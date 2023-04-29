В туалете английского паба нашли секретные документы о гидравлике атомной подлодки

Перед моряком стоял очень сложный выбор: пятничные посиделки или изучение документов дома. Поэтому он решил совместить.
Интересную находку обнаружил посетитель паба Wetherspoon в городе Барроу-ин-Фарнесс. В документах, помеченных грифом "Служебная тайна", содержалась ключевая информация о гидравлике, торпедных люках, управлении и плавучести АПЛ HMS Anson.
Я зашел в туалет, а чертежи лежали на полу кабинки вместе с ремешком. Их мог найти кто угодно. Нам повезло, что это не был какой-нибудь русский шпион под прикрытием
Отмечается, что в пабе в тот момент находилось много военных и гражданских из доков. И очевидно, один из самых ответственных из них взял документацию с подлодки, чтобы изучить дома, но по дороге не смог устоять перед походом в паб с коллегами.
Бывший капитан подлодки Райан Рамзи подтвердил версию о том, что документацию утащили для изучения.
Похоже, кто-то взял документы с лодки для изучения. Моряки обязаны доказывать знание устройства подлодки при прохождении квалификации. Приятно видеть их приверженность тренировкам, но, вероятно, паб – неподходящее место
О дальнейшей судьбе любителя подлодок и пабов, к сожалению, не сообщается.
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Это пять! Ржунимагу!