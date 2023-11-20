Китоглав: птица, у которой птенцы ненавидят друг друга

Эта огромная и необычная птица обитает в болотистой местности в Африке. Сегодня вы узнаете несколько интересных фактов о ней.
Эти очень крупные птицы с размахом крыльев в 2,3 метра. Родственник пеликана, но гораздо менее добродушный. Откладывают за раз не более 3 яиц.
Как только птенцы вылупились, дождавшись, когда родители улетят на поиски пищи, первый птенец начинает творить беспредел. Он самый сильный среди них, так как родился чуть раньше.
Птенец будет отталкивать другие яйца и птенцов от гнезда, клевать своих братьев и сестер.
Но даже если они чудом выживут, родители, как выясняется, и не собирались растить более одного потомка. Остальные яйца – это резерв, на случай если первый не выживет.
Плотно пообедав сами и с запасом еды родители возвращаются в гнездо. Они оценивают ситуацию, и отдают предпочтение более сильному птенцу, а остальных просто убивают.
Однажды я нашел у себя на заднем дворе маленького беспомощного птенца китоглава, который случайно выпал из гнезда на дереве. Я аккуратно вернул его в гнездо. На следующий день я увидел, что его снова вытолкнули из гнезда. Инженер Кевин Лам
А такой милаш на фото, и не подумаешь, что братоубийца!
В целом же, китоглавы довольно спокойные птицы, что вообще свойственно крупным животным. Даже звуков почти не издают. В гнезде слышен только стук клювом (видимо по макушкам собратьев). И иногда издают звуки, напоминающие мычание коровы.
Живет птица в Африке, в основном в центральных районах. Но древние египтяне их тоже хорошо знали.
Китоглавы часто стоят, зависая, как статуи - абсолютно неподвижно. Привычка экономить энергию.
По отношению к человеку довольно дружелюбны. Их даже иногда можно подойти покормить в дикой природе. Китоглав охотно попробует предложенную вкусняшку и не стукнет вас. Вы же не конкурент ему, в отличие от собратьев.
Источник:
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