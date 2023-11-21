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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 ноября

Автор:
21 ноября 2023 19:02
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5260
20
В 1936 году 21 ноября произошло открытие троллейбусного движения. Кто из вас последний раз пользовался троллейбусом? Мемов с троллейбусом я не нашёл, зато вот какие обнаружил:
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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65k
doker 2 часа назад
Каждая содержанка должна окончить экономический факультет. Минимум.
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622
Olldd Полминуты назад
>>Мемов с троллейбусом я не нашёл
-Ну как же?

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20k
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
Виверровый кот-рыболов, между прочим
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1M
Великий Немой Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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5k
foggen2 Час назад
На троллейбусе сегодня с работы ехал.
Они сейчас стараются развиваться в ногу со временем.Кондиционер,экраны с информацией о маршруте,времени,скорости и температуре,места для детских колясок или инвалидных кресел "для последних предусмотрены "сходни" откидывающиеся,пневмоподъём салона,USB разъёмы для зарядки гаджетов.
Понятно,за что платишь.
Ещё и аккумуляторного хода хватает на 20-50 км автономного "добега" до зарядки в случае ЧП."Зависит от погодных условий и сложности трассы"
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Комментарий к фото
Так и есть.
Железобетонная истина, которую бессмысленно доказывать подросткам, но которую начинаешь понимать ближе к 40 годам.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Времена, когда от котиков тоже была польза

- Игорь Владимирович, вы почему не рассказали, что вы сидели?
- Сашенька, Господи, та что ж я там сидел-то. Четыре года. Тьфу.
- За что?
- Это интересная история. Я по пыжику работал.
- По пыжику?
- Помните были такие пыжиковые шапки?
- Ну да, конечно.
- А, из чего их делали?
- Из пыжика.
– Правильно. А кто такие пыжики?
- Ну, что-то навроде выдры, наверное.
- Вот, все так думают, а никто не знает. Мы из кошек делали.
- А, так вам же, должны были лет 8 дать.
- Так, а мне и дали, лет 8...

(с) "День Выборов"
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