Пугающий момент: пассажирский самолёт неконтролируемо подпрыгивает при посадке

Самолёт испанских авиалиний Canaryfly перевозил пассажиров с острова Гран-Канария на остров Лансароте, когда при заходе на посадку у него возникли проблемы.
На кадрах, снятых камерой на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Сесара Манрике, воздушное судно приземляется в 12.52 по местному времени. На первый взгляд кажется, посадка пройдет штатно.
Как только шасси коснулось асфальта, самолёт начал неконтролируемо подпрыгивать и крениться. После третьей попытки командир принял решение вернуться в небо.
Как сообщает местная газета Canarian Weekly, пилот обогнул остров и направил самолёт на повторный заход на посадку.
Со второй попытки воздушное судно успешно приземлилось.
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Этот инцидент стал последним в череде аварийных посадок по всему миру. От Скиатоса в Греции до Луклы в Непале - в разных уголках земного шара есть взлетно-посадочные полосы, которые заставят понервничать даже самого опытного летчика.
Так, в феврале 2022 года во время шторма "Корри" хвост самолёта British Airways соприкоснулся с землей при посадке в аэропорту Хитроу.
Ураган со скоростью до 148 км/ч вызвал разрушения по всей Великобритании, привел к гибели людей, оставил тысячи жителей без электричества.
При приземлении воздушное судно начало раскачиваться из стороны в сторону, а затем накренилось на левый бок. Пилот сразу принял меры для исправления ситуации и предотвращения дальнейших повреждений.
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