконтролируемо подпрыгивать и крениться. После третьей попытки командир принял решение вернуться в небо.

Как сообщает местная газета Canarian Weekly, пилот обогнул остров и направил самолёт на повторный заход на посадку.

Со второй попытки воздушное судно успешно приземлилось.


Этот инцидент стал последним в череде аварийных посадок по всему миру. От Скиатоса в Греции до Луклы в Непале - в разных уголках земного шара есть взлетно-посадочные полосы, которые заставят понервничать даже самого опытного летчика.

Так, в феврале 2022 года во время шторма "Корри" хвост самолёта British Airways соприкоснулся с землей при посадке в аэропорту Хитроу.

Ураган со скоростью до 148 км/ч вызвал разрушения по всей Великобритании, привел к гибели людей, оставил тысячи жителей без электричества.

При приземлении воздушное судно начало раскачиваться из стороны в сторону, а затем накренилось на левый бок. Пилот сразу принял меры для исправления ситуации и предотвращения дальнейших повреждений.


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Метки: Испания   аэропорт   посадка   приземление   самолёт   экипаж   
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12  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
Ну не всегда-же козление при посадке заканчивается как с суперджетом в Шереметьево!
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24k
ЦСКА 17 минут назад
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16k
Majul Час назад
Сильный ветер навстречу или высокая скорость захода на посадку? Так то ненормальная ситуация.
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2k
Алексей Гулевич Час назад
самый безопасный транспорт
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9k
Oleg Час назад
слишком плавное первое касание? не ощутили, что уже приземлились...
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33k
Slonyash Час назад
Знатно наверное там кирпичей отложили...

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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Судя по водной поверхности, совершенно очевидно - сильный боковой ветер.
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7k
Roman 2 часа назад
Обычное рукожопое козление.
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