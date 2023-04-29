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В туалете английского паба нашли секретные документы о гидравлике атомной подлодки

В туалете английского паба нашли секретные документы о гидравлике атомной подлодки

Автор:
29 апреля 2023 13:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: HMS Anson   Британия   атомная подлодка   курьёз   паб   секретные документы   туалет   
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Перед моряком стоял очень сложный выбор: пятничные посиделки или изучение документов дома. Поэтому он решил совместить.

Интересную находку обнаружил посетитель паба Wetherspoon в городе Барроу-ин-Фарнесс. В документах, помеченных грифом "Служебная тайна", содержалась ключевая информация о гидравлике, торпедных люках, управлении и плавучести АПЛ HMS Anson.


Я зашел в туалет, а чертежи лежали на полу кабинки вместе с ремешком. Их мог найти кто угодно. Нам повезло, что это не был какой-нибудь русский шпион под прикрытием

Отмечается, что в пабе в тот момент находилось много военных и гражданских из доков. И очевидно, один из самых ответственных из них взял документацию с подлодки, чтобы изучить дома, но по дороге не смог устоять перед походом в паб с коллегами.

Бывший капитан подлодки Райан Рамзи подтвердил версию о том, что документацию утащили для изучения.


Похоже, кто-то взял документы с лодки для изучения. Моряки обязаны доказывать знание устройства подлодки при прохождении квалификации. Приятно видеть их приверженность тренировкам, но, вероятно, паб – неподходящее место

О дальнейшей судьбе любителя подлодок и пабов, к сожалению, не сообщается.

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Метки: HMS Anson   Британия   атомная подлодка   курьёз   паб   секретные документы   туалет   
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Георгий 13 минут назад
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62k
Александр Ломовицкий 4 минуты назад
а разве по регламенту на вынос документов не нужно расписываться в разрешении на вынос ? так что узнать кто там онанировал в туалете на схему гидравлики подводной лодки совсем не сложно .

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