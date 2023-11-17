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Как выглядит офис Instagram* изнутри: игровая комната, галерея и кран с колд брю

Как выглядит офис Instagram* изнутри: игровая комната, галерея и кран с колд брю

Автор:
17 ноября 2023 08:39
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Instagram   Видео   в мире   здание   комната   офис   работа   
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Сотрудница Instagram* провела экскурсию по офису компании для блогера из Нью-Йорка. Здание Instagram* напоминает арт-галерею, для работников есть автоматы с орехами, снэками, буфет с мороженым и вафлями, игровая комната с бильярдом и терраса с видом на город.


Тиктокер Калеб Симпсон знакомится на улицах со случайными прохожими и задаёт им один вопрос — сколько они платят за аренду жилья в Нью-Йорке и могут ли они показать ему квартиру. В одном из роликов блогер встретился с сотрудницей компании Instagram*. Женщина отказалась раскрывать информацию о личном жилье, зато показала рабочий офис.



Калеб сравнил офис «Инстаграма»* с художественной галереей, потому что везде висят фотографии и картины. Можно встретить гигантский портрет пикачу из стикеров в комнате инженеров или обнаружить оп-арт на стене.


Путь Калеба и сотрудницы «Инстаграма»* начался со буфета (snack bar), в распоряжении работников автоматы с орехами, безлимитные краны с колд брю, буфет с вафлями, мороженым и полноценными блюдами.

* Запрещены в РФ

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Метки: Instagram   Видео   в мире   здание   комната   офис   работа   
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2  комментария
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Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Детский сад какой-то - пикачу, мороженое, чипсы.
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1k
K_II_T Полминуты назад
Самое плохое - это потолок.
Далее дешёвая мебель. Пластиковые стулья.
И по ремонту
Простые перегородки сильно портят вид.
И ощущается нехватка пространства. Узкие лестницы.

Сам сейчас, где работаю. Есть два офиса: в центре и на окраине Москвы.
В центре - дорого, богато, ничего интересного.
На окраине - много пространства, ухоженный район. Подхожу к видовому окну. Так и охота сказать цитатой из фильма: Ляпота!
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