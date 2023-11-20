Китоглав: птица, у которой птенцы ненавидят друг друга

Эти очень крупные птицы с размахом крыльев в 2,3 метра. Родственник пеликана, но гораздо менее добродушный. Откладывают за раз не более 3 яиц.

Как только птенцы вылупились, дождавшись, когда родители улетят на поиски пищи, первый птенец начинает творить беспредел. Он самый сильный среди них, так как родился чуть раньше.