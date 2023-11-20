Интересные факты о птице киви

Кто помнит свой период «бунтующего подростка», когда тебе говорят одно, а ты назло делаешь всё наоборот? Так вот, киви, видимо, из такого возраста никогда не выходили! Они посмотрели, как устроены другие птицы, и сделали всё с точностью да наоборот. Так что сегодня киви вообще непонятно кто. Нет, по документам, конечно, птица. А вот по характеристикам больше напоминает зверя.

Киви — пернатая несуразица из инфракласса бескилевых птиц. Сегодня учёные насчитывают 5 видов киви (кислые фрукты не в счёт!), и все они прописаны в Новой Зеландии. На острова пернатые попали примерно 62-30 миллионов лет назад из Австралии. Да, там, оказывается, не только зубастики и сумчатые жили!