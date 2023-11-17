Как выглядит офис Instagram* изнутри: игровая комната, галерея и кран с колд брю

Тиктокер Калеб Симпсон знакомится на улицах со случайными прохожими и задаёт им один вопрос — сколько они платят за аренду жилья в Нью-Йорке и могут ли они показать ему квартиру. В одном из роликов блогер встретился с сотрудницей компании Instagram*. Женщина отказалась раскрывать информацию о личном жилье, зато показала рабочий офис.



Калеб сравнил офис «Инстаграма»* с художественной галереей, потому что везде висят фотографии и картины. Можно встретить гигантский портрет пикачу из стикеров в комнате инженеров или обнаружить оп-арт на стене.



