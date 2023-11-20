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Китоглав: птица, у которой птенцы ненавидят друг друга

Китоглав: птица, у которой птенцы ненавидят друг друга

Автор:
20 ноября 2023 08:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   китоглав   птенец   факты   
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Эта огромная и необычная птица обитает в болотистой местности в Африке. Сегодня вы узнаете несколько интересных фактов о ней.

Эти очень крупные птицы с размахом крыльев в 2,3 метра. Родственник пеликана, но гораздо менее добродушный. Откладывают за раз не более 3 яиц.

Как только птенцы вылупились, дождавшись, когда родители улетят на поиски пищи, первый птенец начинает творить беспредел. Он самый сильный среди них, так как родился чуть раньше.

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Птенец будет отталкивать другие яйца и птенцов от гнезда, клевать своих братьев и сестер.

Но даже если они чудом выживут, родители, как выясняется, и не собирались растить более одного потомка. Остальные яйца – это резерв, на случай если первый не выживет.

Плотно пообедав сами и с запасом еды родители возвращаются в гнездо. Они оценивают ситуацию, и отдают предпочтение более сильному птенцу, а остальных просто убивают.

Однажды я нашел у себя на заднем дворе маленького беспомощного птенца китоглава, который случайно выпал из гнезда на дереве. Я аккуратно вернул его в гнездо. На следующий день я увидел, что его снова вытолкнули из гнезда. Инженер Кевин Лам

А такой милаш на фото, и не подумаешь, что братоубийца!

В целом же, китоглавы довольно спокойные птицы, что вообще свойственно крупным животным. Даже звуков почти не издают. В гнезде слышен только стук клювом (видимо по макушкам собратьев). И иногда издают звуки, напоминающие мычание коровы.

Живет птица в Африке, в основном в центральных районах. Но древние египтяне их тоже хорошо знали.

Китоглавы часто стоят, зависая, как статуи - абсолютно неподвижно. Привычка экономить энергию.

По отношению к человеку довольно дружелюбны. Их даже иногда можно подойти покормить в дикой природе. Китоглав охотно попробует предложенную вкусняшку и не стукнет вас. Вы же не конкурент ему, в отличие от собратьев.

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Метки: Видео   в мире   животные   китоглав   птенец   факты   
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