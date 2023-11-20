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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 51 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 51 октября

Автор:
20 ноября 2023 19:47
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2134
20
51 октября — очень насыщенный день. Сегодня отмечают День индустриализации Африки. Это сарказм что ли? Я просто не очень хорошо разбираюсь в шутках ООН.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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36k
Андрей Иванов Час назад
Шесть шаурмы (или шаурм?)
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33k
Юрий 3 минуты назад
Комментарий к фото
- На нашем пароходе лопнул котел.
- Боже милосердный, кто-нибудь пострадал?
- О нет, пустяки! Убило только негра какого-то.
- Ну, это не беда, а то иной раз и людей убивает.

Марк Твен.
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3k
lekha-fil 49 минут назад
"51 октября очень насыщенный день"???? Для придурков?
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Никифоридис

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