Актеры, сыгравшие своих популярных персонажей в чужих фильмах

На 10-й минуте фильме "Каспер" (1995) мы вновь можем увидеть Рэя Стэнтса в исполнении Дэна Эйкройда. По сюжету его позвали для того, чтобы он (будучи охотником) изловил призраков. Но у него ничего не вышло.

На самом деле, появление Эйкройда в фильме было не просто забавной отсылкой. Своим появлением Эйкройд попытался оживить интерес к "Охотникам за приведениями", так как ему безумно хотелось выпустить третью часть. Но в итоге эта попытка не увенчалась успехом.

Лишь относительно недавно все охотники (актера Гарольда Рамиса, сыгравшего Игона, уже не было в живых) вновь собрались вместе в фильме "Охотники за приведениями: Наследники"

Джей и Молчаливый Боб