Актеры, сыгравшие своих популярных персонажей в чужих фильмах

Небольшая подборка кинокартин, в которых персонаж из одного фильма появляется в совершенно другом. При этом в обоих фильмах персонажей сыграл один и тот же актёр.
Камео - это весьма интересная и даже забавная вещь. Всегда приятно увидеть в фильме того или иного известного актера или музыканта пусть даже в эпизодической роли. Но намного интереснее, когда персонаж из одного фильма появляется в совершенно другом фильме. И самое главное, что в обоих фильмах их сыграл один и тот же актер.
Т-1000
Вряд ли вы пропустили такой культовый фильм как "Терминатор 2: Судный день" (1991). Особую яркость фильму принес актер Роберт Патрик, сыгравший робота из жидкого металла Т-1000, который должен был убить Джона Коннора.
И как же были удивлены зрители, когда при просмотре фильма "Мир Уэйна" (1992) они увидели все того же Роберта Патрика в полицейской форме, который показывал главным героям фото Джона Коннора и спрашивал у них, не видели ли они этого пацана. Ну а так как герои смотрели этот фильм, то их реакция была соответствующей. Они просто закричали и дали по газам.
И кстати, этот же персонаж появился в фильме "Последний киногерой", но всего на одну секунду. Просто мимо проходил.
Джон МакКлейн
В 1988 году вышел культовый боевик "Крепкий орешек", где Брюс Уиллис сыграл главного героя по имени Джон МакКлейн. Фильм оказался настолько успешным, что растянулся аж на 5 частей.
Но все же Джон МакКлейн появлялся не только в "Крепком орешке". В пародийном фильме "Заряженное оружие" злодеи расстреливают пляжный домик, предполагая, что внутри находится герой Эмилио Эстевеса. Но как же были удивлены зрители, когда из-под обломков вышел сам Джон МакКлейн в исполнении все того же Брюса Уиллиса.
Доктор Эммет Браун
Доктор Эммет Браун знаком многим из нас по культовой фантастической комедии "Назад в будущее" (1985-1991). Роль этого слегка безумного, но вполне адекватного ученого сыграл непревзойдённый Кристофер Ллойд.
В 2014 году вышла комедия "Миллион способов потерять голову" в стиле комедийного вестерна. В одной из сцен главный герой заглядывает в кузницу и видит там самого доктора Эммета Брауна в исполнении того же Кристофера Ллойда, правда сильно постаревшего. Отличная отсылка, тем более мы помним, что действия фильма "Назад в будущее 3" происходят именно на Диком Западе.
Джанго освобожденный
Ну и раз уж мы вспомнили про фильм "Миллион способов потерять голову", то нельзя вспомнить о еще одном камео. В конце фильма появляется сам Джанго освобожденный из одноименного фильма Квентина Тарантино. Но все же появление доктора Брауна было более эпичным.
Рэй Стэнтс
Наверняка, многие из вас помнят культовый фильм "Охотники за приведениями" с Биллом Мюрреем, Гарольдом Рамисом и Дэном Эйкройдом в главных ролях. Одного из охотников (Рэя) сыграл Дэн Эйкройд. Он же является одним из создателей фильма.
На 10-й минуте фильме "Каспер" (1995) мы вновь можем увидеть Рэя Стэнтса в исполнении Дэна Эйкройда. По сюжету его позвали для того, чтобы он (будучи охотником) изловил призраков. Но у него ничего не вышло.
На самом деле, появление Эйкройда в фильме было не просто забавной отсылкой. Своим появлением Эйкройд попытался оживить интерес к "Охотникам за приведениями", так как ему безумно хотелось выпустить третью часть. Но в итоге эта попытка не увенчалась успехом.
Лишь относительно недавно все охотники (актера Гарольда Рамиса, сыгравшего Игона, уже не было в живых) вновь собрались вместе в фильме "Охотники за приведениями: Наследники"
Джей и Молчаливый Боб
Джей и Молчаливый Боб - это своеобразного рода символы фильмов Кевина Смита, который, кстати, и сыграл Молчаливого Боба. Эти недалекие обкурыши впервые появились в фильме "Клерки" и с тех пор стали появляться и в других фильмах Смита, таких как "Догма", "В погоне за Эми", "Клерки 2", "Лоботрясы" и даже обзавелись сольным фильмом "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар". Но так как все эти фильмы из одной вселенной, то их появление в них не является чем-то необычным.
Но все же этих персонажей можно было увидеть не только в фильмах Кевина Смита. Джей и Молчаливый Боб ненадолго появляются в слэшере "Крик 3" и обращаются в сторону Кортни Кокс, сыгравшую одну из главных ролей. Но она лишь показывает им средний палец.
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Гилберт Кейн
В фильме "Чужой" Джон Херт сыграл офицера безопасности корабля "Ностромо" Гилберта Кейна. Именно он стал первым зараженным, и именно из его груди вылез грудолом.
В 1987 году вышла пародия Мэла Брукса под названием "Космические яйца". В одной из сцен мы вновь можем увидеть Кейна, роль которого опять же исполнил Джон Херт. И на этот раз бедняге снова не повезло. В космической закусочной он что-то съедает, после чего из его живота начинает лезть монстр. Отличная отсылка.
Товарищ Сухов
Ну и конечно же мы не забудем и про отечественных персонажей. И начать мне бы хотелось с фильма "Белое солнце пустыни" (1969), а именно с товарища Сухова в исполнении Анатолия Кузнецова.
Но как оказалось, это не единственное появление Сухова на экране. В 1983 году вышел детский фильм "Приключения Петрова и Васечкина". В одной из серий Петров и Васечкин пошли в кино как раз на фильм "Белое солнце пустыни". И волей случая они попадают в сам фильм, где помогают Сухову в исполнении все того же Кузнецова биться с врагами.
Бывалый, Трус и Балбес
Ну а знаменитое трио Бывалого, Труса и Балбеса в исполнении Евгения Моргунова, Георгия Вицина и Юрия Никулина просто невозможно не знать, ведь они появились просто в гигантском количестве фильмов.
Впервые эти хулиганистые персонажи появились в короткометражной комедии Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс", после чего они стали регулярно появляться и в других фильмах Гайдая, таких как "Самогонщики", "Операция Ы" и "Кавказская пленница".
Но помимо Гайдаевских фильмов, эту знаковую троицу можно было увидеть и в других известных фильмах, таких как "Дайте жалобную книгу", "Семь стариков и одна девушка" и др. Причем, эти фильмы снимал уже не Гайдай, поэтому с уверенностью можно сказать, что они забрели в чужие фильмы.
Сергей Безруков
Сергей Безруков получил небывалую популярность благодаря роли Саши Белого в сериале Бригада (2002). И стоит отметить, что у него отлично получилось воплотить на экране образ криминального авторитета.
В 2005 году выходит фильм Алексея Сидорова "Бой с тенью" про боксера, который потерял зрение. В самом начале фильма возле главного героя Артема Колчина останавливается некий незнакомец, который просит подписать фотографию для своего сына Ивана. После этого он просит передать привет Вагиту от Саши Белого. Эту роль исполнил конечно же сам Сергей Безруков.
Кстати, примечательно, что роль Вагита исполнил Андрей Панин, который в бригаде сыграл главного врага Белого - Каверина. Но это уже мелочи. Главное - фан-сервис.
Данила Багров
Ну и конечно же нельзя забыть про Данилу Багрова в исполнении ныне покойного Сергея Бодрова младшего. Фильмы "Брат" и "Брат 2" прославили актера, хотя сам Бодров не стремился им быть, так как его больше тянуло к режиссуре.
В итоге в 2002 году выходит первый фильм Сергея Бодрова младшего под названием "Сестры". В одной из сцен появляется и сам Данила Багров, который предлагает главной героине пострелять в тире на деньги. Как сказал сам Бодров, эту сцену он вставил как своеобразный привет Алексею Балабанову.
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