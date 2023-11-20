Интересные факты о птице киви

Киви - птицы грушевидной формы, обитающие в Новой Зеландии. Перед вами несколько любопытных фактов о жизни этих нелетающих созданий.
Кто помнит свой период «бунтующего подростка», когда тебе говорят одно, а ты назло делаешь всё наоборот? Так вот, киви, видимо, из такого возраста никогда не выходили! Они посмотрели, как устроены другие птицы, и сделали всё с точностью да наоборот. Так что сегодня киви вообще непонятно кто. Нет, по документам, конечно, птица. А вот по характеристикам больше напоминает зверя.
Киви — пернатая несуразица из инфракласса бескилевых птиц. Сегодня учёные насчитывают 5 видов киви (кислые фрукты не в счёт!), и все они прописаны в Новой Зеландии. На острова пернатые попали примерно 62-30 миллионов лет назад из Австралии. Да, там, оказывается, не только зубастики и сумчатые жили!
Весь внешний и внутренний вид этих существ полностью противоречит самой концепции понятия «птицы». Пойдём снаружи: перо. Да, технически у киви есть перья, но по факту они настолько преобразовались, что теперь «это» выглядит совсем как шерсть. Модный меховой прикид помогает пернатым сохранять постоянную температуру тела на отметке +38⁰С. Для птицы это чрезвычайно мало: куры и утки чувствуют себя более-менее при температуре тела в 40⁰С.
Внутри тоже не всё как у нормальных пернатых. Весят наши фрукты совсем немного: самые крупные виды не тяжелее домашней курицы — от 1,3 до 4 килограмм. Но большую часть этого веса составляют очень крепкие и тяжёлые кости. У всех нормальных пернатых они полые. Так птицы облегчили конструкцию, чтобы подняться в воздух. Киви же товарищ исключительно пешеходный, потому он уплотнил свою конструкцию и наполнил её костным мозгом, совсем как млекопитающие.
Образ жизни наших героев тоже мало похож на типичный птичий распорядок. Днём это робкие и трусливые существа, что прячутся в своих многочисленных глубоких норах. А ночью в пернатых как будто вселяется нечисть. Недозвери, выбравшись из укрытия, истошно вопят и бегают по всей своей территории. А это, на минуточку, от 2 до 100 гектар! 100 футбольных полей для одного киви, Карл! В своих ночных вылазках птички полагаются на слух, острое обоняние и осязание. У них даже чувствительные волоски-вибриссы на голове есть — совсем как у кошек. С помощью усов киви выискивают вкусняшки в земле: птица сначала раскапывает всё сильными лапами, а потом обнюхивает и «ощупывает» клювом.
Свой клочок леса птички яростно защищают. Дальше демонстраций и воплей дело заходит, конечно, редко, но метко: крепкие когти и четкий удар клювом может навсегда вывести соперника из строя. Чаще всего буянят самцы, и особенно сильно их противостояние проявляется во время брачного периода — примерно 9 месяцев в году, с июня по март. В это время половозрелые 3-5 летние особи формируют пару на следующие 20 лет.
У наших донжуанов нет каких-то особенных примочек для привлечения дам. Поэтому они просто настойчиво ходят вслед за приглянувшейся цыпочкой и кряхтят. В худшем случае дамочка может навалять особо наглому ухажёру — у киви самки немного больше самцов. Но в лучшем — она станет ему верной подругой на долгие годы и нарожает кучу ребятишек.
Кстати об этом. Как большинство птиц выводит птенцов? Сначала высиживают, потом выкармливают, а потом ещё и подкармливают, пока здоровая детина не научится летать и кушать самостоятельно. Ну а киви... просто несут большие яйца! Забота о потомстве? Нет, не слышали! Размер одного кивиного яйца может достигать 450 грамм — почти 1/4 от самой птицы. Помимо этого, в нём содержится огромное количество желтка — до 65%. Яичный желток служит запасом питательных веществ для зародыша, но у других птиц его количество не превышает 40%.
Чтобы произвести на свет такой киндер сюрприз, самке требуется около месяца. Всё это время она ест в три раза больше, чем обычно, и очень нелепо ковыляет, широко расставив ноги. В последние несколько дней перед откладкой ей сложно передвигаться и кушать: огромное яйцо занимает всё свободное пространство. Именно поэтому после откладки большая часть забот переходит на крылья самца. Примерно два месяца он будет старательно высиживать яйцо. Но как только малыш начнёт проклевываться, родители быстренько испаряться из жизни новорождённого и оставят его на произвол судьбы.
Но птенцу и не нужна помощь родителей. Он появляется на свет полностью сформированным и покрытым перьями. Выходить погулять он не торопится — питательных веществ в желтке было так много, что малыш может прожить практически без еды около двух недель после вылупления. Позже он, конечно, научится находить себе пропитание, а ещё чуть позже — найдет и свою собственную территорию.
Такая стратегия выживания работала безотказно, пока на острова не пришли люди. В Новой Зеландии не было наземных хищников, что могли бы слопать яйцо или птенца. Ну а летающие мясоеды не могли эффективно охотиться на прыткий молодняк киви, что также добавляло шансов на выживание. Сегодня же на птенчиков охотятся собаки, кошки и хорьки, так что до взрослого возраста доживает всего 5% птенцов.
Сейчас все виды киви находятся на грани исчезновения, и с каждым проводятся работы по восстановлению численности. А поскольку люди во всём мире знают и любят птицу киви — всё будет хорошо!
Источник:
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