Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 51 октября

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51 октября — очень насыщенный день. Сегодня отмечают День индустриализации Африки. Это сарказм что ли? Я просто не очень хорошо разбираюсь в шутках ООН.
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- О нет, пустяки! Убило только негра какого-то.
- Ну, это не беда, а то иной раз и людей убивает.
Марк Твен.