Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 ноября

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Последняя в этом месяце подборка субботних мемов. А дальше — всё... зима! Хруст французской булки, блин, это вообще не то... Собственно, меньше слов, ближе к телу!
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