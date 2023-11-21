Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 ноября

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В 1936 году 21 ноября произошло открытие троллейбусного движения. Кто из вас последний раз пользовался троллейбусом? Мемов с троллейбусом я не нашёл, зато вот какие обнаружил:
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-Ну как же?
Они сейчас стараются развиваться в ногу со временем.Кондиционер,экраны с информацией о маршруте,времени,скорости и температуре,места для детских колясок или инвалидных кресел "для последних предусмотрены "сходни" откидывающиеся,пневмоподъём салона,USB разъёмы для зарядки гаджетов.
Понятно,за что платишь.
Ещё и аккумуляторного хода хватает на 20-50 км автономного "добега" до зарядки в случае ЧП."Зависит от погодных условий и сложности трассы"
Железобетонная истина, которую бессмысленно доказывать подросткам, но которую начинаешь понимать ближе к 40 годам.
- Игорь Владимирович, вы почему не рассказали, что вы сидели?
- Сашенька, Господи, та что ж я там сидел-то. Четыре года. Тьфу.
- За что?
- Это интересная история. Я по пыжику работал.
- По пыжику?
- Помните были такие пыжиковые шапки?
- Ну да, конечно.
- А, из чего их делали?
- Из пыжика.
– Правильно. А кто такие пыжики?
- Ну, что-то навроде выдры, наверное.
- Вот, все так думают, а никто не знает. Мы из кошек делали.
- А, так вам же, должны были лет 8 дать.
- Так, а мне и дали, лет 8...
(с) "День Выборов"