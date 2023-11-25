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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 ноября

Автор:
25 ноября 2023 20:44
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1857
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Последняя в этом месяце подборка субботних мемов. А дальше — всё... зима! Хруст французской булки, блин, это вообще не то... Собственно, меньше слов, ближе к телу!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Гомерчик 54 минуты назад
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